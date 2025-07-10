Сегодня 15:56 Единые нормы времени на контрольные работы введут в школах России 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В Министерстве просвещения России утвердили единые временные нормы на выполнение контрольных и практических работ в образовательных учреждениях. Что именно изменится для российских школьников и как на нововведение отреагировали учителя — разбирался 360.ru.

Какие изменения утвердило Минпросвещения России? Согласно нововведению, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков (длительность каждого из которых не должна превышать 45 минут). Кроме того, время выполнения практической работы ограничили одним уроком. Суммарное время, отводимое на проведение проверочных работ по каждому предмету в течение учебного года, по новым правилам, не должно превышать 10% общего учебного времени по данному предмету. В ведомстве отметили, что меры направлены на повышение эффективности учебного процесса, снижение нагрузки на школьников и обеспечение объективности в оценке знаний.

Что думают об изменениях учителя? Учитель русского языка и литературы в школе п. Подрезчиха, Белохолуницкого района Кировской области Ольга Катаргина заявила, что эти изменения действительно помогут улучшить образовательный процесс и создать более комфортную атмосферу для учеников. «Я с оптимизмом смотрю на новые требования Минпросвещения. <… > Единые нормы четкого распределение времени помогут создать более сбалансированную учебную нагрузку для учащихся. Это позволит избежать перегрузки, что особенно актуально в условиях современного образования. <… >. Мы сможем создать более эффективную и гуманную образовательную среду, где внимание будет уделяться не только оценкам, но и развитию личности каждого ученика», — сказала она. Учитель информатики и черчения в МАОУ «Панковская средняя школа» Ольга Королева отметила, что предложенные Минпросвещения корректировки отведенного на контрольные и практические работы времени очень актуальны и полезны за счет унификации ключевых требований, оптимизации нагрузки и поддержки педагогов.

«Я вижу в этих изменениях четкий ответ на вызовы времени: гибкость программ, усиление практико-ориентированного подхода и, главное — создание единого, образовательного пространства для всех школьников страны. Это стремление минимизировать стресс для учеников и педагогов, сохранив при этом высокие стандарты качества образования и уникальность школ». Ольга Королева Учитель информатики и черчения в МАОУ «Панковская средняя школа»

Какие сложности могут возникнуть? Специалисты подчеркивают необходимость гибкости в применении новых норм, особенно в отношении детей с разной скоростью работы или заданий, выполнение которых требует большего количества времени (например, сочинения или сложные задачи). «В целом, это хорошее нововведение. Его можно рассматривать как шаг к более системному и справедливому подходу в организации учебного процесса, который поможет снизить перегрузку и повысить прозрачность. Однако для успешной реализации потребуется гибкость и внимание к индивидуальным особенностям учеников», — отметила учитель начальных классов из Лобни Юлия Никитина.

Ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» Александра Морозова также отметила, что единая система продолжительности контрольных работ поспособствует повышению качества образования и снижению нагрузки на школьников, но реализация этого изменения потребует грамотного подхода и поддержки педагогического сообщества. «Существует ряд потенциальных сложностей, связанных с адаптацией учителей к новому формату и необходимостью учитывать специфику отдельных предметов и индивидуальных особенностей обучающихся. <… > Решив проблему посредством разработки инновационных подходов к подаче материала и организации специальных курсов повышения квалификации для преподавателей, возможно <… > добиться успешного внедрения изменений», — поделилась эксперт. Региональный представитель Всероссийского сообщества наставников-просветителей в Ростовской области, советник директора по воспитанию МАОУ «Лицей № 11» г. Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина считает необходимым поработать и над качеством контрольных и проверочных работ, а также созданием рекомендаций для преподавателей. «Ключевым моментом остается качество самих контрольных работ: они должны быть методически грамотными, соответствовать программе и давать реальную картину знаний учеников. Надеемся, что новые правила будут сопровождаться рекомендациями для педагогов по их составлению и проведению», — добавила она.