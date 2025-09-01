Спутники падают, навигация сбоит. Как пережить магнитную бурю 1-2 сентября?
Врач Минина рассказала, как подготовиться к магнитным бурям 1-2 сентября
Сильные магнитные бури накроют планету вечером 1 сентября. Причиной станет выброс плазмы на Солнце. В этот раз он будет настолько мощным, что может нарушить работу радиотехники и спутников. Чем природное явление отличается от вспышек на небесном светиле, можно ли подготовиться к геомагнитному возмущению и что делать, чтобы чувствовать себя лучше, выяснил 360.ru.
Когда и какой силы ожидать магнитных бурь
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, колебания магнитного поля начнутся в понедельник, 1 сентября, в 23:00 по московскому времени и продлятся 30-45 часов. Пик бури придется на середину следующего дня. Явление продлится как минимум до 3-го числа.
Во время пика примерный уровень геомагнитных индексов составит Kp=7, что соответствует магнитным бурям категории G3.
Согласно описанной шкале, бури уровня G3 классифицируют как сильные, способные привести к «увеличению сноса орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации».
Выброс плазмы и всплеск на Солнце — в чем разница?
«Выбросы плазмы и вспышки — это разные названия одного и того же явления. Отличие в масштабах», — объяснил 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.
Выброс плазмы — это отделение от светила крупного облака протонов, которое не удалось удержать силой притяжения Солнца. Если оно движется в направлении Земли, сгусток неизбежно врежется в магнитное поле планеты.
Выброс плазмы на Солнце произошел накануне, 31 августа. Ученые назвали нынешнюю активность светила самой масштабной с 26 августа этого года.
По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1, плазменное облако движется прямо к Земле. Опасность представляет не большой единичный сгусток частиц, а серия повторных.
Подобное уже случалось в мае 2024-го, когда произошло несколько выбросов среднего размера. Они вызвали сильнейшее за 20 лет геомагнитное возмущение.
Как выброс плазмы Солнца влияет на технику
Помимо геомагнитных возмущений, меняется сама атмосфера Земли. На высоте МКС она становится в разы плотнее, из-за чего тормозит спутники. Высота полета космических аппаратов падает, и они сваливаются в атмосферу, где сгорают.
«Примерно год назад это случилось со спутниками группировки Илона Маска. Он потерял больше 20 штук», — объяснил Эйсмонт.
Также выбросы плазмы и побуждаемые ими магнитные бури приводят к сильным помехам радиосвязи и навигации. И если по радио будут слышны только свист и треск, то работа важных навигационных систем типа ГЛОНАСС, GPS и «Галилео» нарушится.
В таком случае неприятности в разы хуже, так как появляются проблемы в определении координат при пользовании спутниковой связью. Избежать сбоев невозможно, но в это время используют системы интерполяции — поиска промежуточных точек с помощью известных данных.
Как борются с магнитными бурями
Невозможно утихомирить колебания магнитного поля Земли. Однако можно их предугадать и подготовиться, чтобы последствия метеоволнений были не такими фатальными.
Ученые прогнозируют скорость движения облака протонов и время его столкновения с магнитосферой. Для этого существуют специальные спутники, которые летают на расстоянии полутора миллиона километров от Земли в направлении Солнца. Когда плазма летит в сторону планеты, они ощущают ее протоны.
Аппараты фиксируют приближение сгустка плазмы за 15-20 минут до ее встречи с магнитным полем. Этого времени достаточно, чтобы перевести важные спутники в безопасный режим.
Приятный бонус магнитной бури
Каждое геомагнитное волнение сопровождается северным сиянием. В этот раз его можно будет увидеть на широтах 50-55, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Это означает, что свечение в небе удастся понаблюдать в Москве, Самаре, Брянске, Петропавловске-Камчатском, Казани, Челябинске и Новосибирске.
Однако Эйсмонт не уверен, что разноцветное сияние покажется в столице.
