Сегодня 04:28 Ракета врезалась в Луну и оставила шрам. Сойдет ли спутник с орбиты и чем грозит Земле космическое ДТП Педагог Цуканов: упавший на Луну Falcon 9 оставил кратер около 30 метров Фото: Gwendolyn Kurzen/U.S Space / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Кусок металла размером со школьный автобус протаранил Луну на скорости 8700 километров в час. Столб дыма поднялся до самых звезд, взрыв могли бы услышать на Марсе. Почему некоторые заговорили о том, что спутник может сойти с орбиты и чем грозит катастрофа планетарного масштаба Земле?

Что взорвалось на Луне Пятого августа 2026 года безмятежная лунная поверхность приняла на себя мощнейший удар рукотворного происхождения. Отработанный разгонный блок ракеты Falcon 9 компании SpaceX на колоссальной скорости врезался в спутник. Столкновение произошло у западного края видимого с Земли лунного диска, недалеко от кратеров Эйнштейна и Белла, в районе, который в этот момент был освещен Солнцем. Находящиеся на окололунной орбите автоматические аппараты — американский зонд LRO и южнокорейский Danuri — успели зафиксировать шлейф поднявшейся породы. Падение наглядно продемонстрировало, с какой разрушительной силой обычный кусок металла способен перепахать чужую планету без всяких боеголовок. Космический призрак на случайной орбите История этой неизбежной катастрофы началась еще 15 января 2025 года. В тот день ракета Falcon 9 отправила к Луне два частных посадочных модуля: Blue Ghost от американцев из Firefly Aerospace и Hakuto-R Resilience от японской ispace. Оба зонда стартовали с мыса Канаверал: Blue Ghost благополучно сел на Луну в марте 2025 года, а Resilience разбился при посадке 5 июня 2025 года из-за отказа лазерного дальномера. Саму же ступень больше никто не должен был увидеть. Обычно такие объекты сводят с орбиты вскоре после старта и сжигают в земной атмосфере под контролем инженеров SpaceX.

Фото: Gwendolyn Kurzen/U.S Space / www.globallookpress.com

Но в этот раз ступень весом в несколько тонн осталась дрейфовать по вытянутой эллиптической орбите вокруг Земли. Один оборот занимал у нее около 26 суток, расстояние от планеты менялось от 220 до 510 тысяч километров — то есть орбита обломка регулярно пересекала орбиту Луны. Под действием давления солнечного света и гравитации Земли, Луны и Солнца, траектория обломка смещалась. Как объяснила директор научных программ SpaceX Джулианна Шейман, сочетание солнечной активности и гравитационных сил вывело ступень точно на курс столкновения. «Falcon 9 выводил в космос лунные модули. Ступень потратила все топливо, запаса для маневров не оставалось. Есть также понятие гравитационного хаоса. Объект оказался на такой орбите, что долгое время его траектория постоянно менялась под гравитационным влиянием Земли, Луны и Солнца. В конечном итоге гравитационный маневр вокруг спутника затянул его в неуправляемый полет», — объяснил 360.ru популяризатор космонавтики, педагог и руководитель общественного союза «Советский космос» Максим Цуканов.

Фото: РИА «Новости»

Удар колоссальной силы Физика произошедшего столкновения впечатлила даже астрономов. Ступень врезалась в лунную поверхность на скорости около 2,43 километра в секунду. Это 8700 километров в час, или почти семь скоростей звука, если бы на Луне вообще существовал воздух для такого измерения. Масса обломка составила почти пять тонн. Выделившаяся при ударе энергия оказалась эквивалентна взрыву примерно трех тонн тротила — для сравнения представьте одновременную детонацию сразу трех ФАБ-3000. На месте падения в древнем реголите образовалась свежая воронка диаметром в 30 метров, ее глубина оказалась сопоставима с внушительным котлованом под фундамент многоэтажного дома. Из-за слабой лунной гравитации и полного отсутствия атмосферы поднятая при ударе пыль не оседает быстро и не сдувается ветром, ей просто некуда деваться. По расчетам физиков из Техасского университета в Остине, столб реголита поднялся на 100 километров над поверхностью Луны. Подсвеченное солнцем пылевое облако висело в безвоздушном пространстве десятки минут. Однако, как рассказал Максим Цуканов, ничего необычного в этом нет. «Реголит — лунный грунт, он образовался из-за бесконечных ударов метеоритов. Пыль здесь поднимается клубами достаточно часто. Это нормально при ударах. К сожалению, мы упустили возможность изучить сам процесс образования кратера. Но сможем сравнить фотографии до и после», — констатировал специалист.

