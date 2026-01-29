Фейк: авторы новых учебников по истории признали большое количество ошибок

Новые учебники по истории под редакцией помощника президента России Владимира Мединского и академика РАН Александра Чубарьяна якобы наполнены ошибками, на которые пожаловались учителя школ. Такая информация появилась в телеграм-каналах и СМИ , которые их цитировали. Так авторы вбросов трактовали заявление об обратной связи с педагогами.

Фейк

Российские учителя раскритиковали новые учебники по истории, выпущенные под редакцией Владимира Мединского и Александра Чубарьяна, из-за огромного количества ошибок в изложении событий прошлого.

Правда

Посвященная развитию школьного исторического образования конференция прошла в Российском военно-историческом обществе в минувший понедельник, 26 января. Ключевой темой встречи стали актуальные вызовы времени и то, как они находят отражение в содержании единой линейки государственных учебников по истории.

Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента Владислав Кононов в ходе выступления заявил, что советские учебники регулярно совершенствовались, а количество их редакций и переизданий исчислялось «не цифрами, а числами».

Он подчеркнул, что сегодня ведется такая же работа. В ходе подготовки новых учебников по истории авторы ориентируются на замечания педагогов и вносят правки в материалы. Про массовое количество ошибок Кононов не упомянул.

Александр Чубарьян подтвердил, что получил отзывы от многих учителей. Он поблагодарил педагогов за обратную связь. Академик подчеркнул, что авторы замечаний отметили чрезмерное количество фактов и событий и попросили исключить их из новой версии учебника, чтобы снизить нагрузку на учеников.

Владимир Мединский заявил, что во внесении правок в учебники истории ничего нового нет. Он отметил, что в обновленную версию включили расширенный раздел о причинах специальной военной операции, а курс новейшей истории продлили до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

«И это абсолютно нормально, у советских учебников истории были десятки переизданий. Учебник — это живой организм», — заявил Мединский.

Ни о каких массовых ошибках в учебниках истории их авторы не заявляли. Авторы вброса ради кликбейта решили исказить информацию и подать ее в совершенно ином свете.

