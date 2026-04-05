05 апреля 2026 11:21 Земля в безвозмездное пользование в Подмосковье: как оформить участок в пару кликов В Подмосковье упростили оформление участков в безвозмездное пользование

Услугу «Предоставление участков в безвозмездное пользование» оптимизировали на сайте Московской области. Теперь получить землю стало проще. Как это сделать, разобрался 360.ru.

Упрощенная процедура Электронную форму услуги дополнили цифровым сервисом, который автоматически проверят наличие у заявителя государственной поддержки по программе социальной ипотеки из данных реестровой модели ГИС УГД. «На этапе подачи заявления система сообщает пользователю, есть ли у него льготная ипотечная поддержка. Это помогает заранее понять условия предоставления услуги и избежать возможных отказов», — объяснила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели, которые имеют основания на предоставление участков из земель региона, муниципальной или государственной неразграниченной собственности, а также на внесение изменений в действующий договор безвозмездного пользования. Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Срок предоставления услуги — 10 дней, ее оказывают бесплатно.

Что означает «безвозмездное пользование» Согласно Гражданскому кодексу, по договору одна сторона обязуется передать вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне. Последняя должна вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Следовательно, участок в безвозмездное пользование предоставляется на время без какой-либо оплаты или залога. По окончании договора земля возвращается в том виде, в котором была на время заключения договора, то есть без новых строений или других объектов. Перечень необходимых документов Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;

документы, предоставляемые по желанию заявителя, не предусмотрены;

В отдельных случаях: документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если его организовали несколько человек, или решение о создании фермерского хозяйства в случае, когда его организовал один гражданин;

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда;

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор;

договор найма служебного жилого помещения;

обязательство заявителя по достижении в первый и последующие годы использования земельного участка показателей эффективности;

справка об отсутствии неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты.

Для юридических лиц: документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; В отдельных случаях: договор безвозмездного пользования зданием, сооружением;

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на здание, сооружение;

сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями его использования;

решение о создании некоммерческой организации;

госконтракт;

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят;

решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользования земельного участка, предназначенного для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

реестр членов некоммерческой организации;

обязательство заявителя по достижении в первый и последующие годы использования земельного участка показателей эффективности;

справка об отсутствии у заявителя неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты;

документы, удостоверяющие права на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;

гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта России или средств местного бюджета;

документ, подтверждающий полученные средства в качестве субсидии из федерального бюджета, для осуществления строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках.

Для индивидуальных предпринимателей: документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; В отдельных случаях: госконтракт;

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если его организовали несколько человек, или решение о создании фермерского хозяйства в случае, когда его организовал один гражданин;

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда;

обязательство заявителя по достижении в первый и последующие годы использования земельного участка показателей эффективности;

справка об отсутствии у заявителя неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты;

гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта или средств местного бюджета.