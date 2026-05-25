Лето застряло в холодной яме. Жителей Подмосковья призвали готовиться к осенним дождям

Жителям Москвы и Подмосковья следует подготовиться к очередной волне холода. В ближайшую неделю регион накроют осенние дожди, но потепление не за горами — погода начнет исправляться уже с первых дней июня.

Когда потеплеет

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru рассказал, что ниже всего на этой неделе столбики термометров опустятся 28 и 29 мая — в четверг и пятницу. По его словам, температура днем не поднимется выше +10…+13 градусов, пройдут достаточно продолжительные, но не интенсивные дожди.

«Если говорить про потепление, то оно первые шаги, выкарабкиваться из этой холодной ямы, будет делать только в субботу и воскресенье», — отметил специалист.

Он уточнил, что 30 и 31 мая из-за перестройки атмосферных процессов отметки на термометрах подберутся к +15 градусам. Температура ожидается на 3-5 градусов ниже положенного по климату, всю неделю погода будет по-осеннему дождливой и холодной.