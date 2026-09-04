Сегодня 14:42 Исследования о правильном сморкании и тараканьем молоке. Кто стал лауреатом Шнобелевки-2026 Фото: 360.ru Наука

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Шнобелевская премия, или Ig Nobel Prize, ежегодно напоминает: наука — это не только формулы и строгие отчеты, но и любопытство, порой доведенное до абсурда. В 2026 году церемония прошла в Цюрихе, победителей отметили в нескольких научных дисциплинах. Подробности — в материале 360.ru.

Церемония: смех, аплодисменты и бумажные самолетики Традиция бросать бумажные самолетики во время выступлений на церемонии вручения Шнобелевской премии сохранилась. В этот раз организаторы добавили к ней элемент интерактива: каждый гость мог написать на самолетике вопрос к любому лауреату. Самые забавные вопросы зачитывали со сцены, а победители получали миниатюрные копии «шнобелевских» статуэток. Особого внимания удостоился момент вручения премии в номинации «Физика». Лауреат, демонстрируя свой эксперимент с мыльными пузырями и магнитами, случайно запустил цепочку реакций, которая привела к тому, что пузыри начали «танцевать» под музыку из колонок. Зал аплодировал стоя.

Фото: 360.ru

Номинации, лауреаты и открытия Биомеханика Матильда Бриндл, Стюарт Уэст, Кэтрин Тэлбот из Великобритании и США предложили более точное и «менее антропоцентричное» определение поцелуя: «неагонистическое взаимодействие, включающее направленный внутривидовой орально-оральный контакт с некоторым движением губ или ротовых частей и не предполагающее передачу пищи». Ученые изучали, как целуются не только люди, но и животные — муравьи, птицы, белые медведи. Они также предположили, что традиция поцелуев возникла у общего предка крупных обезьян и людей около 20 миллионов лет назад. Экономика Пол Пифф, Дэниел Станкато, Стефан Коте, Родольфо Мендоса-Дентон, Дачер Келтнер из США, Мексики и Канады собрали доказательства того, что люди с более высоким социальным статусом чаще демонстрируют неэтичное поведение. В одном из экспериментов они наблюдали за водителями и выяснили: владельцы престижных автомобилей чаще нарушали правила и мешали другим на перекрестках. В другом — оставляли сладости, якобы предназначенные для детей, и обнаружили, что представители высшего класса с большей вероятностью забирали угощения. Химия Санчари Баннерджи, Натан Куссенс, Франсуа-Ксавье Галла, Нитиш Сатьянараянан, Джандхьям Шрикант, Коичиро Яги, Джеймс Грей, Стивен Тобе, Барбара Стей, Леонард Чавас, Субраманиан Рамасвами — команда ученых из Индии, Франции, Японии и США. Они изучили молочные белки живородящего таракана Diploptera punctata и выяснили, что по энергетической ценности соединения примерно в три раза превосходят белки коровьего молока. Секрет — в особой кристаллической структуре, которая позволяет хранить высокую концентрацию питательных веществ.

Фото: 360.ru

Медицина Токудзи Унно из Японии получил премию посмертно. Ученый еще в 1977 году исследовал аэродинамику процесса сморкания: измерял движение воздуха, чтобы понять, как сила выдоха и положение ноздрей влияют на эффективность удаления выделений из носа. Он разработал практические рекомендации — правильное сморкание действительно важно, чтобы избежать инфекций или травм. Биология Жуан Мигель Алвес-Нунес, Адриано Феллоне, Сельма Мария Алмейда-Сантос, Карлос Роберто де Медейрос, Иван Сазима, Отавио Аугусто Вуоло Маркес из Бразилии и Австралии захотели понять, что провоцирует ядовитых змей на укус. Исследователи в защитной обуви осторожно наступали на разные части тела рептилий (голову, середину, хвост) в разное время суток и при разной температуре. Главный вывод: прикосновение к голове значительно чаще провоцирует змею на укус. Физика Рэнди Херд, Чжао Пан, Тадд Траскотт, Кавишан Турайраджа из Канады, США, Китая и Саудовской Аравии искали способ сделать писсуар, который минимизирует разбрызгивание. С помощью дифференциальных уравнений они рассчитали оптимальный угол попадания струи на поверхность (менее 30 градусов) и создали два прототипа — Cornucopia и Nautilus. Испытания показали, что они заметно уменьшают количество брызг по сравнению с обычными моделями. Технологии Джастин Пума, Чжэнь Ян, Эван Джонстон, Цзысинь Чжан, Сяои Лань, Линчжи Чжан, Хунъюй Хоу, Цзысинь Хэ, Али Афифи, Меган Крейтон, Цзяньюй Ли, Чанхун Цао из Китая, Канады, США и Египта предложили использовать хоботки самок комаров в качестве сопел для высокоточной 3D-печати. Биологические структуры выдерживали необходимое давление, и точность печати достигла 18-28 микрометров.

Фото: m11/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Обоняние Илона Крой, Томаш Фрацковяк, Томас Хаммель, Агнешка Сороковская из Польши, Германии и Швеции опросили более 200 родителей и выяснили: запах младенцев и маленьких детей нравится родителям значительно больше, чем запах подростков. Исследователи предполагают, что такая реакция связана с тесной эмоциональной связью между родителями и маленькими детьми. Премия мира Джейми Арона Кремс, Ребекка Ханель-Питерс, Лореон Мерри, Кила Уильямс, Даниэль Шнайцер из США, Аргентины и Австралии пришли к выводу: люди особенно ценят друзей, которые враждебно относятся к их врагам. В социальных экспериментах участники выбирали друзей, проявляющих враждебность к человеку, которого они сами не любят, а не тех, кто демонстрирует доброжелательность. Почвоведение Франц Бендер, Марсель ван дер Хейден, Атлант Бири, Пиа Вивиани из Швейцарии провели необычный эксперимент: закопали более тысячи одинаковых хлопковых трусов в более чем 25 странах, а спустя два месяца откопали. По степени разложения ткани они оценивали состояние почвы, а также активность насекомых, бактерий и червей.

Фото: 360.ru