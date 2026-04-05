Земля в безвозмездное пользование в Подмосковье: как оформить участок в пару кликов
В Подмосковье упростили оформление участков в безвозмездное пользование
Услугу «Предоставление участков в безвозмездное пользование» оптимизировали на сайте Московской области. Теперь получить землю стало проще. Как это сделать, разобрался 360.ru.
Упрощенная процедура
Электронную форму услуги дополнили цифровым сервисом, который автоматически проверят наличие у заявителя государственной поддержки по программе социальной ипотеки из данных реестровой модели ГИС УГД.
«На этапе подачи заявления система сообщает пользователю, есть ли у него льготная ипотечная поддержка. Это помогает заранее понять условия предоставления услуги и избежать возможных отказов», — объяснила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели, которые имеют основания на предоставление участков из земель региона, муниципальной или государственной неразграниченной собственности, а также на внесение изменений в действующий договор безвозмездного пользования.
Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы.
Срок предоставления услуги — 10 дней, ее оказывают бесплатно.
Что означает «безвозмездное пользование»
Согласно Гражданскому кодексу, по договору одна сторона обязуется передать вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне. Последняя должна вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Следовательно, участок в безвозмездное пользование предоставляется на время без какой-либо оплаты или залога. По окончании договора земля возвращается в том виде, в котором была на время заключения договора, то есть без новых строений или других объектов.
Перечень необходимых документов
Для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- документы, предоставляемые по желанию заявителя, не предусмотрены;
В отдельных случаях:
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;
- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если его организовали несколько человек, или решение о создании фермерского хозяйства в случае, когда его организовал один гражданин;
- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда;
- приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор;
- договор найма служебного жилого помещения;
- обязательство заявителя по достижении в первый и последующие годы использования земельного участка показателей эффективности;
- справка об отсутствии неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты.
Для юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
В отдельных случаях:
- договор безвозмездного пользования зданием, сооружением;
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на здание, сооружение;
- сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями его использования;
- решение о создании некоммерческой организации;
- госконтракт;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;
- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят;
- решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользования земельного участка, предназначенного для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
- реестр членов некоммерческой организации;
- обязательство заявителя по достижении в первый и последующие годы использования земельного участка показателей эффективности;
- справка об отсутствии у заявителя неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты;
- документы, удостоверяющие права на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
- гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта России или средств местного бюджета;
- документ, подтверждающий полученные средства в качестве субсидии из федерального бюджета, для осуществления строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках.
Для индивидуальных предпринимателей:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
В отдельных случаях:
- госконтракт;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;
- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если его организовали несколько человек, или решение о создании фермерского хозяйства в случае, когда его организовал один гражданин;
- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда;
- обязательство заявителя по достижении в первый и последующие годы использования земельного участка показателей эффективности;
- справка об отсутствии у заявителя неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты;
- гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта или средств местного бюджета.