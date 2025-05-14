«Биннофарм Групп» и вьетнамская компания VNVC подписали меморандум о сотрудничестве

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» и вьетнамская компания VNVC заключили меморандум о взаимопонимании, целью которого является развитие сотрудничества в сфере производства лекарственных препаратов и их распространение в странах Юго-Восточной Азии. Подписание документа состоялось 12 мая 2025 года.

Согласно меморандуму, компании планируют совместные исследования и разработку лекарственных препаратов для рынков Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии. Компания VNVC также окажет поддержку «Биннофарм Групп» в вопросах сертификации по GMP-стандартам, регистрации препаратов и их вывода на международные рынки.

Вьетнамская делегация, включая представителей Министерства здравоохранения Вьетнама и руководства VNVC, посетила лаборатории научно-исследовательского центра «Биннофарм Групп», где участники ознакомились с передовыми разработками лекарственных средств.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»:

«Подписанный меморандум создает новые возможности для наших организаций. Мы стремимся поделиться нашими технологическими решениями и накопленным опытом, чтобы обеспечить население Вьетнама и других регионов Юго-Восточной Азии доступом к современным лекарственным препаратам».

Нго Чи Дунг, председатель совета директоров VNVC:

«Мы видим в „Биннофарм Групп“ надежного партнера. Наша цель — развивать во Вьетнаме производство лекарственных препаратов, соответствующее международным стандартам. Мы уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного взаимодействия между странами, направленного на улучшение здоровья населения всего региона».

Ранее, в январе 2025 года, «Биннофарм Групп» открыла свое представительство во Вьетнаме для расширения коммерческого присутствия на международных рынках и реализации стратегии экспортного роста компании. Это позволит «Биннофарм Групп» занять лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России и стран своего присутствия.

Сегодня «Биннофарм Групп» является крупнейшим экспортером российских препаратов в страны СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продукция компании доступна в 15 странах, а ассортимент насчитывает свыше 480 препаратов.