Институт телепортации закрыли в МГУ: чем он занимался 25 лет и почему его больше не будет
В Московском государственном университете имени Ломоносова закрыли Институт исследований природы времени. Известно, что в течение 25 лет там изучали телепортацию. Подробности — в материале 360.ru.
Кто и когда создал Институт исследований природы времени в МГУ
Сайт Института исследований природы времени (ИИПВ) существовал на поддомене официального ресурса МГУ по адресу chronos.msu.ru с 1999 года. На сайте использовали логотип вуза, там также указали адрес университета: 119234, Москва, Ленинские горы, 1-12, МГУ имени Ломоносова, биологический факультет, кафедра биофизики.
На главной странице висела благодарность центру телекоммуникаций и технологий МГУ за поддержку в размещении сайта. Согласно данным ресурса, институт образовал биофизик Александр Левич, умерший в марте 2016 года. С 2019-го руководителем утвердили Игоря Булыженкова.
На сайт обратил внимание телеканал RTVI — журналисты сделали запрос в вуз о загадочном институте. Сразу после этого сайт, работавший более 25 лет, закрылся.
Чем занимались в ИИПВ
Целям направлений работы института указали постижение природы изменчивости мира и разработку адекватных способов измерения изменчивости, создание условий для консолидации исследователей времени и другие.
В институте числилось целых 24 лаборатории-кафедры. Однако главной деятельностью было проведение семинаров. На них докладчики рассказывали о возможности получения информации из будущего, машинах времени и телепортации в пространстве и времени.
Интересно
На одном из семинаров по зуму выступил создатель лженаучной теории торсионных полей Геннадий Шипов. Из опубликованных на сайте института роликов следует, что для проведения семинаров использовались учебные аудитории биологического факультета.
«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — рассказал RTVI декан биофака академик РАН Михаил Кирпичников.
360.ru обратился за комментарием в МГУ, но на момент публикации материала ответ вуза получить не удалось.