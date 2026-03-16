«Здравоохранение — наш приоритет». Воробьев — об обновленном терапевтическом корпусе больницы в Раменском

Терапевтический корпус Раменской больницы откроют после капитального ремонта к концу марта. Строительные работы там уже завершились, сейчас в здании запускают инженерные системы и устанавливают мебель. С сотрудниками учреждения пообщался губернатор Андрей Воробьев.

Здание терапевтического корпуса было построено в конце 19 века. Пока в нем длился ремонт, отделение рассредоточили по разным частям больницы. «В Подмосковье в рамках национальных проектов есть большие перемены в сфере образования — мы строим школы, делаем по президентской программе капитальный ремонт — здесь, в Раменском, и в других округах. И, конечно, здравоохранение — это тоже наш приоритет», — напомнил губернатор. В прошлом году на объекте сменили подрядчика. Новая компания оперативно завершила большой объем работ. В здании усилили стены и перекрытия, обновили кровлю, фасад и коммуникации. В результате увеличилась мощность электроснабжения, что позволило создать современную систему кондиционирования и увеличить ресурсы операционной.

«Особая задача — это привлечение врачей. Я очень благодарен, что вы у нас есть. Ведь чтобы лечить и спасать жизни людей важны, в первую очередь, специалисты, а не только красивые стены и оборудование», — сказал Воробьев. В корпусе создали комфортное и доступное пространство для пациентов, в том числе для инвалидов. Территорию вокруг благоустроили. Сейчас в стационаре 175 коек. Каждая палата рассчитана на двух-трех человек. Внутри есть собственные санузлы. Ежегодно помощь там будут получать около двух тысяч человек. После ремонта планируют открыть новые отделения — сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.

«Раньше приглашались специалисты из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, дежурные сосудистые хирурги приезжали сюда, оперировали на базе больницы только экстренную патологию. Сейчас будет стационарное отделение, свои врачи, которые в круглосуточном режиме смогут оказывать помощь как экстренным больным, так и плановым», — сказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Пронченко. С 2018 года в Раменском построили шесть фельдшерских здравпунктов в деревнях Аксеново, Хрипань, Нижнее Велино, Бисерово, Нестерово и селе Ульянино. В 2023 году реконструировали Удельнинскую поликлинику. Работу в этом направлении продолжают по всему региону. Так, в этом году заработала новая поликлиника в Октябрьском, подстанция скорой помощи в деревне Сухарево, готовят к запуску детское медучреждение в Чехове и другие объекты.