Ученые получили доказательства теории о существовании жизни на спутнике Сатурна. Исследователи обнаружили новые сложные органические молекулы, выбрасываемые Энцеладом — сатурновой луной. Значит ли это, что человечество вот-вот вступит в новую эру?

Анализ данных миссии Cassini обнаружил новые органические соединения в гейзерах спутника Сатурна Энцелада. Это укрепляет предположения о возможности жизни на Энцеладе. Об этом 3 октября сообщили в China Global Television Network.

Ученые повторно изучили данные, собранные Cassini во время пролета мимо Энцелада в 2008 году. Тогда аппарат пролетел сквозь гейзеры воды и льда, вырывающиеся из трещин на южном полюсе спутника. Это позволило исследователям глубже понять состав подповерхностного океана, который скрыт под ледяным панцирем толщиной 20-30 километров.

Хотя сатурновая луна выглядит бесплодной, вблизи южного полюса крошечные льдинки постоянно вылетают в космос через трещины в ледяной поверхности.

Анализ подтвердил наличие ранее обнаруженных органических молекул — предшественников аминокислот. Кроме того, ученые выявили новые типы органических соединений, которые ранее не фиксировались.

«Мы нашли несколько категорий органических, то есть преимущественно углеродсодержащих, молекул с разными структурами и химическими свойствами», — отметил планетолог из Свободного университета Берлина и ведущий автор исследования Нозаир Хаваджа.

Он отметил, что эти соединения могут играть роль в создании более сложных молекул, важных для жизни. Интересно, что они могут образовываться и без участия живых организмов, абиотически.