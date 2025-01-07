Разрез глаз и IQ. Как раса влияет на уровень интеллекта?
Портал International IQ Test опубликовал международное исследование уровня интеллекта. Согласно обновленному рейтингу, в первой тройке — азиатские страны. Влияет ли национальность на уровень IQ, на стриме 360.ru с ведущим Михаилом Ракитским объяснил доктор социологических наук Геннадий Козырев.
Азия на первых местах
Первые три места в рейтинге заняли Китай, Иран и Южная Корея. Россия заняла шестое место, и эксперт заявил, что это хороший показатель.
«Если в целом взять всю картину и огромное количество стран, участвующих в этом опросе, то это, можно сказать, одно из передовых мест, потому что мы вошли в десятку наиболее развитых стран по различным видам интеллекта. IQ складывается из нескольких показателей, но в целом IQ означает, что люди в этой стране достаточно умные и могут решать какие-то серьезные задачи», — заявил Козырев.
Судя по рейтингу, на первых местах — люди азиатской расы. Но на уровень интеллекта не влияет ни цвет кожи, ни разрез глаз. Социолог отметил, что первые места распределились не по национальном признаку. Китай, который находится на первом месте, — это древнейшая цивилизация, возраст которой насчитывает от трех до пяти тысяч лет.
Раса и уровень IQ
«На втором месте Иран. Мы знаем, что Иран еще во времена древней Греции уже был очень развитой страной и постоянно конкурировал с Грецией и с другими странами в этом регионе. Поэтому это очень древняя цивилизация с огромным научным и историческим, философским [багажом]», — отметил Козырев.
Эксперт напомнил, что в Иране изобрели шахматы.
Расположившаяся на третьем месте Южная Корея близка к Китаю, это один и тот же регион. Страна очень многое переняла от Китая, в том числе и иероглифы, пояснил социолог. Япония и Сингапур — аналогично, добавил Козырев.
Собеседник 360.ru отметил, что Таджикистан, хоть и перенял многое от Ирана, в том числе и язык, но находится на 96 месте, и это огромная разница позиций. Ближайшие соседи России Казахстан, Узбекистан и Киргизия не вошли даже в топ-50, отметил Козырев.
Согласно рейтингу, США оказались на 27 месте, Великобритания на 33-м, Германия на 34-м. Израиль и Турция заняли 45-е и 46-места соответственно. Украине отвели 78 строчку.