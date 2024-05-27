Сегодня 11:54 Шесть в ряд. Что такое большой парад планет и чего от него ждать Большой парад планет состоится 3 июня 2024 года 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Наука

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В начале лета жители некоторых регионов Земли будут наблюдать редкое астрономическое явление — большой парад планет. Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в линию на утреннем небосводе. Увидеть это смогут не все, но унывать не стоит: следующее космическое собрание пройдет уже в августе.

Что такое парад планет Парад планет, или, говоря по-научному, сизигия, — это астрономическое явление, при котором часть небесных тел Солнечной системы выстраиваются на одной прямой линии от Солнца. Разброс положения составляет максимум 20-30 градусов. А вот точное расположение на одной прямой происходит раз в миллионы лет. Существует три вида парадов планет. Малый собирает до четырех небесных тел. В большом можно увидеть от пяти участников. При полном параде видны все восемь: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн, Уран и Нептун, но в следующий раз такое событие будет только в 2161 году.

Фото: Global Look Press

Во время парада планеты сближаются, поэтому благодаря гравитации и точным расчетам автоматические космические станции могут облететь сразу несколько небесных тел за один полет. Именно так американские зонды Voyager побывали близ Юпитера и Сатурна, Урана и Нептуна во время последнего полного парада планет в 1982 году.

Большой парад планет в 2024 году Астрофизики уверяют, что 3 июня земляне смогут увидеть большой парад из шести планет: в одну линию выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Почти всех участников этого космического представления можно будет увидеть невооруженным глазом, а двух последних — в телескоп или мощный бинокль.

Первым поздней ночью появится Сатурн — его можно будет наблюдать в созвездии Водолея. Нептун займет место в созвездии Рыб, там же чуть позже окажется красноватый Марс. Далее, уже на рассвете, взойдут Уран и Юпитер. За ними последует Меркурий, но он будет расположен довольно близко к нашей звезде — Солнцу.

Фото: Меркурий, самая маленькая планета в Солнечной системе и самая близкая к Солнцу. Doukdouk / Global Look Press

К сожалению, большинство людей не смогут насладиться большим парадом планет. Помешать могут и засвеченное небо, и частые застройки, и возвышенности, и просто отсутствие навыков и знаний карты звездного неба. Лучшими городскими площадками для наблюдений считают Афины, Токио и Нью-Йорк. Следующий парад планет, тоже большой, состоится 28 августа: в одну линию снова выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Зато в 2025 году таких астрономических событий будет три: 8 января в том же составе, 28 февраля Марс сменит Венера, а 29 августа эти шесть небесных тел опять покажутся на утреннем небосводе.

Фото: Венера, фото космической станции Pioneer / Global Look Press

Парад планет: есть ли угроза для человечества Эзотерики традиционно назначают на время парадов планет катастрофы: цунами, извержение вулканов, резкое изменение климата. Еще это время считают началом войн, эпидемий, мирового кризиса, народных волнений и революций, а то и полной погибели человечества — тут все зависит от размаха фантазии и отсутствия стыда. Веру в сверхъестественное подпитал кинематограф. Он сделал парад планет одним из ключевых моментов в таких картинах, как «Мумия: принц Египта», «Лара Крофт — расхитительница гробниц», «Горец» и, разумеется, в сериале X-Files. Даже в мультиках «Черепашки-ниндзя» и «Губка Боб Квадратные Штаны» ему нашлось место. Разумеется, никаких пагубных последствий от выстроившихся в один рад планет не будет ни для Земли, ни для человечества — проверено веками. Разве что легковерные и малограмотные люди дадут заработать всевозможным шарлатанам. Но для этого, увы, парад планет не обязателен.