Жители Подмосковья внесли более 33 тысяч предложений в Народную программу «Единой России». В числе наиболее популярных запросов — благоустройство, коммунальное хозяйство, доступная медицина и образование.

Для удобства жителей партия запустила новый формат сбора предложений в новую народную программу: оставить свои наказы можно по пути с работы или на прогулке. С 20 по 29 мая включительно в парках, скверах, на набережных, площадях и в крупных торговых центрах региона работают мобильные пункты сбора наказов. Волонтеров можно узнать по брендированной форме. На сегодня в народную программу собрано более 33 тысяч предложений. Лидер по количеству наказов — благоустройство, собравшее 36% обращений: люди ждут обновления общественных зон, скверов и дворов. Пятая часть касается коммунального хозяйства: ремонта теплосетей, модернизации котельных, контроля за управляющими компаниями. По 15% обращений приходится на здравоохранение и образование. Жителей интересуют привлечение специалистов в учреждения, капремонт поликлиник, есть запрос на строительство школ и расширение сети бесплатных кружков. Порядка 8% наказов — по ремонту дорог и запуску новых автобусных маршрутов, еще около 7% касаются развития культуры, а замыкают список инициативы по экологии — 2%.

Сбор наказов идет на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии, на отчетных форумах и встречах с кандидатами предварительного голосования.

Символ партии — белый медведь — тоже не остался в стороне: он проехал по маршруту «Народной почты» через семь муниципалитетов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Звездный городок, Лосино-Петровский, Черноголовку, Раменский и Богородский округа. Жители передавали инициативы по благоустройству, обновлению ЖКХ, ремонту дорог и социальных объектов. Маршрут завершился в региональной общественной приемной «Единой России» в Реутове, куда мишка доставил все предложения. Жители Щелкова направили в народную программу уже свыше пяти тысяч инициатив.

«Поступает много предложений по благоустройству, здравоохранению, ремонту домов, развитию спорта и образования. Например, жители поселка Фряново очень ждут капитального ремонта школы № 25. Люди видят положительные изменения и хотят, чтобы работа продолжалась», — отметила руководитель общественной приемной Щелковского отделения партии Светлана Бобрикова.

В Лосино-Петровском просят отремонтировать многоквартирные дома и ждут новых досуговых возможностей для детей и молодежи. «Написал наказ о строительстве нового Дома культуры в поселке Свердловском. Очень хочется, чтобы у детей было место, где они смогут заниматься творчеством», — рассказал участник СВО Залим Цагов. В общественную приемную Богородского округа поступило более полутора тысяч наказов. Здесь больше всего обращений по развитию транспортной сети и обустройству новых микрорайонов: жители предлагают построить новые поликлиники, школы, сады. «Я оставила предложение по увеличению парковочных мест — их не хватает. Например, в моем микрорайоне „Полет“ на 12 домов мест для стоянки автомобилей выделено очень мало. Приходится оставлять машину далеко от дома», — поделилась жительница Богородского округа Николь Калядина.

В Домодедове много инициатив касается улучшения городской инфраструктуры.

«Люди хотят, чтобы было организовано максимально удобное пространство для мам и детей, просят, например, обустроить велодорожки», — рассказал волонтер, активист «Молодой Гвардии Единой России» Богдан Нестеров. В Московской области народная программа, действующая с 2021 года, выполнена на 98%. Направить свои инициативы в новую можно несколькими способами: на официальном сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья, а также по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50.