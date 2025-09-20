Семь великанов и карта трех миров: какое послание скрывает древний Шигирский идол с Урала
В 1880 году уральские старатели искали золото на торфяниках и обнаружили деревянные фрагменты со странными узорами. Никто не мог предположить, что невзрачные на вид куски дерева окажутся скульптурой, которая вдвое старше египетских пирамид.
Случайная находка
В конце XIX века Урал охватила золотая лихорадка. Старатели методично прочесывали торфяники в поисках драгметалла и даже не подозревали, что наткнутся на более ценное сокровище. В селе Калата, а 70 километрах от Екатеринбурга, из болотистых отложений извлекли четыре больших куска потемневшего дерева.
Торфяник оказался идеальным хранилище для таинственной находки. Образовавшийся кокон блокировал поступление кислорода, и древесина хорошо сохранилась.
Сначала ученые предположили, что скульптура представляет собой творчество местного народа манси, но эту версию быстро отвергли. Рисунки кардинально отличались от традиционного искусства уральских племен.
Интересно
Без современных методов анализа ученые конца XIX века не смогли оценить истинное значение находки. Артефакт отправили в музей, на долгие десятилетия о нем забыли.
Скульптура каменного века
Лишь в советские годы исследователи принялись за изучение загадочной скульптуры. Радиоуглеродный анализ показа, что возраст Шигирского идола достигает 12 тысяч лет. Его создали в каменном веке, когда человечество еще не знало металлических орудий.
Согласно анализу, идола выполнили из лиственницы, которая росла минимум 159 лет. Первобытные мастера использовали не только инструменты из кремня, но и оригинальные стамески разных размеров, выточенные из челюсти бобра. Каждый узор отполировали с ювелирной точностью, хотя работать приходилось с очень неровным стволом дерева.
Изначально истукан достигал пяти метров в высоту, но до наших дней сохранилась только часть — около 3,4 метра. По меркам каменного века сооружение было грандиозным. Создание такого идола требовало не только мастерства, но и колоссального терпения.
Семь великанов, мифологемы и карта трех миров
Узоры на Шигирском идоле стали главной загадкой для специалистов. Наибольший интерес вызвали человеческие лица — их было ровно семь на сохранившейся части.
Во многих религиях этому числу придается особое значение. Эксперты выдвинули гипотезу о мифических великанах — прародителях человечества.
Анализ также показал, что лица на идоле расположены в строгом порядке, каждое из них обрамлено особым узором. Многочисленные геометрические линии под определенным углом складываются в единую схему.
«Орнаментальные композиции идола представляют собой зашифрованные мифологемы — образы и сюжеты из мифов», — отметили исследователи
Историк Наталия Чаиркина считает, что изображения на уральском идоле тематически делятся на три части, что свидетельствует об определенной иерархии образов. Шигирский идол может представлять первую в истории человечества карту мироздания: небесный мир, земной и подземный.
«Вертикальная модель мироздания чаще всего представляется в образе вселенского дерева, которое рассматривается как мировая ось, соединяющая миры Вселенной», — объяснила историк.
Сложность орнаментов истукана говорит о высокоразвитом мышлении его создателей. Древнее послание по сей день хранит свои тайны. Не исключено, что разгадка изменит представления об истории человечества.