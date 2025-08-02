Сегодня 19:58 Дорогой День знаний. Как собрать ребенка в школу в 2025 году и сколько это стоит Дизайнер Скороходова: на школьную форму нужно заложить 70% от всех трат 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Образование

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До 1 Сентября остается меньше месяца — самое время начинать подготовку к новому учебному году. Детям нужно успеть купить форму, обувь, рюкзак, канцтовары и многое-многое другое. Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу, кому положена помощь от государства, и на чем точно не надо экономить, разбирался 360.ru.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году Стоимость минимального школьного набора в этом году оказалась на 7% выше, чем в прошлом. По данным аналитического центра «Чек Индекс», цены выросли почти на все школьные товары: от канцелярии до формы. Подешевели только детские рюкзаки. Средняя цена «минимального школьного набора» (форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, пенал) в июне–июле составила 16 219 рублей. При этом, как отмечают авторы, родители в целом не экономят при подготовке к школе.

Интересно В 2024 году средняя сумма, которую россияне тратили на сборы детей в школу, составила 53 548 рублей. Это, как уточнил ВЦИОМ, на 24% больше, чем в 2023-м. В этом году траты ожидаемо вырастут — на 10–25% в зависимости от скачков цен на отдельные товары. В 2024 году средняя сумма, которую россияне тратили на сборы детей в школу, составила 53 548 рублей. Это, как уточнил ВЦИОМ, на 24% больше, чем в 2023-м. В этом году траты ожидаемо вырастут — на 10–25% в зависимости от скачков цен на отдельные товары.

Как выбрать форму в школу

Фото: РИА «Новости»

Школьная форма составляет около 70% бюджета, выделенного на ребенка. При этом цены на одежду и обувь растут каждый год. Но есть способы сэкономить на расходах. Об этом 360.ru рассказал стилист и дизайнер, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова. Главный совет — выбирать одежду заранее, потому что продавцы увеличивают цены сразу на 10–12% в приближении 1 Сентября. «Покупка вещей для формы в июне или июле поможет существенно сохранить бюджет. Это стоит учитывать и не откладывать ее на последний момент», — подчеркнула дизайнер. Также Скороходова рекомендовала не покупать сразу целый комплект, который продавцы позиционируют как школьную форму. Выгоднее купить отдельно брюки и пиджак для мальчика, юбку и жакет для девочки. Если в школе не очень строгий дресс-код, то брать классические предметы одежды необязательно. Их вполне можно разбавить вещами, которые ребенок сможет носить не только в школу, но и на секции и встречи с друзьями. «Пока ребенок вырастет, то он прослужит весь свой срок. Поэтому не придется думать, куда девать почти не ношенные брюки, которые стали малы», — пояснила собеседница 360.ru.

Какую одежду купить для школьников

Фото: РИА «Новости»

Школьная форма для мальчиков предусматривает брюки и пиджак. Но лучше покупать их по отдельности. Средняя стоимость классических брюк сейчас составляет от 3,5–4,5 тысячи рублей. «Если нет строгого дресс-кода, то можно выбрать брюки из вельвета. Это более комфортная для ребенка модель, которую можно адаптировать на каждый день. Если выбрать темно-синий или черный цвет, то они вполне подойдут для школы. Стоят они дешевле, около 2,5–2,7 тысячи рублей», — рассказала Скороходова. Классический пиджак на мальчика в российских магазинах в среднем ценовом сегменте сейчас обойдется в сумму от 4,5 тысячи рублей. Но есть альтернатива — бомбер в стиле преппи. Для ребенка он более комфортный и не так сильно ударит по родительскому кошельку. Его цена составит около трех тысяч рублей. «Если совсем хочется упразднить, то можно остановиться на жилете ценой от 1,5 до трех тысяч рублей. Это классическая одежда, которая подойдет к любым брюкам», — добавила дизайнер. Средняя цена на рубашки для мальчиков составит от 700 до 1800 рублей. Кроме того, на зимний период понадобится джемпер за 2,5 тысячи рублей. Во время холодов он вполне может заменить рубашку.

