Сегодня 04:42 «Феерия разврата». Психологом в ставропольскую гимназию устроили гуру сексологии Психолог гимназии № 12 Ставрополья Алена: я попала под раздачу, защищая директора 0 0 0 Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com / Global Look Press Эксклюзив

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В ставропольской гимназии №12 разгорелся скандал — родители обнаружили, что на должности психолога работала весьма раскрепощенная девушка, преподающая взрослым в Сети сексуальное воспитание. Однако проблема оказалась не в школьном психологе, а гораздо глубже — родители конфликтуют с руководством школы, а девушка, по ее словам, «попала под раздачу». Что же произошло в образовательном учреждении и как в этом замешана психолог — разбирался 360.ru.

Сексуальный психолог Ставропольское родительское сообщество всколыхнула новость, что в гимназии №12 на должности психолога работает некая Алена Щ., в социальных сетях которой — откровенные фото и призывы к сексуальному раскрепощению. Вскрылось все банально — подростки сохраняли в телефонах «горячие» фото психологини, и однажды «спалились» перед родителями. Возмущенные родственники собрали родительский комитет и потребовали снять с должности развратного специалиста. Девушку уволили через две недели после трудоустройства, о чем и заявил исполняющий обязанности директора гимназии Андрей Штанько. «Данный сотрудник был принят в учреждение 09 января 2025 года. Администрации учреждения не было известно о ведении страницы в социальных сетях и характере публикаций. 22 января 2025 года сотрудник был уволен по собственному желанию», — отчитался руководитель учебного заведения в беседе с 360.ru.

Фото: Unsplash

Внимание на неоднозначную репутацию психолога обратили после ее слов в защиту этого самого директора в комментарии к материалу, опубликованному в Telegram-канале Stavropol Media. Родители заинтересовались личностью пользователя и нашли в ее социальных сетях откровенные снимки и посты, в которых девушка призывала раскрепощаться. «Все родители зашли на страницу, увидели вот эту вот феерию разврата. И как бы все бы ничего, и девушка красивая, и фотографии профессиональные, но не у школьного психолога. Более того, у нас есть закон, по которому руководство образовательных учреждений должно мониторить и обязательно проверять социальные сети и социальную активность своих педагогов, которых они набирают в штат», — заявила в беседе с 360.ru одна из родительниц. В упрек психологу поставили то, что она является родственницей директора — сестрой его жены. В Сети тут же появились откровенные фотографии Алены, девушка написала заявление на увольнение и удалила весь контент из социальных сетей и Telegram-канала.

Фото: РИА «Новости»

«Попала под негативную волну» Алена согласилась прокомментировать 360.ru свое увольнение. «Я написала одно сообщение в защиту директора и попала под раздачу из-за того, что вступилась за директора», — пояснила девушка. Она считает, что директора хотят убрать намеренно, потому что «хаос какой-то», и пора навести порядок и дисциплину. По ее словам, не родителям решать, кто кого будет учить, кому как одеваться и «кто будет править». По поводу появившихся в Сети фотографий Алена заявила, что их украли из ее закрытых каналов. «Я посмотрела, вскрыли именно мои личные каналы. Какая-то сидела крыса, наверное, уже не знаю, в моих закрытых каналах, где было 34 подписчика, и взяли информацию оттуда. То есть, чтобы найти все эти фотографии, нужно, как минимум, общаться со мной. Поэтому это произошло намеренно, и я просто попала под такую большую негативную волну», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: Freepik

Алена подчеркнула, что она адекватная и разделяет работу с детьми и работу со взрослыми, а все инсинуации про детей — больная фантазия. Девушка призналась, что после появления в Сети фотографий ее «попросили уйти». «Я сама не захотела оставаться в этой обстановке грязной, потому что мое психологическое состояние... я нужна здоровая своим детям и своим родственникам. <…> Я ни в чем не виновата и не считаю себя виновной, не собираюсь прятаться — это факт. Я учусь отлично, у меня прекрасная деятельность, я в хорошем расположении духа, и у меня очень много людей, которые меня поддерживают», — заявила психолог. Алена отметила, что не читает комментарии в чатах, по ее мнению, этим занимаются те, кому скучно и нечем заняться. «Я ни за кем не слежу. У меня есть своя жизнь. Меня интересуют только мои дети, мое развитие и все, что касается меня. И моя личная жизнь. А в чужую личную жизнь я не лезу. Это грязно», — подытожила собеседница издания.

Фото: Unsplash

Школьные дела — в чем заключался конфликт между директором и родителями Так что же послужило катализатором таких бурных эмоций родителей? Недавно в гимназии сменился директор, и в образовательном учреждении начался хаос. Родители считают причиной этого беспорядка директора Андрея Штанько. После его прихода из гимназии начали увольняться педагоги, за короткое время ушло около 10 учителей. «Директор их вынуждает и набирает свою команду. Команда его абсолютно непрофессиональная, делает детям катастрофически непедагогичные замечания, доводит до слез и молодых учителей, и детей, и старшеклассников, и среднюю школу», — поделилась с 360.ru мама одного из учеников.

Фото: Freepik

По ее словам, диалога с директором не получилось, родители вынуждены были обратиться в комитет образования, прокуратуру и к губернатору. А также в СМИ, в частности, местное издание «Блокнот Ставрополь» опубликовал материал о проблемах родителей и управленцев. После публикации в СМИ ситуацией вокруг гимназии заинтересовалась прокуратура. Также работу образовательного учреждения на контроль взяли в министерстве образования региона, проводится проверка.