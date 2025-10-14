Сегодня 18:53 «Пляшущие человечки»: раскрыта самая сложная загадка острова Пасхи 0 0 0 Фото: DanitaDelimont.com/Michael DeFreitas / DanitaDelimo / www.globallookpress.com Наука

Ученые раскрыли одну из загадок острова Пасхи. Много лет оставалось неясным, как были созданы знаменитые моаи — огромные каменные статуи. Ответ оказался неожиданным.

Знаменитые моаи ходили сами Рапа-Нуи — так называют остров в юго-восточной части Тихого океана на территории Чили местные жители — загадка не менее запутанная, чем пирамиды майя или Стоунхендж. Особенно впечатляет его главная достопримечательность — моаи. Эти исполинские статуи — до пяти метров в высоту и весом около десяти тонн — изготовлены из местного базальта. Однако остается открытым вопрос: как древним мастерам удалось переместить их на значительное расстояние от мест добычи? Антропологи Карл Липо из Бингемтонского университета и Терри Хант из Университета Аризоны решили исследовать этот вопрос. Вместе с коллегами они изучили почти тысячу статуй. Выводы оказались неожиданными: для транспортировки статуй рапануйцам потребовались всего несколько человек и веревка. Это полностью опровергло ранее существовавшую теорию о том, что статуи переносили лежа на деревянных помостах. Исследование опубликовано на сайте ScienceDirect. Команда разработала специальную 3D-модель, учитывая все особенности конструкции. Широкие D-образные основания и значительный наклон вперед требовали особого подхода. Передвигать каменных истуканов было бы удобнее зигзагообразно, поддерживая их в вертикальном положении и раскачивая из стороны в сторону.

Как только вы начинаете двигаться, это совсем нетрудно. К тому же экономит энергию и время. Самое сложное — заставить статую раскачиваться. Вопрос в том, согласуется ли то, что мы увидели на модели, с тем, чего мы ожидаем с точки зрения физики. Карл Липо профессор Бингемтонского университета

Эксперты создали четырехтонную копию моаи. Используя описанный метод, всего 18 человек за 40 минут передвинули ее на 100 метров. Самое удивительное — дороги на Рапа-Нуи подтверждают новую теорию. Они около 4,5 метра в ширину и имеют форму траншеи. Такие пути идеально подходят для зигзагообразного перемещения нескольких больших статуй. «Каждый раз, когда команда тащила нашу копию влево-вправо, она тем самым прокладывала себе дорогу. Выходит, в нашей гипотезе одно объясняет другое», — сделал вывод Карл Липо. Кроме того, существовала легенда о том, что статуи могли ходить. Она передавалась из уст в уста на протяжении веков.

Фото: DanitaDelimont.com/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel / www.globallookpress.com

Кто делал статуи на острове Пасхи? Долгое время авторство этих изваяний оставалось тайной. Их возраст определить сложно. Предположительно, статуи начали создавать не раньше 1000 года нашей эры, а прекратили к началу XVII века. Многие заготовки до сих пор лежат в карьерах, сообщило РИА «Новости». Специалисты изучают их, чтобы понять технологии древности. Когда столетие спустя к берегам Рапа-Нуи приплыл голландский путешественник Якоб Роггевен, он увидел печальную картину. Население острова едва достигало двух тысяч человек. Как небольшая община туземцев, находившаяся на низком уровне развития, смогла возвести таких исполинов? Сначала думали, что на острове Пасхи когда-то существовала развитая цивилизация с четкой социальной структурой и сложной религией. От нее остались лишь гигантские статуи — моаи. Гипотезы о причинах гибели этой цивилизации были самые разные: экологическая катастрофа, межплеменные конфликты, эпидемии. Выдвигались и более экзотические версии: например, что люди увлеклись созданием статуй, забросив сельское хозяйство, или что на остров завезли крыс, которые погубили урожай. Со временем возникла идея «экоцида», или экологического самоубийства. Она гласит, что когда-то остров был покрыт густыми лесами и недостатка в еде не было. Но с ростом цивилизации увеличились и потребности людей. Запасы ресурсов иссякали, и это привело к демографическому и культурному краху. В 2020 году антрополог Роберт ди Наполи из Орегонского университета и его команда провели анализ радиоуглеродных данных, чтобы установить даты создания моаи. Они сопоставили результаты с местными преданиями и европейскими хрониками. Исследование показало: культовые монументы строили до середины XVIII века. Это подтверждают свидетельства испанских и английских мореплавателей. Не было обнаружено никаких признаков межплеменных войн. Все моаи создавали в одной каменоломне, а платформы аху, где они установлены, возводили по единому принципу. Получается, что «экоцида» не было?

Фото: FB-Fischer/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Год назад генетик Виктор Морено-Майар из Копенгагенского университета завершил исследование, которое поставило точку в этом вопросе. Он и его коллеги изучили останки 15 аборигенов, живших с 1670 по 1950 год. Ученые предполагали резкое снижение генетического разнообразия или другие признаки краха популяции. Однако реальность оказалась иной.

Наш анализ показал стабильный рост популяции с XIII века и до контакта с европейцами. Это <…> напрямую противоречит идее резкого сокращения населения. Барбара Соуза да Мота соавтор исследования, научный сотрудник факультета биологии и медицины Лозаннского университета

Выводы полностью совпадали с теми, что ранее представил профессор экологии Колумбийского университета Дилан Дэйвис. Он создал карту рапануйских каменистых садов — участков с почвой, перемешанной с валунами. Это позволяет влаге и питательным веществам сохраняться дольше, что делает урожай богаче. Раньше полагали, что огород занимал около 20 квадратных километров, что составляло примерно 12% от площади острова. Это количество считалось достаточным для прокорма населения в пятнадцать тысяч человек. Однако Дэйвис и его коллеги выяснили, что реальные размеры угодий были значительно меньше — всего 0,76 квадратного километра. С таких небольших площадей урожай был скромным. Но этого вполне хватило бы паре тысяч местных жителей. Именно столько насчитал путешественник Якоб Роггевен в 1722 году. Цивилизация Рапа-Нуи погибла не из-за системного краха, экологического кризиса или всеобщей войны. Наоборот, она — яркий пример эффективного политического и экономического управления. Так что же привело к исчезновению одного из самых загадочных народов? Ученые пока не нашли ответ на этот вопрос.