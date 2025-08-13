13 августа 2025 14:24 Гигантские протуберанцы могут добраться до Земли: что происходит на Солнце после затишья Астрофизик Чугай объяснил, почему Солнце выбрасывает протуберанцев 0 0 0 Фото: Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram Эксклюзив

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о возобновлении выбросов гигантских протуберанцев на Солнце. Ученые говорят: эти структуры бьют редко, но метко. Стоит ли опасаться землянам, разбирался 360.ru.

Как возникают протуберанцы Механизм образования протуберанцев связан с особенностями солнечного магнитного поля, объяснил в беседе с 360.ru астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Чугай. Когда на поверхности Солнца формируется сложная магнитная конфигурация, напоминающая подкову (как у школьного магнита).Она создает своеобразные магнитные ловушки для солнечной плазмы. Внутри них магнитное поле ограничивает теплообмен между плазмой в петле и окружающей короной, в итоге плазма в петлях охлаждается значительно сильнее, чем все вокруг. Более холодная она становится видимой и превращается в протуберанец.

Фото: NASA

Выбросы новых гигантских солнечных волокон не наблюдались почти две недели — с конца июля и до минувшего понедельника, 11 августа, отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. «Последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две таких структуры. Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца, был зарегистрирован новый крупный объект. Время наблюдения — между 21 и 24 часами по московскому времени», — пояснили ученые.

На видео с выбросом протуберанца несведущему человеку, вероятно, может показаться, что он чем-то похож на вспышку. Однако это не так: протуберанцы могут выбрасываться, практически, с любых солнечных координат, в то время как вспышки никогда не происходят вблизи солнечных полюсов.

Вероятность улететь точно в сторону Земли у протуберанцев относительно невысокая. Основное число событий вообще не задевает плоскость расположения планет, а в тех случаях, когда это случается, все равно требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась Земля. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В случае с недавним выбросом гигантского солнечного волокна произошла стандартная история: оно явно улетело в сторону. Вместе с тем, по словам специалистов, протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко». В случае попадания по планете именно протуберанцы вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней.

Фото: NASA

Когда корональные выбросы плазмы сталкиваются с магнитным полем Земли, оно меняется, поэтому могут появиться шумовые эффекты при радиосвязи, привел пример Николай Чукугай. Но, как подчеркнул эксперт, для людей это абсолютно безопасно. «Очень много раз показано, что это не влияет на человека, поскольку он из-за малых размеров обладает низкой индуктивностью, так что внутри него не происходит генерации всяких токов. Однако это может сказываться на больших структурах типа линий электропередач, которые охватывают сотни тысяч километров», — предупредил собеседник 360.ru. Последний раз крупный протуберанец попадал в Землю в начале июня, вызвав тогда магнитную бурю уровня G4 — а это предпоследний уровень по пятибалльной шкале.