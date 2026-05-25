Лето застряло в холодной яме. Жителей Подмосковья призвали готовиться к осенним дождям
Синоптик Шувалов: до 1 июня в Подмосковье ожидаются дожди
Жителям Москвы и Подмосковья следует подготовиться к очередной волне холода. В ближайшую неделю регион накроют осенние дожди, но потепление не за горами — погода начнет исправляться уже с первых дней июня.
Когда потеплеет
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru рассказал, что ниже всего на этой неделе столбики термометров опустятся 28 и 29 мая — в четверг и пятницу. По его словам, температура днем не поднимется выше +10…+13 градусов, пройдут достаточно продолжительные, но не интенсивные дожди.
«Если говорить про потепление, то оно первые шаги, выкарабкиваться из этой холодной ямы, будет делать только в субботу и воскресенье», — отметил специалист.
Он уточнил, что 30 и 31 мая из-за перестройки атмосферных процессов отметки на термометрах подберутся к +15 градусам. Температура ожидается на 3-5 градусов ниже положенного по климату, всю неделю погода будет по-осеннему дождливой и холодной.
Закончится эта перестройка в самые первые дни июня. Где-то с 1 июня — +16…+18 градусов, а с 2 июня — +20 и выше. Не исключено, что к концу первой пятидневки будет +24…+26 градусов.
Специалист также сообщил, что из-за непогоды сдвинется и купальный сезон. Скорей всего, волна холода отбросит его, но пока нельзя точно спрогнозировать на какие даты.
В каких регионах похолодало
Осенний холод в преддверии лета предсказал и синоптик Евгений Тишковец. В эфире телеканала «Россия 24» он объяснил, что октябрьская погода накрыла Центральную Россию из-за арктического фронта.
«Активная фаза похолодания стартует на русской равнине. <…> Еще на выходных умеренно холодный фронт начал освежать атмосферу в европейской части страны. Из-за больших контрастов температуры грозовые тучи достигали рекордной высоты», — отметил специалист.
В Сыктывкаре в субботу прошел «мегаливень», в Новороссийске выпал град, а в Белгороде сформировались настоящие сугробы из льдинок.
По словам Тишковца, 25 мая почти вся европейская часть России окажется под властью европейского циклона. Поля его фронтальной облачности протянутся от арктического побережья до Причерноморья. В большинстве районов ожидается дождливая погода, причем больше всего осадков выпадет на Кавказе — в Северной Осетии и Ингушетии.
Специалист добавил, что с каждым днем «арктическое вторжение» будет только усиливаться, поэтому в середине недели в Центральной России установятся октябрьские температуры. В конце рабочей недели похолодание в Москве выйдет на пик, после чего начнет теплеть.