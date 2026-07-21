Земельные инспекторы проверили почти 39 тысяч участков в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжается комплексная работа по контролю за использованием земельных участков. Муниципальные земельные инспекторы проводят обследования территорий, чтобы повысить прозрачность землепользования и обеспечить соблюдение требований законодательства.

За первые шесть месяцев года специалисты проверили уже более 38,9 тысячи земельных наделов.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый собственник понимал свою ответственность и использовал территорию эффективно. Наша задача — не наказать, а помочь земле работать во благо экономики.

Особое внимание уделяют соответствию фактического использования участков их установленному правовому статусу. Несоблюдение требований может привести для собственников к серьезным последствиям.

Так, при использовании земли не по назначению может быть пересмотрена кадастровая стоимость объекта, что повлечет увеличение земельного налога. Кроме того, для заброшенных сельскохозяйственных участков предусмотрена возможность принудительного изъятия с последующей передачей тем, кто сможет использовать землю по назначению.

При этом специалисты делают акцент на профилактике нарушений. Если в ходе обследования выявляются несоответствия, владельцам разъясняют порядок действий и устанавливают сроки для устранения проблем. Такой подход позволяет решать вопросы в рабочем порядке и повышать правовую грамотность собственников без обращения в судебные инстанции.

Наибольшее количество земельных участков в рамках обследований проверили в Волоколамском муниципальном округе — 2,9 тысячи. Также высокие показатели показали Раменский округ, где обследовали 2,8 тысячи участков, и Можайский округ — 2,4 тысячи участков.

Жители Подмосковья также могут принимать участие в контроле за использованием земель с помощью сервиса «Народный инспектор», работающего на платформе «Добродел». Пользователи могут сообщить о возможных нарушениях, приложив фото или видеоматериалы и указав описание проблемы. Благодаря GPS система автоматически определяет местоположение объекта.

Сервис помогает выявлять различные нарушения, в том числе незаконное строительство объектов размещения в частном секторе, размещение производственных объектов на землях для индивидуального жилищного строительства и открытие коммерческих объектов в местах, где это запрещено градостроительными нормами.

В регионе выстроили систему, объединяющую государственный контроль и участие жителей. Это позволяет сделать использование земельных ресурсов более эффективным, законным и прозрачным.