Спутники падают, навигация сбоит. Как пережить магнитную бурю 1-2 сентября?

Сильные магнитные бури накроют планету вечером 1 сентября. Причиной станет выброс плазмы на Солнце. В этот раз он будет настолько мощным, что может нарушить работу радиотехники и спутников. Чем природное явление отличается от вспышек на небесном светиле, можно ли подготовиться к геомагнитному возмущению и что делать, чтобы чувствовать себя лучше, выяснил 360.ru.

Когда и какой силы ожидать магнитных бурь По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, колебания магнитного поля начнутся в понедельник, 1 сентября, в 23:00 по московскому времени и продлятся 30-45 часов. Пик бури придется на середину следующего дня. Явление продлится как минимум до 3-го числа. Во время пика примерный уровень геомагнитных индексов составит Kp=7, что соответствует магнитным бурям категории G3.

Интересно G-индекс — пятибалльная шкала силы магнитных бурь, придуманная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Подразделяется на уровни от G1 (слабые бури, Kp=5) до G5 (экстремально сильные бури, Kp=9). G-индекс — пятибалльная шкала силы магнитных бурь, придуманная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Подразделяется на уровни от G1 (слабые бури, Kp=5) до G5 (экстремально сильные бури, Kp=9).

Согласно описанной шкале, бури уровня G3 классифицируют как сильные, способные привести к «увеличению сноса орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации».

Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTC000125 / www.globallookpress.com

Выброс плазмы и всплеск на Солнце — в чем разница? «Выбросы плазмы и вспышки — это разные названия одного и того же явления. Отличие в масштабах», — объяснил 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт. Выброс плазмы — это отделение от светила крупного облака протонов, которое не удалось удержать силой притяжения Солнца. Если оно движется в направлении Земли, сгусток неизбежно врежется в магнитное поле планеты.

Интересно Встреча солнечных протонов с магнитосферой Земли напоминает удар кувалды по колоколу. Протоны врезаются в магнитное поле планеты с такой силой, что происходят его колебания. Это и порождает магнитные бури. Встреча солнечных протонов с магнитосферой Земли напоминает удар кувалды по колоколу. Протоны врезаются в магнитное поле планеты с такой силой, что происходят его колебания. Это и порождает магнитные бури.

Выброс плазмы на Солнце произошел накануне, 31 августа. Ученые назвали нынешнюю активность светила самой масштабной с 26 августа этого года. По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1, плазменное облако движется прямо к Земле. Опасность представляет не большой единичный сгусток частиц, а серия повторных. Подобное уже случалось в мае 2024-го, когда произошло несколько выбросов среднего размера. Они вызвали сильнейшее за 20 лет геомагнитное возмущение.

Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Как выброс плазмы Солнца влияет на технику Помимо геомагнитных возмущений, меняется сама атмосфера Земли. На высоте МКС она становится в разы плотнее, из-за чего тормозит спутники. Высота полета космических аппаратов падает, и они сваливаются в атмосферу, где сгорают. «Примерно год назад это случилось со спутниками группировки Илона Маска. Он потерял больше 20 штук», — объяснил Эйсмонт. Также выбросы плазмы и побуждаемые ими магнитные бури приводят к сильным помехам радиосвязи и навигации. И если по радио будут слышны только свист и треск, то работа важных навигационных систем типа ГЛОНАСС, GPS и «Галилео» нарушится. В таком случае неприятности в разы хуже, так как появляются проблемы в определении координат при пользовании спутниковой связью. Избежать сбоев невозможно, но в это время используют системы интерполяции — поиска промежуточных точек с помощью известных данных.

Фото: Tom Mueller/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com

Как борются с магнитными бурями Невозможно утихомирить колебания магнитного поля Земли. Однако можно их предугадать и подготовиться, чтобы последствия метеоволнений были не такими фатальными. Ученые прогнозируют скорость движения облака протонов и время его столкновения с магнитосферой. Для этого существуют специальные спутники, которые летают на расстоянии полутора миллиона километров от Земли в направлении Солнца. Когда плазма летит в сторону планеты, они ощущают ее протоны. Аппараты фиксируют приближение сгустка плазмы за 15-20 минут до ее встречи с магнитным полем. Этого времени достаточно, чтобы перевести важные спутники в безопасный режим.

