Джинна выпустили из бутылки. Искусственная ДНК человека может стать биологическим оружием

В мире науки стартовал амбициозный, но спорный проект по созданию искусственной ДНК человека. Ранее такие эксперименты были под запретом из-за этических вопросов и опасений, связанных с возможными рисками. Теперь проект получил финансирование. Наука и технологии стремительно развиваются — но так ли это хорошо, как кажется?

Модификация человека

Крупнейшая в мире медицинская благотворительная организация Wellcome Trust выделила 10 миллионов фунтов стерлингов на запуск проекта, который, по ее мнению, принесет больше пользы, чем вреда. Эксперимент станет следующим гигантским скачком в биологии, считает доктор Джулиан Сейл из Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже.

«Мы рассматриваем методы лечения, которые улучшат жизнь людей с возрастом, которые приведут к более здоровому старению и меньшему количеству заболеваний по мере взросления. Мы надеемся применить этот подход для создания устойчивых к болезням клеток», — сказал специалист в комментарии Би-би-си.

Но критики опасаются, что исследование откроет путь для недобросовестных ученых, стремящихся создать «модифицированных» людей.

«Нам нравится думать, что все ученые существуют для того, чтобы творить добро, но наука может быть использована для причинения вреда и ведения войны», — подчеркнула доктор Пэт Томас, директор кампании Beyond GM.

Ученые уже завершили работу на проектом «Геном человека», которая позволила считывать все человеческие гены подобно штрих-коду. Новая работа под названием «Проект синтетического генома человека» поможет не просто считывать ДНК, но и создавать ее части, а затем всю целиком с нуля.