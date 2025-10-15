Удар по спутникам и метеозависимым. Почему активность Солнца резко повысилась

Солнечная активность в последнее время сильно увеличилась, а на днях ученые даже зафиксировали выброс одного из крупнейших протуберанцев. Как именно космические аномалии отразятся на жителях Земли и можно ли самим увидеть вспышки на Солнце — выяснил 360.ru.

Что происходит с Солнцем

С начала дня специалисты зарегистрировали 11 солнечных вспышек, а накануне — 23. Некоторые были настолько сильные, что их отнесли к классу М. Также звезда в ночь на 14 октября выбросила один из крупнейших за последний год протуберанец — гигантскую струю раскаленной плазмы.

Популяризатор науки, директор музея «Космический Чердак» Павел Бритов рассказал 360.ru, что активность Солнца иногда увеличивается, но переживать из-за таких вспышек не стоит.

«В этом нет ничего сверхъестественного. Солнце живет своей жизнью, у него есть периоды активности, они довольно четкие, прослеживаются математикой и статистикой», — объяснил специалист.

Он уточнил, что повышенная солнечная активность имеет временный характер.