Джинна выпустили из бутылки. Искусственная ДНК человека может стать биологическим оружием
В мире науки стартовал амбициозный, но спорный проект по созданию искусственной ДНК человека. Ранее такие эксперименты были под запретом из-за этических вопросов и опасений, связанных с возможными рисками. Теперь проект получил финансирование. Наука и технологии стремительно развиваются — но так ли это хорошо, как кажется?
Модификация человека
Крупнейшая в мире медицинская благотворительная организация Wellcome Trust выделила 10 миллионов фунтов стерлингов на запуск проекта, который, по ее мнению, принесет больше пользы, чем вреда. Эксперимент станет следующим гигантским скачком в биологии, считает доктор Джулиан Сейл из Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже.
«Мы рассматриваем методы лечения, которые улучшат жизнь людей с возрастом, которые приведут к более здоровому старению и меньшему количеству заболеваний по мере взросления. Мы надеемся применить этот подход для создания устойчивых к болезням клеток», — сказал специалист в комментарии Би-би-си.
Но критики опасаются, что исследование откроет путь для недобросовестных ученых, стремящихся создать «модифицированных» людей.
«Нам нравится думать, что все ученые существуют для того, чтобы творить добро, но наука может быть использована для причинения вреда и ведения войны», — подчеркнула доктор Пэт Томас, директор кампании Beyond GM.
Ученые уже завершили работу на проектом «Геном человека», которая позволила считывать все человеческие гены подобно штрих-коду. Новая работа под названием «Проект синтетического генома человека» поможет не просто считывать ДНК, но и создавать ее части, а затем всю целиком с нуля.
Новое биологическое оружие
Исследователи утверждают, что эксперимент ограничатся только лабораторией — попыток создать искусственную жизнь не последует. Но благодаря технологии ученые получат беспрецедентный контроль над системами человека.
«И хотя проект нацелен на получение медицинской выгоды, ничто не помешает недобросовестным ученым злоупотреблять технологией», — отметили авторы материала.
Исследователи могут попытаться сделать биологическое оружие, улучшенных людей и других существ, обладающих человеческой ДНК, заявил профессор Билл Эрншоу из Эдинбургского университета.
«Джинн выпущен из бутылки. Сейчас мы могли бы ввести ряд ограничений, но если организация, имеющая доступ к соответствующему оборудованию, решит начать синтезировать что-либо, я не думаю, что мы сможем их остановить», — сказал он.
Кому будут принадлежать искусственные люди?
Коммерциализация технологии тоже вызывает вопросы у исследователей.
«Если нам удастся создать искусственные части тела или даже искусственных людей, то кому они будут принадлежать? И кому принадлежат данные, полученные в результате этих разработок», — сказала Томас.
Одновременно с этим ученые заверяют, что ответственно подойдут к реализации проекта и как можно более открыто — к этическим и моральным вопросам.
Специалисты уже создали робота-гуманоида, оснащенного человеческой опорно-двигательной системой и мышечным аппаратом. Осталось лишь вживить в него искусственную ДНК.