Фото: nasa/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Может ли Луна сойти с орбиты Историю с ракетой моментально подхватили таблоиды. Целые статьи посвящались вопросу, может ли такой удар сместить Луну с привычной орбиты вокруг Земли. Здесь стоит взглянуть на цифры трезво. Масса Луны составляет около 7,3×10^22 килограмма, это триллионы триллионов тонн. Обломок ракеты весом в несколько тонн, врезавшийся в нее на скорости менее трех километров в секунду, соотносится с массой спутника примерно как песчинка с Эверестом. Даже энергия взрыва в три тонны тротила теряется на фоне колоссальной массы и орбитальной скорости Луны, которая сохраняется практически неизменной на протяжении миллиардов лет. Более того, наш спутник регулярно принимает удары естественных метеоритов, причем куда более крупных и быстрых. К примеру, весной 2024 года на его поверхности от удара обычного метеорита образовался кратер диаметром 225 метров, что никак не отразилось на орбите. Говорить о смещении Луны из-за одной ракетной ступени не приходится, ведь с точки зрения физики это ничтожно малое воздействие.

Фото: JPL-Caltech/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Пора паниковать? В НАСА почти сразу заявили, что никакой опасности для Земли такое столкновение не несет. Агентство отслеживало траекторию обломка вместе с независимыми астрономами. Специалист по космическому мусору Билл Грей, первым рассчитавший точное время и место удара, также отметил, что событие не несет угрозы никому — разве что заставляет задуматься о неаккуратном отношении к списанному оборудованию на орбите. Единственный, пусть и крайне маловероятный риск, касается не Земли, а ситуации на Луне: осколки от удара теоретически могут разлететься на расстояние до тысячи километров от места падения, это важно учитывать при размещении будущих лунных баз и техники. Действующим аппаратам на поверхности спутника, включая китайские посадочные станции, также ничего не грозит. они находятся далеко от места падения.

Опасность для Земли полностью отсутствует. Масса ступени около четырех тонн, скорость на момент падения 8700 километров в час. Для Луны это просто микроскопическое событие. Сюда ежедневно падают тысячи метеоритов. Ее поверхность полностью состоит из кратеров. Это следы от множественных ударов. Падение объекта такого размера безопасно и для Луны, и для Земли. Максим Цуканов

Почему столкновением заинтересовались ученые Падение отработанной ступени американской ракеты Falcon 9 на поверхность Луны стало для мирового научного сообщества событием особого масштаба. Несмотря на то что пронаблюдать момент столкновения в оптическом диапазоне не удалось из-за ряда физических факторов, астрономы смогли зафиксировать сам удар. «Для планетологов падение таких рукотворных объектов — редчайшая возможность провести контролируемый эксперимент. К сожалению, им не воспользовались. Был запрос на это событие и большие ожидание. Но наблюдать за ним оказалось невозможно. Все происходило на солнечной стороне Луны, вспышка от удара заняла доли секунды. Солнце отражалось с поверхности Луны, что также помешало», — отметил Максим Цуканов. Несмотря на оптические помехи, астрономы сумели зафиксировать событие в спектральном диапазоне с помощью мощного оборудования, расположенного в Чили. При этом само место падения оказалось крайне неудобным для прямых наблюдений — удар пришелся на самый край видимой поверхности Луны. «Это район кратера Эйнштейна, и есть такое понятие — лимб, вот самый край видимой области Луны между видимой стороной и невидимой. Вот сюда и пришелся удар», — рассказал специалист.

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com