Наука раздора. Санкционная война добралась до ученых

Полагаю, всем известно, что в подмосковном городе Дубна находится Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). Эта международная межправительственная организация занята теоретическими и экспериментальными исследованиями в области ядерной физики, физики элементарных частиц и конденсированного состояния вещества.

В число учредителей ОИЯИ входят 13 государств-членов, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Грузия, Египет, Казахстан, Куба, Монголия, Узбекистан и, разумеется, Россия. Кроме того, на межправительственном уровне ОИЯИ сотрудничает с аналогичными институтами Германии, Венгрии, Италии, Сербии и ЮАР. Научную политику института вырабатывает ученый совет, в котором, помимо крупных ученых, представляющих страны-участницы, состоят известные физики Германии, Италии, США, Франции. В общем, самый настоящий интернационал. Недаром на эмблеме института начертан девиз «Наука сближает народы».

Фото: Коллайдер тяжелых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне / РИА «Новости»

Вот только, судя по всему, и этот едва ли не последний бастион благоразумия пал под давлением политической целесообразности. По инициативе западных коллег, а также на фоне откровенной истерики, устроенной украинскими «учеными», Европейский центр ядерных исследований, известный как ЦЕРН, объявил о высылке российских специалистов, представляющих тот самый институт в Дубне. Как написал научный журнал Nature, под увольнение могут попасть сотни ученых, виновных лишь в том, что, по мнению их украинских «коллег», деятельность ОИЯИ более чем на 80% финансируется российскими властями.

Фото: Суперкомпьютер имени Н. Н. Говоруна / РИА «Новости»

Как заявил Борис Гринев, представляющий в ЦЕРНе Украину, Киев обеспокоен соглашением о сотрудничестве с ОИЯИ, поскольку оно якобы позволяет лаборатории, связанной с российским правительством, сохранять доступ к передовой научной и технологической информации. Это, по его утверждениям, может помочь России одержать победу в СВО. В свою очередь, супруга Гринева Татьяна, несмотря на украинский паспорт, являющаяся частью французского национального исследовательского агентства CNRS, работающего над экспериментом ATLAS, заявила, что существуют некоторые информационные брошюры ОИЯИ, посвященные исследованиям продукции военного назначения. Например, топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов, о чем можно прочесть в документах, выложенных на веб-сайте российского института.

Фото: Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) / Global Look Press

Однако сам факт сотрудничества российский физиков-ядерщиков с ОПК России не является чем-то противоправным или необычным. Дело в том, что ЦЕРН, исследования которого, как сказано в регламентирующих его деятельность документах, проводят исключительно в мирных целях, вовсе не возражает против контактов с коллегами из других стран, работающих на военных. Это никогда и ни для кого не была проблемой. Так что в этом случае дело исключительно в российской принадлежности ОИЯИ.

Это не первый и, боюсь, не последний случай западных санкций против России. Равно как и не единственный пример, когда международные организации идут на поводу у истерик представителей Украины. Потому удивляться факту разрыва отношений европейских и российских ученых, увы, не приходится. Рано или поздно этого следовало ожидать.

Удивляет другое — насколько люди, занятые вопросами природы мироздания, легко скатываются в мелочные разборки по признаку принадлежности «не к тому» государству. Люди, которые еще полвека тому назад задавались вопросами этичности или неэтичности собственных исследований при возможности попадания их результатов не в те руки. Когда-то международное братство ученых считало своим долгом противостоять миру политиков. Сегодня же первые всего лишь обслуживают интересы вторых, в том числе сводя счеты друг с другом. Да уж, измельчал научный мир…