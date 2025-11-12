Фейк: метеорит, замеченный над Москвой, пробил крышу частного дома в Ярославской области

Информацию о том, что осколок метеорита пробил крышу в Брейтове, не подтвердили

В интернете появились сообщения о том, что метеорит, замеченный в Москве и окрестностях 27 октября, упал на крышу дома в поселке Брейтово Ярославской области. В качестве подтверждения приводится фотография поврежденной кровли из металлопрофиля с каменистыми остатками и цементными подтеками в центре пробоины.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что метеорит, замеченный в Москве и близлежащих районах 27 октября, пробил крышу одного из домов в поселке Брейтово Ярославской области. В качестве подтверждения приводится фотография поврежденной кровли из металлопрофиля, где в центре пролома видны каменные фрагменты и цементные подтеки.

Правда

Информация о падении метеорита в Брейтово Ярославской области не соответствует действительности. Председатель совета Брейтовского муниципального округа Иван Муранов в комментарии ТАСС заявил, что власти не располагают данными о падении обломка метеорита, обращений о повреждении домов от жителей не поступало.

Муранов подтвердил, что местные жители видели необычное явление в небе и слышали громкий гул, сопровождавший полет болида. Однако представитель властей сообщил, что никаких обращений от граждан в органы или администрацию не поступало. Кроме того, на видео, которое распространяется в интернете, показан не Брейтовский район.

Иван Муранов склонен считать, что сообщения о падении части метеорита в Брейтово — ошибка. Так как, если бы метеорит упал, общественность активно обсуждала бы этот момент, однако, по его словам, никаких слухов о падении космического объекта в поселке нет.

Жители Москвы, Подмосковья, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областей ранним утром 27 октября стали свидетелями яркого свечения, когда метеорит вошел в атмосферу Земли.

Свечение было достаточно продолжительным — около 35 секунд, что позволило запечатлеть его не только на постоянно работающие камеры наружного наблюдения или видеорегистраторы, но даже на телефоны, в том числе с борта самолета.

Один из осколков болида пробил крышу частного дома в городе Окуловка в Новгородской области, это и помогло его найти. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 граммов.

Достоверность обнаружения обломков метеорита и подлинность фотографий фрагмента на крыше дома подтвердил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Станислав Короткий.

По предварительным данным, пролет объекта прошел примерно в 300 километрах севернее Москвы. И все фрагменты метеорита выпали только в Новгородской области, поле выпадения фрагментов метеорита составило 75×3 км. Самые крупные осколки метеорита выпали западнее, более мелкие — восточнее.

Вот примерная реконструкция падения метеорита.