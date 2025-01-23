23 января 2025 18:12 Школьники массово жалуются на отсутствие актировки. Что это такое и зачем она нужна Педагог Комков объяснил, почему директор не может принять решение об актировке 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press Образование

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Екатерина Мизулина

Учащиеся сразу нескольких регионов России пожаловались главе Лиге безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Сейчас там царят экстремальные морозы и сильный ветер, однако дети вынуждены ходить в школы. По их словам, в другие годы в непогоду разрешали сидеть дома, то есть действовала актировка. Что это такое, кто ее утверждает и в каких случаях, разбирался 360.ru.

Школьники пожаловались Екатерине Мизулиной Впервые Екатерина Мизулина подняла вопрос отсутствия актировок 22 января. Дети из Ханты-Мансийского автономного округа и Челябинска заявили об экстремальных минусовых температурах и сильном ветре. «В Кагалыме издеваются над детьми, погода -28 (по ощущениям -40), понижают до -26. Ветер 12 метров в секунду. Актировка только с 1-го по 4-й классы». «Я из ХМАО, а именно из Нефтеюганска. Сегодня вторую смену с 1-го по 8-й классы отправили в школу. При ветре 13 метров в секунду. Температура по ощущениям подходила к -40 <…> Дошло до того, что на остановке рядом с одним ТЦ оторвало крышу, а вторую смену все же отправили учиться. Мало того что при этом ветре куча снега, так еще из-за этих ураганов режет щеки и глаза». «Я живу в городе Сургут, 9-й класс. Сегодня было -25...-26, а ощущалось как -36...-40 <…> Невозможно идти, тротуары практически не чистят. Холоднейший ветер со снегом до такой степени, что невозможно открыть глаза, а мы учимся».

Позднее к жалобам присоединились школьники из Тюменской, Курганской, Новосибирской, Свердловской областей и ЯНАО. Проблема та же: на улице морозы и сильный ветер, а уроки не отменяют. Местные СМИ пишут, что актировки уже ввели для школьников с 1-го по 8-й классы в Сургуте, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Урае, Югорске, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Кондинском районах. Также временно не придется посещать занятия младшеклассникам в Ханты-Мансийске, Когалыме, Нягани, Покачи, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Белоярском, Березовском, Кондинском, Советском районах.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / Global Look Press

Что такое актировка Жителям центральных и южных регионов России вряд ли знаком термин «актировка», так как чаще всего его используют на севере страны из-за экстремальных морозов. Но иногда такой режим вводят и при более мягком климате. Актировка — это отмена занятий абсолютно всем ученикам школы или ее части из-за непогоды. Кроме того, актировку могут объявить на предприятии, если погодные условия затрудняют работу: например, строительство на открытом воздухе. Вообще, в российском законодательстве такого понятия нет, но его используют в нормативных актах в регионах, преимущественно в северных.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сначала понятие актировки применяли в северных тюрьмах. Позднее его начали использовать как обозначение отмены уроков из-за непогоды. Впервые подобный приказ вышел в 1953 году в Норильске: тогда трудящихся и учащихся освободили от учебы и работ из-за холода. Актировка — лишь рекомендация для родителей, которым дают разрешение не вести детей в школу. Таким образом, ученику не засчитают прогул, потому что он пропустил уроки по уважительной причине. Но даже если директор учебного заведения объявил актировку, школа обязана провести занятие. То есть разрешение действует для детей — не для учителей. После дистанционной работы школ во время пандемии коронавируса проводить уроки на расстоянии стало проще. Исключением могут служить помехи со связью или интернетом из-за непогоды.

Фото: Freepik

Причины актировки Школьные занятия могут отменить по следующим причинам: Сильный мороз — в разных регионах свои параметры. Например, в Оренбурге младшие классы могут остаться дома при температуре -25 градусов, а старшие классы — ниже -30;

Ураганный ветер — от 15 метров в секунду;

Сильный ливень или продолжительный дождь, когда за 12 часов выпало более 50 миллиметров осадков;

Снегопад, метель, когда за 12 часов выпало более 20 миллиметров снега;

Сильный туман;

Крупный град, размером от двух сантиметров.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кто утверждает актировку Предписания для актировок дают и в случае распространения вирусной инфекции. Тогда детям нежелательно находиться на улице и посещать какие-либо учреждения, в том числе школу, рассказал 360.ru руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Комков. «Но это должно быть обоснованно: замерами, меданализами, медицинскими показателями. После этого Роспотребнадзор дает соответствующую рекомендацию органам управления образования. Они, в свою очередь, дают руководителям школ уже не рекомендацию, а указание на актировку», — уточнил Комков. Это указание может быть региональным, а не повсеместным. Учебным заведениям могут указать перейти на дистанционную форму обучения или предоставить несколько дней каникул.

Директор школы своим решением не может отменить занятия. Сергей Комков

Бывает и так, что Роспотребнадзор рекомендует органам образования актировки на их усмотрение. Таким образом, местные управления образования сами будут решать, стоит ли школам давать соответствующее указание. Они, в свою очередь, могут предложить такую же рекомендацию руководителям школ. «Тогда директор будет иметь право решать, утверждать ли актировку», — пояснил Комков.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / Global Look Press

Сколько может длиться актировка Период актировок может быть долгим: например, неделю или две, если этому поспособствуют погодные условия, объяснил Комков. «Роспотребнадзор обычно связывается с Гидрометцентром. И потом рекомендует воздержаться от занятий на два-три дня», — добавил эксперт. Если обязательное посещение уроков отменили по причине острой вирусной инфекции, продолжительность актировки будет зависеть от опасности и распространения патогена.