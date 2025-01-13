Сегодня 22:11 Всех под одну гребенку. Что такое интегральная оценка знаний и будет ли она эффективна Педагог Корягина оценила идею введения интегральной оценки знаний школьников 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press Образование

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Президент России Владимир Путин поддержал идею главы СПЧ Валерия Фадеева о необходимости введения интегральной оценки знаний выпускников. Ее должны будут учитывать при поступлении в вуз. Глава Российской академии образования Ольга Васильева тоже оценила предложение положительно. Насколько инициатива будет эффективной, когда ее внедрят и будет ли это заменой ставшему привычным ЕГЭ — в материале 360.ru.

Что такое интегральная оценка знаний По словам Фадеева, сейчас старшеклассники сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для сдачи ЕГЭ. Остальные дисциплины ребята изучают ненадлежащим образом. В итоге молодежь не знает элементарных вещей — например, куда впадает Волга. В Советском Союзе, напомнил глава СПЧ, такого не было как раз благодаря существованию аналогичного предложенному им критерия. Среднюю оценку высчитывали по итогам четверти и полугодия по каждому предмету. «Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал для ЕГЭ», — отметила Ольга Васильева, комментируя идею Фадеева.

Интересно Интегральная оценка знаний школьника — это средний балл по каждому школьному предмету. Интегральная оценка знаний школьника — это средний балл по каждому школьному предмету.

В СССР интегральной оценкой школьников называли средний балл аттестата: сумму всех оценок делили на их количество, рассказала 360.ru доцент кафедра маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова Инга Корягина.

Фото: РИА «Новости»

«Он учитывался при поступлении в вузы наряду с баллами за подготовительные курсы. Дополнительных баллов он не давал. Просто вуз отбирал лучших абитуриентов на стадии приема документов», — отметила эксперт. По словам педагога, в первую очередь учитывали баллы за внутренние экзамены в вузах. Все остальные нужны были, если абитуриенту не хватало половины и одного балла. «Но даже их было сложно получить, потому что сертификат о посещении двухгодичных или годичных подготовительных курсов при вузах давал только половину бала при поступлении. Система отбора в советские вузы была как в спорте: побеждал сильнейший. Поэтому учились лучшие и справлялись со сложнейшей академической программой легко», — пояснила Корягина.

Она добавила, что средний балл аттестата учитывался при поступлении в вузы единожды — в 1972 году. Тогда это было экспериментом для отбора лучших абитуриентов.

Фото: РИА «Новости»

Насколько интегральная оценка знаний будет эффективной в российских школах Для современной системы образования интегральная оценка знаний не нова. На основе среднего балла аттестата происходит зачисление в ссузы — колледжи и другие заведения среднего профессионального образования, рассказал руководитель департамента по научно-методическому сопровождению школьной программы Sun School Виталий Супруненко. «С 2012 году отменили вступительные испытания на большинстве направлений СПО. Исключения составили творческие специальности и направления, требующие специальной физической подготовки», — уточнил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Применение в контексте высшего образования может иметь свои особенности, указал Супруненко: отсутствие независимой процедуры оценивания по всем предметам учебного плана. Возрастает риск того, что школы будут «рисовать» или «продавать» отметки в аттестате, что может привести к коррупционным схемам;

к обязательным предметам относят 14 дисциплин. Если в школе есть часы, которые для них не отводят, то количество предметов у выпускников разных школ будет неравным, а следовательно, потеряются десятые доли балла, что может повлиять на поступление в вуз;

в соответствии с действующими правилами приема вузов, выпускники, получившие золотую медаль, получат дополнительные баллы. С 2025-2026 учебного года планируется также назначать дополнительные баллы и за серебро.

Фото: РИА «Новости»

«Неясно, как будут коррелировать две эти системы между собой, если у выпускника высокая интегральная оценка, а медали нет. Все эти особенности заставляют нас осторожно подходить к предложенному нововведению», — отметил Супруненко.

По мнению Корягиной, при отсутствии экзаменов в вузах подобный критерий будет служить дополнительным средством отсеивания и выявления лучших умов.

К этому нововведению есть вопросы, рассказала 360.ru филолог и руководитель онлайн-школы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Вероника Смолер.

С одной стороны, это справедливо, ведь возникает понимание, зачем учиться 11 лет. То есть не только ЕГЭ сдать, но и получить дополнительную оценку, что простимулирует разностороннее развитие личности. Вероника Смолер филолог

С другой стороны, есть нюансы. Например, людям с математическим складом ума сложно будут даваться гуманитарные науки и наоборот. «Я читала статьи, которые пишут классные и профессиональные айтишники, в которых ничего непонятно. Они пишут с речевыми и стилевыми ошибками, на своем языке, очень много терминов. Но они знают свое дело», — сказала собеседница 360.ru.

Фото: Unsplash

В 10 и 11 классе ребенок выбирает предметы для сдачи ЕГЭ. Он концентрируется на них, а на остальные немного «забивает», добавила Смолер. Дети знают, что хорошие оценки по другим предметам никак не повлияют на их поступление в вуз, главное — получить максимально высокие баллы по выбранным на ЕГЭ. Родители разрешают это и даже поощряют. «А теперь мы вводим странную оценку среднего балла, тем самым требуем от детей невозможного — быть лучшими по всем предметам. Фокус внимания будет рассеиваться. Я думаю, что интегральная оценка знаний будет малоэффективна, потому что школьников нагрузят дополнительно», — указала эксперт.

У старшеклассников и так все загружено, они стрессуют из-за ЕГЭ, а их заставят учиться еще усерднее. Это очень странная инициатива, и она накладывает груз на ребенка, добавила Смолер.

Фото: Freepik

Плюсы и минусы нововведения Смолер подвела итоги сказанному. По ее мнению, плюсы интегральной оценки знаний школьников заключаются в следующем: разностороннее развитие детей;

знания из школьной программы пригодятся в будущем. Например, историку полезно будет уметь считать, чтобы грамотно взять кредит, а технарю — развивать свое мышление, чтобы его не обманули мошенники;

легитимизация школьной программы.

Фото: РИА «Новости»

Минусы нововведения: излишняя нагрузка на детей;

расфокусировка внимания;

поддержание мысли о том, что человек должен быть успешен во всем. В итоге дети будут много учиться, не будут ничего успевать, в результате покажут низкие итоговые оценки. «У всех разные когнитивные способности. Один рождается с логикой и умом, другой — с эмпатией, но в будущем будет хорош в налаживании межличностных отношений. А мы всех под одну гребенку ставим — даем средний балл, чтобы оценить, как хорошо человек проявляется во всех сферах», — пояснила филолог.