«Мы уже прошли максимум солнечной активности в прошлом году. И сейчас идем к сокращению числа таких явлений. В 2024-м действительно на широте Сочи можно было видеть полярное сияние. Но шансы все равно есть», — подытожил эксперт.
Чем опасны сильные магнитные бури для людей
Самая неприятная сторона природного явления — плохое самочувствие некоторых людей. Они испытывают слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Какие еще симптомы говорят о влиянии магнитных бурь:
- головные боли;
- головокружение;
- шум в ушах;
- ухудшение аппетита;
- снижение работоспособности;
- плохая переносимость физических нагрузок;
- повышенная сонливость;
- нарушение ритма сердца;
- боли в мышцах и суставах.
Однако бури не опасны и не смертельны, успокоила читателей 360.ru терапевт и кардиолог Ольга Минина. Может помочь прием препаратов, которые направлены на облегчение симптомов.
В группе риска находятся «сердечники», люди с повышенным артериальным давлением, психическими расстройствами: депрессией, неврозами, биполярным расстройством. Иногда в категорию таких пациентов включают людей с нарушениями кровообращения, но это факт непроверенный.
Можно ли подготовиться к магнитной буре
Как таковой подготовки не существует, считает терапевт. Однако улучшить самочувствие перед непростым периодом можно.
«Например, побольше отдыхать, не браться за необязательную работу, постараться меньше стрессовать, пить больше жидкости и есть продукты, богатые магнием и калием, либо принимать их в таблетках», — посоветовала врач.
Также следует исключить алкоголь, кофе и энергетики, жирную, острую и соленую пищу.
Кроме того, легче переносить геомагнитные волнения поможет контрастный душ, который следует включить в ежедневную рутину, плавание, прием витаминов, сон по семь-восемь часов в проветриваемом помещении.
Существует ли метеозависимость на самом деле
Эйсмонт уверен: далеко не все люди метеочувствительные.
«Таких совсем мало, они знают о своих особенностях здоровья и принимают соответствующее лекарство. А есть люди внушаемые. Они на самом деле не испытывают никаких неприятностей, а скорее уговаривают себя, что у них что-то не так. Здесь важно не переборщить», — указал эксперт.
Действительно, некоторые ученые верят, что понятие «метеозависимость» просто не существует. Они считают, что это реакция организма на резкую смену погоды: перепады атмосферного давления, уровня влажности, температуры воздуха, дисбаланс химических веществ.
Например, многие жители Санкт-Петербурга нередко сталкиваются с метеозависимостью, и это объяснимо. Из-за расположения города на территории постоянно смешиваются арктический, морской и континентальный воздушные потоки, что вызывает частую смену погоды: резкие потепления, порывы ветра, похолодания, дожди, внезапную перемену солнечного дня на пасмурный и дождливый. Это приводит к плохому самочувствию некоторых горожан.
Накладываются и другие факторы, такие как возраст и состояние здоровья петербуржцев. Многие из них находятся в постоянном состоянии стресса, часто не высыпаются, постоянно работают, ведут нерегулярный образ жизни, имеют вредные привычки.
Однако с учеными не согласны порядка 30% людей планеты, которые все же ощущают на себе последствия магнитных бурь. В нашей стране больше всего таких жителей в Ульяновске (20%), Ярославле, Ростове-на-Дону (19%), Томске и Омске (18%), рассказали в совместном исследовании Финансового университета при правительстве.
Как бороться с метеочувствительностью
Если самочувствие все же ухудшилось, можно:
- отдохнуть, а лучше выспаться;
- при головной боли принять ибупрофен или парацетамол, но без злоупотреблений, положить холодный компресс на лоб, сделать массаж висков;
- при тошноте выпить мятный или имбирный чай, положить в рот дольку лимона;
- при скачках давления принять прописанный доктором препарат. При пониженном давлении может помочь сладкий чай с лимоном.
Если состояние стало тяжелым или симптомы не проходят более суток, необходимо обратиться за помощью к врачу.