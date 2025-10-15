Удар по спутникам и метеозависимым. Почему активность Солнца резко повысилась
Популяризатор науки Бритов: вспышки на Солнце стали происходить чаще
Солнечная активность в последнее время сильно увеличилась, а на днях ученые даже зафиксировали выброс одного из крупнейших протуберанцев. Как именно космические аномалии отразятся на жителях Земли и можно ли самим увидеть вспышки на Солнце — выяснил 360.ru.
Что происходит с Солнцем
С начала дня специалисты зарегистрировали 11 солнечных вспышек, а накануне — 23. Некоторые были настолько сильные, что их отнесли к классу М. Также звезда в ночь на 14 октября выбросила один из крупнейших за последний год протуберанец — гигантскую струю раскаленной плазмы.
Популяризатор науки, директор музея «Космический Чердак» Павел Бритов рассказал 360.ru, что активность Солнца иногда увеличивается, но переживать из-за таких вспышек не стоит.
«В этом нет ничего сверхъестественного. Солнце живет своей жизнью, у него есть периоды активности, они довольно четкие, прослеживаются математикой и статистикой», — объяснил специалист.
Он уточнил, что повышенная солнечная активность имеет временный характер.
Математикой и статистикой прослеживаются достаточно четкие периоды, когда увеличивается число пятен и вспышек. Потом они идут на убыль. Ближайшие пять миллиардов лет нам ничего не грозит.
Павел Бритов
Популяризатор науки, директор музея «Космический Чердак»
По его словам, вспышки на Солнце происходят непрерывно и постоянно, однако за последние годы их действительно стало больше. Посмотреть на активность звезды можно не только в обсерваториях, но и с помощью специального прибора для любительских телескопов, который закрывает солнечный диск.
Директор музея добавил, что Солнце часто выбрасывает протуберанцы, но они, как правило, не очень сильные. Их тоже можно заметить через телескоп со специальным прибором.
На что влияют вспышки
Именно вспышки на Солнце дарят жителям Земли такое необычное природное явление как полярное сияние.
«Когда пучок от Солнца долетает, пройдя миллионы километров, он вносит сильные возмущения в магнитное поле Земли, которое нас защищает от жесткого излучения», — сообщил Бритов.
По его словам, у некоторых людей вспышки на Солнце могут вызвать недомогания.
Есть люди, которые это чувствуют. Не все, к счастью.
Павел Бритов
Популяризатор науки, директор музея «Космический Чердак»
Специалист рассказал, что вспышки на Солнце никак не повлияют на энергосистемы, однако могут отразиться на работе спутников. Из-за повышенной солнечной активности также иногда возникают кратковременные, но не фатальные перерывы в связи.
Бритов добавил, что особенно подвержены солнечным излучениям космонавты. Во время мощных вспышек они собираются в защищенном модуле и пережидают пик активности Солнца.