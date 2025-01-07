Разрез глаз и IQ. Как раса влияет на уровень интеллекта?

Азия на первых местах

Первые три места в рейтинге заняли Китай, Иран и Южная Корея. Россия заняла шестое место, и эксперт заявил, что это хороший показатель.

«Если в целом взять всю картину и огромное количество стран, участвующих в этом опросе, то это, можно сказать, одно из передовых мест, потому что мы вошли в десятку наиболее развитых стран по различным видам интеллекта. IQ складывается из нескольких показателей, но в целом IQ означает, что люди в этой стране достаточно умные и могут решать какие-то серьезные задачи», — заявил Козырев.

Судя по рейтингу, на первых местах — люди азиатской расы. Но на уровень интеллекта не влияет ни цвет кожи, ни разрез глаз. Социолог отметил, что первые места распределились не по национальном признаку. Китай, который находится на первом месте, — это древнейшая цивилизация, возраст которой насчитывает от трех до пяти тысяч лет.