Земля за 3% и доступная ипотека. Эксперт Владимир Шмелев назвал преимущества перевода одноэтажек в ИЖС в Подмосковье

Эксперт Шмелев: цены на одноэтажки в Подмосковье вырастут после перевода в ИЖС

С начала года в Подмосковье более 800 одноэтажных многоквартирных домов перевели в статус индивидуальной жилищной застройки. Такая процедура позволяет оформить в собственность участок и находящиеся на нем хозпостройки. До 2027 года собственники могут выкупить землю всего за 3% от кадастровой стоимости. О том, как это повлияло на рынок недвижимости, 360.ru рассказал эксперт Владимир Шмелев.

Стоимость выкупа земельного участка по области составляет 60% от кадастровой цены. Новые правила дают хозяевам льготные условия. До конца 2027 года они могут узаконить участок всего за 3% от кадастровой стоимости.

Всего в Подмосковье более 5,3 тысячи одноэтажных многоквартирных домов. Возможность быстрой и удобной смены статуса появилась в этом году. За это время поступило более тысячи обращений от собственников квартир в одноэтажках.

По словам Владимира Шмелева, нововведение заметно упрощает проведение юридических процедур с квартирами. Так, раньше для продажи своей доли было необходимо соблюсти правило преимущественного выкупа. Сосед должен был написать официальный отказ от своего права приобрести часть дома, что нередко занимало много времени. Кроме того, продать такую квартиру было сложно из-за невозможности воспользоваться ипотекой. Это заметно сужало круг потенциальных покупателей.

Избежать всех этих проблем поможет перевод дома в статус ИЖС. При этом понадобится получить согласие всех собственников.

«Это дает зеленый свет по многим моментам, увеличивает капитализацию этих объектов и удобство владения ими. Дает возможность заключать договоры с энергоснабжающими организациями индивидуально — без учета соседей», — отметил Владимир Шмелев.

Подать заявку на проведение процедуры можно в МФЦ. Всего рассмотрение документов занимает 10 рабочих дней.

Как нововведение повлияет на рынок недвижимости в Подмосковье?

По мнению эксперта, массовый перевод одноэтажных домов в статус частных скажется на стоимости этих объектов. Это связано с возможностью приобретать такую недвижимость в ипотеку. По прогнозам, цены на квартиры в одноэтажных домах на нескольких хозяев вырастут примерно на 10-20%.

«Специфика данных объектов в любом случае сохранится. Популярность их у покупателей будет меньше. Но спрос на них возрастет из-за того, что приобрести их можно будет в ипотеку», — отметил эксперт.