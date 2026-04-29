Сегодня 13:45 Жители Подмосковья направили в народную программу «Единой России» свыше 12 тысяч предложений

Подмосковье

Подольск

Благоустройство

Химки

Строительство

Реутов

Россия

Мособлдума

«Единая Россия»

На их основе партия сформирует программный документ с задачами на следующие пять лет. Только за последние две недели жители Подмосковья внесли 4 тысячи инициатив — общее число предложений превысило 12 тысяч. Наказы поступают самые разные — от капремонта домов до решения проблем с общественным транспортом, отмечает заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Каждый день приходят сотни новых предложений. Среди них: ремонт соцучреждений, обновление систем отопления или водоотведения, организация летней занятости школьников, создание молодежных пространств, благоустройство зон отдых. На этой основе мы построим новую народную программу. Напомню, предыдущую — 2021 года, с которой партия победила на выборах в Госудуму и Мособлдуму — мы практически полностью выполнили», — сказал Олег Рожнов. Он пояснил, что финансируется народная программа по нескольким уровням: строительство крупных объектов — дорог, социальных учреждений — за счет областного и федерального бюджетов, а локальные инициативы, такие как благоустройство дворов, ремонт подъездов, ремонт уличного освещения — берут на себя муниципалитеты. «Мы распределяем наказы по отраслям и уровням ответственности. Добиваемся включения объектов в проекты бюджетов и вместе с жителями контролируем исполнение. Народная программа — преимущество „Единой России“. Ни у одной другой партии в России нет документа, где были бы зафиксированы конкретные наказы избирателей, по которым можно было бы представить конкретные результаты работы», — подчеркнул Рожнов.

1/2 2/2

В числе поступивших инициатив, к примеру, — предложение жительницы Подольска Симоны Кобзарь построить в микрорайоне Красная Горка современную спортплощадку и отремонтировать хирургический корпус Подольской областной клинической больницы. «Важно, чтобы дети, взрослые, пожилые люди могли, играя в футбол и баскетбол, через массовый спорт укреплять здоровье. Также надо ускорить ремонт больницы и облегчить доступ в нее инвалидам: установить пандусы, поручни и лифты для колясок», — считает Симона.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Реутове мать двоих детей Анна Каблова предложила построить детскую площадку во дворе дома № 78 по Юбилейному проспекту. «Наша семья недавно переехала в Реутов, нам здесь нравится. Я пришла в приемную „Единой России“, чтобы передать наказ от себя и от соседей: нашим детям необходима игровая площадка», — сказала Анна.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки 1/2 Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки 2/2

В Химках в приемную партии пришли с наказами вдовы участников СВО Анна Плекина и Елена Пекина. Анна считает, что нужно распространить меры поддержки многодетных семей на семьи погибших защитников. «Я считаю, что льготы семей участников СВО необходимо приравнять к льготам многодетных семей. Например, мы также хотели бы получать скидки на посещение досугово-культурных учреждений — театров, музеев. Кроме того, льгота на оплату ЖКУ, на мой взгляд, должна считаться по фактическому месту проживания, а не по месту регистрации. Думаю, что не я одна столкнулась с такой трудностью. С единым пособием также возникли проблемы: жилая площадь на несколько метров превышает норматив, и поэтому мне не оформляют данную льготу», — поделилась мать двоих сыновей Анна Плекина. Елена Пекина внесла наказ провести капремонт дома и благоустроить придомовую территорию. В Московской области народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена на 98%. В нее вошли около 780 тысяч наказов жителей. Сегодня партия на основе предложений жителей формирует новую народную программу, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Документ также будет синхронизирован с национальными целями, обозначенными Президентом, лидером партии Владимиром Путиным. Каждый может внести свои инициативы любым удобным способом — на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех городах Московской области или по бесплатному номеру «горячей линии» 8-800-200-89-50.