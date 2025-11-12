Фейк: метеорит, замеченный над Москвой, пробил крышу частного дома в Ярославской области
Информацию о том, что осколок метеорита пробил крышу в Брейтове, не подтвердили
В интернете появились сообщения о том, что метеорит, замеченный в Москве и окрестностях 27 октября, упал на крышу дома в поселке Брейтово Ярославской области. В качестве подтверждения приводится фотография поврежденной кровли из металлопрофиля с каменистыми остатками и цементными подтеками в центре пробоины.
Фейк
В Сети распространяется информация о том, что метеорит, замеченный в Москве и близлежащих районах 27 октября, пробил крышу одного из домов в поселке Брейтово Ярославской области. В качестве подтверждения приводится фотография поврежденной кровли из металлопрофиля, где в центре пролома видны каменные фрагменты и цементные подтеки.
Правда
Информация о падении метеорита в Брейтово Ярославской области не соответствует действительности. Председатель совета Брейтовского муниципального округа Иван Муранов в комментарии ТАСС заявил, что власти не располагают данными о падении обломка метеорита, обращений о повреждении домов от жителей не поступало.
Муранов подтвердил, что местные жители видели необычное явление в небе и слышали громкий гул, сопровождавший полет болида. Однако представитель властей сообщил, что никаких обращений от граждан в органы или администрацию не поступало. Кроме того, на видео, которое распространяется в интернете, показан не Брейтовский район.
Иван Муранов склонен считать, что сообщения о падении части метеорита в Брейтово — ошибка. Так как, если бы метеорит упал, общественность активно обсуждала бы этот момент, однако, по его словам, никаких слухов о падении космического объекта в поселке нет.
Жители Москвы, Подмосковья, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областей ранним утром 27 октября стали свидетелями яркого свечения, когда метеорит вошел в атмосферу Земли.
Свечение было достаточно продолжительным — около 35 секунд, что позволило запечатлеть его не только на постоянно работающие камеры наружного наблюдения или видеорегистраторы, но даже на телефоны, в том числе с борта самолета.
Один из осколков болида пробил крышу частного дома в городе Окуловка в Новгородской области, это и помогло его найти. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 граммов.
Достоверность обнаружения обломков метеорита и подлинность фотографий фрагмента на крыше дома подтвердил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Станислав Короткий.
По предварительным данным, пролет объекта прошел примерно в 300 километрах севернее Москвы. И все фрагменты метеорита выпали только в Новгородской области, поле выпадения фрагментов метеорита составило 75×3 км. Самые крупные осколки метеорита выпали западнее, более мелкие — восточнее.
Вот примерная реконструкция падения метеорита.
Траектория, по предварительным расчетам, прошла в стороне от Ярославской области и Рыбинского водохранилища, на берегу которого находится Брейтово.
Образцы достигшего Земли метеорита передали в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания (Дедовск в Московской области) и Уральский федеральный университет (Екатеринбург), там уже начали изучение найденных фрагментов.
Поисками активно занимаются ученые Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук. С ГЕОХИ РАН связался 360.ru, представитель института сообщил, что на следующей неделе планируется крупная пресс-конференция по поводу обнаружения обломков космического объекта, в связи с этим комментарии для СМИ пока ограничены в интересах науки и прав участников событий.
Деятелям науки активно помогают местные жители, в связи с чем представители института дали несколько советов энтузиастам.
«В первую очередь, ищите метеориты глазами. Поскольку хондриты содержат очень малое количество металла, металлоискатель их почти не берет. Основа их — серая, чем-то напоминает застывший цемент, но по краям, как правило, должна быть кора плавления, примерно в один миллиметр толщиной. При обнаружении необходимо сделать фотографию места находки и как лежал метеорит с разных сторон, замерить точные координаты места падения», — отметили ученые.
При обнаружении метеорита нужно сделать фотографии места находки с разных ракурсов, включая Также необходимо точно определить координаты места падения. Найденный фрагмент следует поместить в чистый пакет, лучше делать это в перчатках или другим пакетом.
Лучше сразу связаться со специалистами ГЕОХИ РАН и передать им 20% массы найденного метеорита. Они сделают бесплатный анализ данного вещества.
Таким образом, информация о том, что один из осколков болида пробил крышу дома в Брейтово Ярославской области, является недостоверной.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.