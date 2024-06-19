«Здесь спасают много жизней». Андрей Воробьев — о работе клинического госпиталя «Лапино» в Одинцове

Воробьев вручил сотрудникам ГК «Мать и дитя» награды по случаю Дня медика

Фото: Александра Степанова

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось в клиническом госпитале «Лапино» в Одинцовском городском округе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил врачей и медицинский персонал с прошедшим праздником, а также вручил им государственные и областные награды.

Глава Подмосковья подчеркнул, что залог успеха генерального директора ГК «Мать и дитя» Марка Курцера заключается в его профессиональной команде.

«Я очень рад, что „Лапино“ постоянно расширяется. Самое главное, что в этом современном медцентре люди получают качественную медпомощь, здесь спасают много жизней и относятся к пациентам с любовью и вниманием. Думаю, что в этом году „Лапино“ перешагнет отметку в 25 тысяч новорожденных», — отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что сегодня президент России Владимир Путин и правительство Подмосковья стараются сделать все, чтобы первичное звено медицины и стационары соответствовали самым современным стандартам.

«И конечно, мы очень дорожим нашими врачами. Надеюсь, что в этом году мы вместе с Марком Аркадьевичем торжественно заложим строительство нового медицинского комплекса», — добавил Воробьев.

Фото: Александра Степанова

На сегодняшний день «Лапино» представляет собой медицинский кластер, где оказывается многопрофильная высокотехнологичная медицинская помощь. Здесь трудятся свыше 2,1 тысячи профессионалов и мастеров своего дела.

За 12 лет в госпитале родились порядка 23,5 тысячи детей, а специалисты провели более 8,4 тысячи циклов ЭКО и свыше 78 тысяч высокотехнологичных операций по хирургии, гинекологии, урологии и многим другим направлениям. За время работы медперсонал принял около 3,5 миллиона человек.

Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер отметил, что сейчас в Одинцове строится большая поликлиника. При этом у группы компаний в планах построить в Домодедове такую же больницу, как «Лапино».

«Гордимся своими успехами, у нас прекрасная реанимация — и взрослая, и для новорожденных. В „Лапино“ работает много прекрасных специалистов», — указал Марк Курцер.

Кроме того, Андрей Воробьев поздравил главного врача обособленного подразделения «Хавен» клинического госпиталя Мичуринский Наталью Якунину с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Также благодарность губернатора получил врач-хирург отделения абдоминальной онкологии Евгений Глухов.

Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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