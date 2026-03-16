Фейк: московским студентам не выдадут дипломы без регистрации в МАХ

В МПГУ опровергли информацию о связи между выдачей диплома и регистрацией в МАХ

Студентам Московского педагогического государственного университета теперь якобы обязательно нужно зарегистрироваться в МАХ для получения диплома. Все учебные и организационные процессы в вузе переходят в национальный мессенджер.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что в Московском педагогическом университете студентам заявили, что не выдадут дипломы, если те не зарегистрируются в МАХ. Телеграм-каналы распространяют в Сети документ, в котором, в частности, говорится о том, что в вузе централизовано предписано внедрить мессенджер в учебный процесс.

Правда

На самом деле, в документе нет ни слова по поводу того, что студентам не будут выдавать дипломы, если они не подключатся к МАХ. Администрация МПГУ опровергла РИА «Новости» информацию о якобы невыдаче диплома без установки мессенджера, а также принудительного использования приложения.

«Информация относительно принудительного использования студентами национального мессенджера MAX и негативных последствиях отказа от его применения не соответствует действительности», — говорится в сообщении администрации МПГУ.

Там добавили, что для организации учебного процесса требуется инструмент для оперативного информирования и качественного взаимодействия со студентами.

«Ввиду некорректной работы и возможной блокировки ранее использовавшихся мессенджеров в МПГУ было принято решение о применении национального мессенджера MAX как одного из инструментов электронной информационно-образовательной среды вуза», — отметили в вузе.

Кроме того, в университете объявили о проведении собраний в академических группах для разъяснительной и организационной работы: инструктаж о переходе на указанный мессенджер и возможностях его применения в учебном процессе.

MAX становится все более популярным. По данным на 10 марта, в национальном приложении зарегистрировались свыше 100 миллионов пользователей.

По сообщениям пресс-службы, пользователи МАХ ежедневно отправляют более одного миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков в день. Ежедневная аудитория МАХ достигла 70 миллионов пользователей.

С момента запуска мессенджера отправлено 62 миллиарда сообщений, совершено более трех миллиардов звонков, записано и отправлено 470 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов выросло до 25,5 миллиона.

Авторы, блогеры, пользователи и компании создали в MAX 2,2 миллиона публичных и приватных каналов.

Таким образом, информация о том, что студентам МПГУ не выдадут дипломы, если они не зарегистрируются в мессенджере МАХ, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.