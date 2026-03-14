Сегодня 09:00 Не ЕГЭ и не ОГЭ: что такое ГИА и когда ее сдают российские школьники

Каждый год в российских школах проводят государственную итоговую аттестацию для выпускников 9‑х и 11‑х классов. Цель ее состоит в оценке уровня знаний и определении готовности учеников к обучению дальше или началу профессиональной деятельности. В нюансах ГИА и отличии аттестации от ОГЭ и ЕГЭ разбирался 360.ru.

Что такое ГИА ГИА — это государственная итоговая аттестация, обязательный набор выпускных экзаменов, подтверждающих освоение школьной программы. Другими словами, это общее название всех экзаменов для выпускников девятого и 11-го классов. В зависимости от срока сдачи экзаменов ГИА подразделяют на несколько видов: досрочный период ГИА существует для сдачи экзаменов ранее основного периода для всех, если ученик по той или иной причине не сможет на нем присутствовать. Например, у него в этот день будут соревнования или другая уважительная причина, подтвержденная официальными документами. Проводят обычно в марте–апреле;

Фото: Сдача ЕГЭ по литературе в Зарайске / Медиасток.рф

основной период ГИА — это время, когда все выпускники после окончания школьной программы сдают экзамены. Наступает в конце мая и продолжается в июне;

дополнительный период нужен для тех, кто не справился с экзаменами в основной период либо пропустил их по болезни или другой уважительной причине. Обычно организовывают в сентябре. Отличие от ЕГЭ и ОГЭ ГИА — это система, а ЕГЭ — ее формы. Разберем на примерах. ГИА-9 — это ОГЭ для выпускников девятого класса. Дети должны сдать четыре предмета — два обязательных, это русский и математика, а также два по выбору. Все экзамены оцениваются по пятибалльной шкале в зависимости от набранных баллов экзаменуемого. ОГЭ считается одной из составных частей государственной итоговой аттестации, без сдачи которого невозможно получить аттестат и пойти в колледж или 10-й класс.

ГИА-11 — это обязательный этап для одиннадцатиклассников, когда им необходимо сдать ЕГЭ. Обязательно пишут ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень на выбор), а также необходимые предметы для поступления в вуз. Экзамен оценивается по 100-балльной шкале. Еще одна форма ГИА — это ГВЭ, или государственный выпускной экзамен. Это специальная форма аттестации, например в виде контрольной или сочинения. ГВЭ придумали для людей с инвалидностью, которые по разным причинам не завершили обучение в школе. Особый порядок также действует для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая ребят с аутистическими расстройствами, воспитанников специализированных учреждений закрытого типа, пациентов психиатрических стационаров и лиц, находящихся в местах лишения свободы. Таким образом, ГИА — это термин, который обозначает все виды итоговой аттестации, будь то ОГЭ, ЕГЭ или ГВЭ. У ОГЭ и ЕГЭ есть общий формат — это экзамен, состоящий из набора заданий с краткими или развернутыми ответами, которые охватывают всю школьную программу.

ГВЭ же представляет собой письменный или устный экзамен. Это может быть сочинение, изложение, диктант или другой вид контрольной работы. Также разница в видах ГИА в шкале оценивания и ее критериях. Например, за ОГЭ и ГВЭ ставят оценку по пятибалльной шкале. Чтобы получить аттестат, нужно получить как минимум тройку. У ЕГЭ же есть своя система оценивания, а ответам дают оценку по сумме баллов. Максимум — 100. При этом ЕГЭ — это одновременно выпускной и вступительный экзамен. ОГЭ и ГВЭ — только выпускной.