Институт телепортации закрыли в МГУ: чем он занимался 25 лет и почему его больше не будет

В Московском государственном университете имени Ломоносова закрыли Институт исследований природы времени. Известно, что в течение 25 лет там изучали телепортацию. Подробности — в материале 360.ru.

Кто и когда создал Институт исследований природы времени в МГУ

Сайт Института исследований природы времени (ИИПВ) существовал на поддомене официального ресурса МГУ по адресу chronos.msu.ru с 1999 года. На сайте использовали логотип вуза, там также указали адрес университета: 119234, Москва, Ленинские горы, 1-12, МГУ имени Ломоносова, биологический факультет, кафедра биофизики.

На главной странице висела благодарность центру телекоммуникаций и технологий МГУ за поддержку в размещении сайта. Согласно данным ресурса, институт образовал биофизик Александр Левич, умерший в марте 2016 года. С 2019-го руководителем утвердили Игоря Булыженкова.

На сайт обратил внимание телеканал RTVI — журналисты сделали запрос в вуз о загадочном институте. Сразу после этого сайт, работавший более 25 лет, закрылся.