Впереди — война миров? Что скрывает спутник Сатурна и к чему готовиться человечеству?
Ученые получили доказательства теории о существовании жизни на спутнике Сатурна. Исследователи обнаружили новые сложные органические молекулы, выбрасываемые Энцеладом — сатурновой луной. Значит ли это, что человечество вот-вот вступит в новую эру?
Анализ данных миссии Cassini обнаружил новые органические соединения в гейзерах спутника Сатурна Энцелада. Это укрепляет предположения о возможности жизни на Энцеладе. Об этом 3 октября сообщили в China Global Television Network.
Ученые повторно изучили данные, собранные Cassini во время пролета мимо Энцелада в 2008 году. Тогда аппарат пролетел сквозь гейзеры воды и льда, вырывающиеся из трещин на южном полюсе спутника. Это позволило исследователям глубже понять состав подповерхностного океана, который скрыт под ледяным панцирем толщиной 20-30 километров.
Хотя сатурновая луна выглядит бесплодной, вблизи южного полюса крошечные льдинки постоянно вылетают в космос через трещины в ледяной поверхности.
Анализ подтвердил наличие ранее обнаруженных органических молекул — предшественников аминокислот. Кроме того, ученые выявили новые типы органических соединений, которые ранее не фиксировались.
«Мы нашли несколько категорий органических, то есть преимущественно углеродсодержащих, молекул с разными структурами и химическими свойствами», — отметил планетолог из Свободного университета Берлина и ведущий автор исследования Нозаир Хаваджа.
Он отметил, что эти соединения могут играть роль в создании более сложных молекул, важных для жизни. Интересно, что они могут образовываться и без участия живых организмов, абиотически.
Энцелад — один из самых многообещающих объектов Солнечной системы для поиска жизни. Его подповерхностный океан, насыщенный горячими минерализованными водами, создает условия, похожие на те, что могли способствовать зарождению первых организмов на Земле. На Энцеладе есть три ключевых фактора обитаемости: жидкая вода, источник энергии и органические элементы.
Даже отсутствие жизни на Энцеладе было бы огромным открытием, потому что это поднимает серьезные вопросы о том, почему в такой среде нет жизни, когда там есть подходящие условия.
Нозаир Хаваджа
ведущий исследователь
Кто может жить на спутнике Сатурна?
Ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнийском технологическом институте, профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Вячеслав Турышев рассказал kp.ru, что собраны уникальные данные.
«Факт свежести частиц важен: это аргумент, что органика действительно прибыла из недр, а не нарабатывалась или разрушалась в Е-кольце Сатурна», — отметил он.
Как оказалось, высокая скорость пролета сыграла на руку. Она позволила получить более мощный энергетический импульс при столкновении с датчиком. Это, в свою очередь, дало возможность точнее определить элементный состав.
«В масс-спектрах этих отдельных зерен команда уверенно видит набор органических функциональных групп: одноядерные ароматические (фенильные/тропилиевые) мотивы, O-содержащие карбонильные (вероятно, альдегиды, вплоть до паттерна, совпадающего с ацетальдегидом), эфиры/этильные и эстеры/алкены; в ряде случаев просматриваются и смешанные N- и O-содержащие фрагменты», — рассказал Турышев.
Новая интерпретация укладывается в прежнюю картину: на Энцеладе есть соленый глобальный океан, где происходят химические реакции с участием воды и минералов, выделяющие молекулярный водород. В струях найдены фосфаты. Теперь, пояснил Турышев, ученые предполагают, что в «теплых источниках» на дне могут происходить реакции, ведущие к синтезу более сложных органических соединений.
Нет, это не доказательство жизни. Это демонстрация того, что в океане присутствует богатая органическая химия, совместимая с гидротермальными условиями и потенциальными предбиотическими маршрутами. Если дать численную оценку, то вероятность микробной жизни я бы описал как ненулевую, но умеренную — условно единицы-десятки процентов, пока мы не увидим прямых биосигнатур (то есть признаков жизни).
Вячеслав Турышев
По словам научного сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА, скорее всего, это будут микроорганизмы, которые питаются химической энергией реакций между водой и породами у гидротермальных источников. Они похожи на земных метаногенов и ацетогенов.
Пока новые миссии не отправятся на орбиту Энцелада и не оснастят аппарат более чувствительной аппаратурой, точно сказать, что на спутнике есть жизнь, нельзя. Как отметил ученый, можно лишь предполагать, какие признаки жизни он сможет обнаружить. Это могут быть как косвенные, так и прямые свидетельства, например выявление клеточного материала в отдельных ледяных зернах. Однако такие полеты — дело будущего.
Человечество на пороге новой эры — эры множественности жизней. Но что принесет — остается загадкой.