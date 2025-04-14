Таяние мерзлоты на Шпицбергене. Российские села окажутся под угрозой в течение 30 лет

Деградация мерзлоты на архипелаге Шпицберген может начаться уже в ближайшие 30 лет. Под угрозой окажется инфраструктура в двух российских селах.

Здания под угрозой

Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) восстановили исследования мерзлых грунтов на архипелаге — это сделали не только ради теоретической науки. Расположенные на Шпицбергене российские рудники Пирамида и Баренцбург — самые северные в мире села с тяжелыми постройками на мерзлых грунтах.

Теплеет на архипелаге вдвое быстрее, чем в среднем на всей территории России, предупредили исследователи. Это происходит, потому что суровые арктические острова обдувают теплые атлантические ветра и омывают не менее теплые течения.

«Полученные данные показывают, что при текущих темпах потепления деградация мерзлоты может начаться уже в ближайшие 30 лет, а скорость ее опускания достигнет 12,5 сантиметра в год. Потепление климата в Арктике может привести к потере несущей способности грунтов в основании сооружений», — заявили ученые.