Таяние мерзлоты на Шпицбергене. Российские села окажутся под угрозой в течение 30 лет
Деградация мерзлоты на архипелаге Шпицберген может начаться уже в ближайшие 30 лет. Под угрозой окажется инфраструктура в двух российских селах.
Здания под угрозой
Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) восстановили исследования мерзлых грунтов на архипелаге — это сделали не только ради теоретической науки. Расположенные на Шпицбергене российские рудники Пирамида и Баренцбург — самые северные в мире села с тяжелыми постройками на мерзлых грунтах.
Теплеет на архипелаге вдвое быстрее, чем в среднем на всей территории России, предупредили исследователи. Это происходит, потому что суровые арктические острова обдувают теплые атлантические ветра и омывают не менее теплые течения.
«Полученные данные показывают, что при текущих темпах потепления деградация мерзлоты может начаться уже в ближайшие 30 лет, а скорость ее опускания достигнет 12,5 сантиметра в год. Потепление климата в Арктике может привести к потере несущей способности грунтов в основании сооружений», — заявили ученые.
Круглый год «в плюсе»
В аномально теплый 2016-й среднегодовая температура воздуха в Баренцбурге составляла 0,4 градуса. Теперь одна из самых северных заселенных территорий на планете может оказаться «в плюсе» круглый год. Именно поэтому ученые уже почти 10 лет занимаются исследованиями грунтов под российскими селами.
Исследователи выяснили, что в Пирамиде ситуация чуть сложнее, чем в Баренцбурге: более рыхлая порода не позволяет строить дома на сваях, которые упираются в скалы. Пока здания стоят твердо, но в скором времени фундаменты просто поплывут.
Это вовсе не означает, что стартовал обратный отсчет, и у российских полярников есть около 30 лет для завершения своих проектов на Шпицбергене. Наоборот, ученые вовремя предупредили компанию, которая управляет поселкам, о грядущей опасности. В некоторых домах уже установили термостабилизаторы, охлаждающие грунт.
В Баренцбурге и Пирамиде ликвидировали протечки коммуникаций в свайных зданиях, защитив дома от слишком активного таяния мерзлоты. Пока потеплению рады только археологи: таяние льдов сулит им тысячи новых открытий.