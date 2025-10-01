Огненные смерчи погрузят мир во тьму. Советский гений вынес человечеству приговор

Советский физик-гений Владимир Александров в свое время предсказал человечеству конец света. Математическое описание выглядит жутко: огненные смерчи и тьма вокруг. Что еще предрек ученый — в материале 360.ru.

Биография Владимира Александрова Александров родился в 1938 году в поселке Память Парижской Коммуны в Горьковской области. После окончания школы он поступил в МФТИ и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную движению излучающего газа в осесимметричных соплах. Тогда еще не было никаких предвестников того, что Владимир станет автором расчетов, изменивших мировую политику. После университета Александров оказался в Вычислительном центре АН СССР под руководством ученого с мировым именем Никиты Моисеева — тот занимался моделями взаимодействия природы и человека. Александров возглавил лабораторию по исследованию процессов в системе «океан — атмосфера». Задача казалась исключительно академической: прогнозирование изменений климата на основе математических моделей. Еще никто не связывал расчеты с риском глобальной катастрофы.

Фото: РИА «Новости»

Ядерная зима Вычислительные мощности Советского Союза оказались неспособны обработать сложные климатические сценарии. Предложение американской стороны стало почти невероятным в условиях холодной войны: профессор Бирли из программы по изучению климата США обеспечил Александрову доступ к суперкомпьютеру в Боулдере, где советский ученый провел восемь месяцев, проверяя свои алгоритмы. Этот опыт и дал основу для будущих сенсационных выводов. В 1983 году астрофизик Карл Саган заявил о ядерной зиме — резком похолодании после ядерной войны. Александрову поручили проверить гипотезу — результаты оказались ужасающими. В США выводы сначала сочли пропагандой, но когда американские специалисты повторили расчеты у себя, расхождения составили менее 10%.

Фото: РИА «Новости»

Математический сценарий конца света Александрову удалось доказать, что трети существующих ядерных арсеналов достаточно для того, чтобы запустить цепь необратимых процессов. Огненные смерчи над мегаполисами вытянут в атмосферу сотни миллионов тонн сажи, которая заслонит солнце. Процессы начнутся в Анкоридже и закончатся над Новым Орлеаном. В итоге над большей частью планеты воцарится тьма на долгие недели. Температура воздуха упадет на десятки градусов и тропики покроются льдом. Фотосинтез остановится, что приведет к гибели растений. Вслед за ними исчезнут животные, а океан перестанет быть средой жизни. Атмосфера сможет очиститься лишь через полтора века, человечество к тому моменту не выживет. Ученый вынес неутешительный приговор. «Биосфера Земли изменится так сильно, что это исключит возможность жизни человека», — сказал Александров.

Фото: РИА «Новости»

Разрушение иллюзий Осенью 1983 года Александров выступил на конференции в Вашингтоне. Прогнозы советского исследователя шокировали академика фон Рихта, который признался, что еще никогда ему не было так страшно. Александров же впервые в мире представил годовой прогноз ядерной войны, тогда как американцы смогли смоделировать лишь месяц. Расчеты советского ученого произвели и политический эффект: Александров математически доказал, что в случае ядерного удара победителей не будет. Даже односторонняя атака обернется самоуничтожением — гонка вооружений утрачивала смысл. Александров также был единственным советским ученым, который получил доступ к суперкомпьютерам в лаборатории в Ливерморе — одному из главных центров разработки ядерного оружия в США. Это сделало его фигуру потенциально опасной в глазах представителей американских военных структур.

Фото: РИА «Новости»

Последний след Александрова Весной 1985-го Александров отправился в Кордову на научную конференцию. Коллеги вспоминали, что исследователь выглядел угнетенным. В конце марта он выступил с докладом о последствиях ядерной войны и потряс слушателей. На следующий день он должен был вернуться в российскую столицу, но утром вышел из гостиницы и бесследно исчез. Паспорт, деньги и вещи ученого остались в номере, испанская полиция официально заявила, что границу Александров не пересекал. После его пропажи лаборатория развалилась. Свой последний проект Александров посвятил расчету последствий ядерной войны для США и доказал, что территория государства получит радиационное заражение, в 20 раз превышающее чернобыльское. Сегодня имя гения почти не вспоминают, но его формулы гласят, что ядерная война никому не оставит шансов на выживание.