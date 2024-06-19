Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось в клиническом госпитале «Лапино» в Одинцовском городском округе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил врачей и медицинский персонал с прошедшим праздником, а также вручил им государственные и областные награды.

Глава Подмосковья подчеркнул, что залог успеха генерального директора ГК «Мать и дитя» Марка Курцера заключается в его профессиональной команде.

«Я очень рад, что „Лапино“ постоянно расширяется. Самое главное, что в этом современном медцентре люди получают качественную медпомощь, здесь спасают много жизней и относятся к пациентам с любовью и вниманием. Думаю, что в этом году „Лапино“ перешагнет отметку в 25 тысяч новорожденных», — отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что сегодня президент России Владимир Путин и правительство Подмосковья стараются сделать все, чтобы первичное звено медицины и стационары соответствовали самым современным стандартам.

«И конечно, мы очень дорожим нашими врачами. Надеюсь, что в этом году мы вместе с Марком Аркадьевичем торжественно заложим строительство нового медицинского комплекса», — добавил Воробьев.