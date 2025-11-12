Жителей Подмосковья пригласили на финал премии «Молодой предприниматель России»

Итоги федеральных программ «Росмолодежь.Предпринимай» и «Росмолодежь.Профи» подведут на масштабном мероприятии «Созидатели». Оно пройдет 22 ноября в Национальном центре «Россия». На встрече отметят людей, которые помогают развивать молодежное предпринимательство и создают новые возможности для профессионального роста молодых специалистов.

В программе запланированы мастер-классы, дискуссии, встречи с экспертами и церемония награждения победителей Всероссийской премии «Молодой предприниматель России». Участников ждет насыщенный день: открытый диалог с экспертами, обсуждение ключевых достижений и подведение итогов года в сфере предпринимательства и занятости молодежи.

К мероприятию присоединятся представители всех 89 регионов России, более 50 экспертов и свыше 100 партнеров. Среди участников — молодые предприниматели, специалисты, студенты, региональные координаторы и победители различных конкурсов и акселераторов. Это люди, которые создали собственный бизнес, нашли решения социальных проблем и внесли вклад в развитие страны.

День начнется с утренней «мозговой зарядки» с экспертом Владимиром Волошиным. Далее на сцену выйдут известные бизнес-лидеры и профессионалы, чтобы в коротких выступлениях поделиться своими успехами — от запуска стартапов и масштабирования компаний до личных карьерных достижений. Среди приглашенных экспертов ожидаются Михаил Гребенюк, Алексей Васильчук, Дмитрий Яшанькин и Лоренцо Баньяти.

Особое внимание уделят проекту «Код молодого специалиста», который объединит работодателей, студентов и начинающих специалистов. Участники с помощью интерактивного исследования через QR-коды смогут лучше понять, чего ждет современный рынок труда и какие ожидания есть у молодежи.

Еще одним ярким событием станет «Битва идей» — конкурс, где молодые профессионалы представят свои проекты перед инвесторами. За несколько минут участникам предстоит убедить экспертов и зал в значимости своей идеи. Лучшие получат поддержку, ресурсы и новые возможности для развития.

Мероприятие завершится торжественной церемонией награждения, на которой назовут имена самых талантливых и инициативных молодых предпринимателей России.