Еще один важный пункт — спортивная форма: футболка от 500 до 1000 рублей и спортивные брюки от 1000 до 2000 рублей.

Фото: РИА «Новости»

«Сюда же относятся спортивные кроссовки. Если мы не говорим о какой-то модной обуви, а только для занятий спортом, то их цена составит до 2,5 тысячи рублей, но можно найти и за 1,5 тысячи», — добавила Скороходова. Также для костюма нужны классические туфли, которые можно заменить более удобными мокасинами. Разброс цен на обувь от 1500 до 5000 рублей зависит от материалов. «Для девочек расценки будут примерно такими же. Плюс юбки, сарафаны, жакеты. Но вещей в полтора раза больше», — подчеркнула дизайнер.

Для школьниц в запасе нужно иметь несколько пар обуви, включая туфли на низком каблуке, а также лоферы и мокасины на плоской подошве.

Фото: РИА «Новости»

«Повзрослев, школьница начнет носить туфли на каблуке. Поэтому приучаться к такой обуви нужно с детства», — подчеркнула Скороходова. Дизайнер особо отметила, что выбирать нужно комфортную обувь. Нога должна влезать полностью и оставаться небольшое пространство. «Это мы не посчитали сменку, вторую и третью рубашку для мальчика, вторую и третью юбку для девочки. Базовый комплект увеличивается в несколько раз. Поэтому сумма в 20–25 тысяч рублей — это те деньги, которые придется потратить на ребенка», — добавила она. Скороходова добавила, что также в этот комплект не вошел ранец или портфель, на которые цены уже поднялись в среднем до 500 рублей, а к началу учебного года вырастут еще сильнее.

Что купить первокласснику: полный список необходимых вещей

Фото: РИА «Новости»

С набором первоклассника родителям могут помочь учителя, которые точно знают, что именно понадобится детям. Но в основной набор входят канцелярские изделия. Прежде всего, ручки (лучше купить сразу несколько разных, чтобы ребенок выбрал наиболее подходящую), простые карандаши и точилку для них, а также пенал для хранения. Для уроков рисования нужны цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, кисточки и альбомы. На уроках труда в первом классе дети часто делают аппликации, поэтому лучше запастись наборами цветной бумаги, клеем-карандашом и ножницами с тупыми концами. Для развития мелкой моторики рук первоклассники лепят фигурки из пластилина, который нужно раскатывать на специальной дощечке. Кроме того, нужны тетради в косую линейку и клетку с обложками, а также специальная подставка для учебников, которые ребенок должен получить в школе.

Выплаты родителям школьников к 1 Сентября в 2025 году: каким семьям помогут

Фото: РИА «Новости»

В 2025 году федеральных выплат на сборы детей в школу не будет. Однако отдельные субсидии есть в регионах. Выплаты — разовые. Размер и условия отличаются в разных субъектах. Москва предоставит многодетным и малоимущим семьям, а также родителям детей-инвалидов выплаты в 13 257 рублей. Многодетные семьи Московской области получат единовременную выплату в 3000 рублей. Если же родители трех и более детей имеют низкий уровень дохода, то они получат дополнительную финансовую поддержку в 7000 рублей.

Власти Санкт-Петербурга распорядились выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника в многодетных семьях.

Фото: РИА «Новости»

В Тюменской области выплаты в 17 201 рубль перед перед началом учебного года получат многодетные родители с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Целевые выплаты в 5000 рублей на покупку школьной и спортивной формы подготовили для многодетных семей во Владимирской области.

В Алтайском крае для школьников из многодетных и малообеспеченных семей выпустили специальные наборы канцелярии и тетрадок.

Фото: РИА «Новости»

Для оформления родители или опекуны должны обратиться в соцзащиту по месту прописки или через сайт госуслуг. Из документов понадобятся копии паспорта, СНИЛС, справка о доходах, свидетельства о рождении детей и документы о статусе молодой семьи. Кроме того, родители школьников для покупки необходимых вещей могут потратить остаток материнского капитала, если на счету осталось менее 10 тысяч рублей. Для семей с недостаточным доходом в регионах проходят различные благотворительные акции, где собираются наборы канцелярии, а также средства на покупку школьной формы.