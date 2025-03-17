От любви до полного безразличия. Сколько времени нужно, чтобы забыть бывших?
После расставания многие люди продолжают страдать от разрыва отношений. Безусловно, каждый случай индивидуален, но ученые смогли примерно подсчитать, сколько времени нужно, чтобы забыть еще недавно близкого человека. Исследователи пришли в выводу, что на путь от разбитого сердца к полному безразличию придется потратить годы, а у некоторых чувства не исчезнут даже спустя десятилетие.
Ученые выяснили, что эмоциональная связь слабеет
Психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) опросили 320 человек, которые пережили расставание после длительных отношений. Статью об этом опубликовал журнал Social Psychological and Personality Science.
Средний возраст опрашиваемых с разбитым сердцем составил чуть больше 30 лет, и 57% из респондентов — женщины. С момента расставания со второй половинкой у участников опроса прошло примерно пять лет, при этом стаж отношений превышал 4,6 года.
Респонденты заполнили анкеты и ответили на вопросы о привязанности к бывшим. Составители опроса не забыли задать аналогичные вопросы и о других близких — например, друзьях или родителях. Такой подход позволил ученым сравнить ответы и сделать более четкий анализ.
Также исследователи поинтересовались у участников опроса, кто был инициаторов расставания в паре, и вступали ли респонденты в новые отношения. Опрос показал, что со временем эмоциональная связь ослабевает настолько, что бывшие воспринимаются как просто знакомые в прошлом люди.
Сколько времени нужно, чтобы пережить разрыв
По мнению ученых, для формирования полного безразличия человеку требуется в среднем восемь лет. Были и случаи, когда респонденты продолжали испытывать чувства к бывшим партнерам и через больший срок.
Специалисты предположили, что есть отдельные люди, у которых чувства к бывшим могут никогда не исчезнуть полностью.
По данным исследования, дольше всего эмоциональную связь с бывшим возлюбленным сохраняют респонденты с тревожным типом привязанности. Похожие результаты показали и те, кто продолжал общаться со второй половинкой даже после разрыва.
Общие дети усиливали связь сразу после расставания, но затем она слабела даже быстрее, чем у бездетных участников опроса. Исследование подтвердило и тот факт, что пол и наличие новых отношений почти не влияли на скорость исчезновения привязанности.