Фото: John Pulsipher/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Приятный бонус магнитной бури Каждое геомагнитное волнение сопровождается северным сиянием. В этот раз его можно будет увидеть на широтах 50-55, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Это означает, что свечение в небе удастся понаблюдать в Москве, Самаре, Брянске, Петропавловске-Камчатском, Казани, Челябинске и Новосибирске. Однако Эйсмонт не уверен, что разноцветное сияние покажется в столице. «Мы уже прошли максимум солнечной активности в прошлом году. И сейчас идем к сокращению числа таких явлений. В 2024-м действительно на широте Сочи можно было видеть полярное сияние. Но шансы все равно есть», — подытожил эксперт.

Фото: Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. / РИА «Новости»

Чем опасны сильные магнитные бури для людей Самая неприятная сторона природного явления — плохое самочувствие некоторых людей. Они испытывают слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Какие еще симптомы говорят о влиянии магнитных бурь: головные боли;

головокружение;

шум в ушах;

ухудшение аппетита;

снижение работоспособности;

плохая переносимость физических нагрузок;

повышенная сонливость;

нарушение ритма сердца;

боли в мышцах и суставах. Однако бури не опасны и не смертельны, успокоила читателей 360.ru терапевт и кардиолог Ольга Минина. Может помочь прием препаратов, которые направлены на облегчение симптомов. В группе риска находятся «сердечники», люди с повышенным артериальным давлением, психическими расстройствами: депрессией, неврозами, биполярным расстройством. Иногда в категорию таких пациентов включают людей с нарушениями кровообращения, но это факт непроверенный.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

Можно ли подготовиться к магнитной буре Как таковой подготовки не существует, считает терапевт. Однако улучшить самочувствие перед непростым периодом можно. «Например, побольше отдыхать, не браться за необязательную работу, постараться меньше стрессовать, пить больше жидкости и есть продукты, богатые магнием и калием, либо принимать их в таблетках», — посоветовала врач.

Интересно Магния и калия много в бананах, рыбе и овсянке. Магния и калия много в бананах, рыбе и овсянке.

Также следует исключить алкоголь, кофе и энергетики, жирную, острую и соленую пищу. Кроме того, легче переносить геомагнитные волнения поможет контрастный душ, который следует включить в ежедневную рутину, плавание, прием витаминов, сон по семь-восемь часов в проветриваемом помещении.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Существует ли метеозависимость на самом деле Эйсмонт уверен: далеко не все люди метеочувствительные. «Таких совсем мало, они знают о своих особенностях здоровья и принимают соответствующее лекарство. А есть люди внушаемые. Они на самом деле не испытывают никаких неприятностей, а скорее уговаривают себя, что у них что-то не так. Здесь важно не переборщить», — указал эксперт. Действительно, некоторые ученые верят, что понятие «метеозависимость» просто не существует. Они считают, что это реакция организма на резкую смену погоды: перепады атмосферного давления, уровня влажности, температуры воздуха, дисбаланс химических веществ. Например, многие жители Санкт-Петербурга нередко сталкиваются с метеозависимостью, и это объяснимо. Из-за расположения города на территории постоянно смешиваются арктический, морской и континентальный воздушные потоки, что вызывает частую смену погоды: резкие потепления, порывы ветра, похолодания, дожди, внезапную перемену солнечного дня на пасмурный и дождливый. Это приводит к плохому самочувствию некоторых горожан. Накладываются и другие факторы, такие как возраст и состояние здоровья петербуржцев. Многие из них находятся в постоянном состоянии стресса, часто не высыпаются, постоянно работают, ведут нерегулярный образ жизни, имеют вредные привычки.

Фото: Belkin Alexey/news.ru/ Дождь в Санкт-Петербурге / www.globallookpress.com

Однако с учеными не согласны порядка 30% людей планеты, которые все же ощущают на себе последствия магнитных бурь. В нашей стране больше всего таких жителей в Ульяновске (20%), Ярославле, Ростове-на-Дону (19%), Томске и Омске (18%), рассказали в совместном исследовании Финансового университета при правительстве. Как бороться с метеочувствительностью Если самочувствие все же ухудшилось, можно: отдохнуть, а лучше выспаться;

при головной боли принять ибупрофен или парацетамол, но без злоупотреблений, положить холодный компресс на лоб, сделать массаж висков;

при тошноте выпить мятный или имбирный чай, положить в рот дольку лимона;

при скачках давления принять прописанный доктором препарат. При пониженном давлении может помочь сладкий чай с лимоном. Если состояние стало тяжелым или симптомы не проходят более суток, необходимо обратиться за помощью к врачу.