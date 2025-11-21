Жители Подмосковья получили 5 млн онлайн-услуг по налогам с января

За 10 месяцев в консолидированный бюджет России с территории Подмосковья поступило почти 2,2 триллиона рублей. Это на 376 миллиарда больше, чем за такой же период прошлого года. В федеральный бюджет было мобилизовано 696 миллиардов рублей, а в территориальный поступления составили 1,1 триллиона. Об итогах работы налогового органа в этом году рассказала руководитель УФНС России по Подмосковью Екатерина Макарова.

«В этом году по поручению президента была проведена донастройка налоговой системы, и налоговые органы Московской области оказывают максимальную поддержку бизнесу, помогают плавно перестроиться на новый вектор развития», — подчеркнула Екатерина Макарова.

С 1 января заработала прогрессивная шкала НДФЛ, которая позволяет более справедливо распределять налоговую нагрузку и снизить неравенства в доходах. Она включает в себя пять ступеней со ставкой от 13 до 22%. При этом повышенный процент применяют только к сумме превышения, а не к самому доходу.

Для удобства жителей многие услуги ФНС переведены в электронный вид. Сейчас функционируют более 70 сервисов, которые позволяют снизить нагрузку на налоговый орган и уменьшить время ожидания в очереди. Сегодня личным кабинетом пользуются более 189 тысяч юридических лиц, 352 тысячи предпринимателей и 3,8 миллиона жителей Подмосковья. С начала года они получили более пяти миллионов услуг.

Удаленно также можно зарегистрировать бизнес, открыть счет в банке, получить электронную подпись и оформить самозанятость.

В регионе активно применяют практику беззаявительного предоставления преференций. Так, по налогу на имущество в Подмосковье льготу получили более 13,5 тысячи бойцов СВО, по транспортному — 1,6 тысячи, по земельному — 288.

В проактивном режиме предоставляют имущественные и налоговые вычеты. С начала года это право реализовали более 105 тысяч человек.

Екатерина Макарова добавила, что ФНС и областное правительство регулярно проводят работу по вопросу теневой занятости. Профилактические мероприятия побуждают работодателей официально трудоустраивать сотрудников и повышать им заработную плату.

Руководитель управления также отметила большую значимость обратной связи и напомнила о сервисах «Ваш контроль» и «QR-анкетирование».

«Для нас важны критические отзывы, замечания налогоплательщиков — они помогают понять, чему следует уделить больше внимания, и задают новые направления развития службы», — заключила Екатерина Макарова.