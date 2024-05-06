Эль Ниньо — 2024: что это за явление и как оно повлияет на лето в России | 360°

Наука 06 мая 2024, 18:08 «Мальчик» готовит рекорд. Что такое Эль-Ниньо и станет ли он причиной жаркого лета в России? Эколог Жуков: Эль-Ниньо не повлияет на погоду в России летом 2024 года Global Look Press

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Западные ученые в один голос твердят, что лето 2024 года станет самым жарким за всю историю наблюдений. Виной тому называют явление Эль-Ниньо. Что это за феномен и как он повлияет на погоду в России и мире — в материале 360.ru.

Явление Эль-Ниньо: что это такое

Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «малыш», «мальчик») — это температурное колебание поверхности в экваториальной части Тихого океана. Нагретые воды смещаются к востоку, за счет чего ослабевают или вовсе прекращаются пассаты — тропические ветры. В восточной части Тихого океана замедляется апвеллинг — подъем глубинных вод на поверхность.

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У Эль-Ниньо есть «сестра» — Ла-Нинья (с испанского — «малышка», «девочка») — это противоположная, то есть северная осцилляция. Она сменяет Эль-Ниньо.

Впервые об этом феномене заговорили в далеком 1892 году, когда перуанский капитан Камило Каррило сообщил о нем на конгрессе географического общества в Лиме. Он рассказал, что влияние Эль-Ниньо на погоду заметили местные моряки в дни католического Рождества — отсюда и название феномена, связанное с младенцем Иисусом.

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В 1893 году догадку подтвердил Чарльз Тодд, австралийский астроном и метеоролог. Он заметил, что засуха в Индии и Австралии происходит в одно и то же время. Более поздние открытия свидетельствовали о влиянии перуанского течения на наводнения и стихийные бедствия.

Научные термины «южная осцилляция», «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья» ввел в обиход английский физик и статистик Голберт Томас Уолкер. Это произошло спустя более чем 30 лет после первого упоминания — в 1923 году.

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Феномен Эль-Ниньо — южная осцилляция, в результате которой температура поверхностных вод экваториальной части Тихого океана увеличивается в среднем на три градуса, добавил в разговоре с 360.ru эколог и замруководителя органа по валидации и верификации по качеству РЭУ имени Г. В. Плеханова Владислав Жуков. Это сезонное колебание температуры, которое проявляется один раз в три-восемь лет.

«Тихий океан, особенно его экваториальная зона, — своеобразный планетарный радиатор. Он влияет на климат и погоду на Земле, прежде всего на движение воздушных масс. Это теплообмен между атмосферным воздухом и поверхностью океана, формирование циклонов — базовые вещи, сказывающиеся на погоде на планете», — отметил эксперт.

Как Эль-Ниньо влияет на погоду и климат во всем мире

В январе информагентство Bloomberg со ссылкой на авторитетных западных синоптиков писало, что лето 2024 года под влиянием Эль-Ниньо будет самым жарким за всю историю наблюдений. В статье также шла речь о крупных стихийных бедствиях, которые будут сопровождать явление: засухи, наводнения, лесные пожары, обесцвечивание кораллов, сильные штормы и ураганы.

Мертвые кораллы на дне океана у берегов Фиджи / Michael Patrick O’Neill / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

О влиянии Эль-Ниньо на погоду в мире рассказал 360.ru кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

По его словам, в годы активности этого феномена на поверхности океана появляется теплое пятно. В нем температура выше относительно окружающей среды на 0,5-1 градус. Пятно начинает растекаться по поверхности, увеличивая площадь. В конце концов оно влияет на климат Земли.

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Жуков подчеркнул, что Эль-Ниньо в большей степени воздействует на страны Южного полушария, в то время как Россия располагается в Северном.

«В Южной Америке это резкое увеличение влажности, выпадение осадков, пассаты, в Африке, наоборот, засуха. Возможны стихийные бедствия: ливневые дожди, ураганы. Но это более характерно для Южного полушария», — объяснил он.

Как «мальчик» повлияет на лето 2024 года

Явление Эль-Ниньо нельзя назвать хорошо изученным, добавил Андрей Киселев.

«Существуют такие метеонаблюдения, которые говорят, что рекордные повышения температуры на Земле были связаны с Эль-Ниньо. В частности, последние — в 2016 и 2023 годах», — уточнил кандидат физико-математических наук.

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Обычно воздействие Эль-Ниньо продолжается 12 месяцев и, как правило, захватывает два календарных года, например, с лета 2023-го по лето 2024-го. По статистике, его проявление во второй год сильнее, чем в первый, поэтому в 2024-м ожидается более интенсивное влияние на температуру.

Однако мониторинговые агентства предлагают разные прогнозы о предстоящей жаре, подчеркнул метеоролог.

«Полной гарантии, что лето 2024 года будет жарким, никто не дает. Любой прогноз вероятен. Тем более пик Эль-Ниньо уже прошел, его влияние идет на спад. Как это отразится на лете 2024 года, пока никто не знает», — уточнил Киселев.

Global Look Press

Каким будет лето-2024 в России

«На мой взгляд, влияние Эль-Ниньо и Ла-Ниньи несколько преувеличено в прессе. По крайней мере, мы не отмечаем каких-то прямолинейных корреляций между этим феноменом в Тихом океане и погодой в России: наша страна слишком удалена от него. В ее случае сильнее влияние со стороны Арктики и Северного Ледовитого океана», — заметил эколог Владислав Жуков.

Говорить, что Эль-Ниньо сильно скажется на климате в России, не стоит, подчеркнул эксперт.

По прогнозам метеоролога Романа Вильфанда, о которых он рассказал онлайн-изданию 76.ru, несмотря на холодный май, это лето в России будет теплым. Температура ожидается около или выше нормы. Будут и жаркие 30-градусные дни.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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