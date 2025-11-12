Сегодня 08:00 Будущее виноделия обсудят на четвертом Российском винодельческом форуме в Москве 0 0 0 Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Наука

Ключевые направления научных исследований в виноградарстве и виноделии обсудят на сессии «Будущее вина глазами ученых» в рамках РВФ-2025. Особое внимание участники дискуссии уделят генетическим и биотехнологическим методам, а также интеграции научных достижений в работу отечественных виноделен.

Российское виноделие стремительно развивается, но сталкивается с новыми вызовами. Меняется климат, усложняются агротехнологии, растут требования к специалистам. В таких условиях наука становится ключевым фактором устойчивого развития отрасли.

Современные исследовательские центры используют передовые технологии. Здесь применяют генетический анализ, микробиологические методы и цифровой контроль. Ученые работают не только в лабораториях. Они также проводят исследования на виноградниках. Там тестируют органические методы, новые штаммы дрожжей и технологии для улучшения качества вина.

«Сегодня виноделие – это не только ремесло и традиции, но и точная наука. Результаты научных исследований помогают нам лучше понимать потенциал сортов, адаптировать их к изменению климата и добиваться стабильного качества урожая», – отметил руководитель агроинновационного отдела винодельни «Мысхако»Дмитрий Музюков.

Такое взаимодействие науки и производства, по его оценке, определяет стратегию развития отрасли. Сессия состоится 12 ноября 2025 года в 10:00 в зале Банкетный. Модератором станет Дмитрий Федосов, руководитель лаборатории виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт». В обсуждении примут участие председатель правления АВВР, управляющий директор «Кубань-Вино» Жанна Беловол, директор Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко Александр Манацков, представитель России в OIV Александр Панасюк, заведующая лабораторией органического виноградарства НИЦ «Курчатовский институт» — «Магарач» Елена Странишевская и профессор кафедры виноградарства Кубанского государственного аграрного университета, доктор биологических наук Леонид Трошин. Форум организуют Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России». Россельхозбанк выступает соорганизатором. Научный партнер — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».