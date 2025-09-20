Сегодня 17:01 Семь великанов и карта трех миров: какое послание скрывает древний Шигирский идол с Урала 0 0 0 Фото: Thomas Banneyer/dpa / www.globallookpress.com Наука

В 1880 году уральские старатели искали золото на торфяниках и обнаружили деревянные фрагменты со странными узорами. Никто не мог предположить, что невзрачные на вид куски дерева окажутся скульптурой, которая вдвое старше египетских пирамид.

Случайная находка В конце XIX века Урал охватила золотая лихорадка. Старатели методично прочесывали торфяники в поисках драгметалла и даже не подозревали, что наткнутся на более ценное сокровище. В селе Калата, а 70 километрах от Екатеринбурга, из болотистых отложений извлекли четыре больших куска потемневшего дерева. Торфяник оказался идеальным хранилище для таинственной находки. Образовавшийся кокон блокировал поступление кислорода, и древесина хорошо сохранилась. Сначала ученые предположили, что скульптура представляет собой творчество местного народа манси, но эту версию быстро отвергли. Рисунки кардинально отличались от традиционного искусства уральских племен.

Мансийские узоры — это простые прямые линии, в которых с трудом угадывались силуэты животных и людей. На найденных фрагментах древние люди изобразили сложные геометрические композиции поразительной точности.

Без современных методов анализа ученые конца XIX века не смогли оценить истинное значение находки. Артефакт отправили в музей, на долгие десятилетия о нем забыли.

Фото: РИА «Новости»

Скульптура каменного века Лишь в советские годы исследователи принялись за изучение загадочной скульптуры. Радиоуглеродный анализ показа, что возраст Шигирского идола достигает 12 тысяч лет. Его создали в каменном веке, когда человечество еще не знало металлических орудий. Согласно анализу, идола выполнили из лиственницы, которая росла минимум 159 лет. Первобытные мастера использовали не только инструменты из кремня, но и оригинальные стамески разных размеров, выточенные из челюсти бобра. Каждый узор отполировали с ювелирной точностью, хотя работать приходилось с очень неровным стволом дерева. Изначально истукан достигал пяти метров в высоту, но до наших дней сохранилась только часть — около 3,4 метра. По меркам каменного века сооружение было грандиозным. Создание такого идола требовало не только мастерства, но и колоссального терпения.

Фото: РИА «Новости»

Семь великанов, мифологемы и карта трех миров Узоры на Шигирском идоле стали главной загадкой для специалистов. Наибольший интерес вызвали человеческие лица — их было ровно семь на сохранившейся части. Во многих религиях этому числу придается особое значение. Эксперты выдвинули гипотезу о мифических великанах — прародителях человечества. Анализ также показал, что лица на идоле расположены в строгом порядке, каждое из них обрамлено особым узором. Многочисленные геометрические линии под определенным углом складываются в единую схему. «Орнаментальные композиции идола представляют собой зашифрованные мифологемы — образы и сюжеты из мифов», — отметили исследователи

Фото: РИА «Новости»

Историк Наталия Чаиркина считает, что изображения на уральском идоле тематически делятся на три части, что свидетельствует об определенной иерархии образов. Шигирский идол может представлять первую в истории человечества карту мироздания: небесный мир, земной и подземный. «Вертикальная модель мироздания чаще всего представляется в образе вселенского дерева, которое рассматривается как мировая ось, соединяющая миры Вселенной», — объяснила историк. Сложность орнаментов истукана говорит о высокоразвитом мышлении его создателей. Древнее послание по сей день хранит свои тайны. Не исключено, что разгадка изменит представления об истории человечества.