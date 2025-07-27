Зеленые человечки взяли на мушку? Ученые всполошились из-за угрозы космического объекта

Cornell University: в ноябре на Землю может прибыть объект из космоса

Знаменитый американский Корнеллский университет, входящий в «Лигу плюща», сделал странное заявление — ученые утверждают, что на Землю может прибыть таинственный межгалактический объект. Исследователи предполагают, что это случится уже в ноябре.

Непредсказуемый пришелец из космоса

Статью о космическом госте опубликовал сайт Корнеллского университета. Группа ученых провела исследование и в рамках гипотезы предположила, что этот объект может быть технологическим артефактом и обладать активным интеллектом.

Специалисты допустили, что намерения гостя из космоса могу быть совершенно непредсказуемыми.

«Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями», — отметили в исследовании.

Статья подверглась шквалу критики в научном сообществе. Главной претензией к группе ученых стало предполагаемое инопланетное происхождение объекта.

Некоторые специалисты не исключили, что предметом обсуждений на самом деле является лишь комета, «выброшенная» из другой звездной системы.

Например, так считает профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер. В разговоре с New York Post она напомнила, что из нашей Солнечной системы тоже выбрасывалось множество комет. Эксперт назвала этот процесс обычным явлением.