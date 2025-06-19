Завод смартфонов и электронных часов запустят в Серпухове при поддержке китайских партнеров

На Петербургском международном экономическом форуме заключили стратегическое соглашение о выпуске в Серпухове потребительской электроники. Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев , соучредитель компании «Интеллектуальное производство» Умар Кремлев, генеральный директор организации «Большой Серпухов» Наталья Агре и председатель совета директоров «Ред Софт» Вячеслав Комлев.

«Одна из задач, которую ставит перед нами президент — обеспечение технологического суверенитета. Поэтому запуск нового производства электроники в нашей особой экономической зоне „Большой Серпухов“, несомненно, важен не только для Подмосковья, но и всей страны», — обратил внимание Андрей Воробьев.

Производственная площадка в Серпухове станет технологической базой для выпуска российской электроники нового поколения: смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и очков дополненной реальности. Партнером проекта выступит китайская компания «Passion Tech», чьи разработки адаптируют под российские стандарты.

«Надеемся, что это позволит внести заметный вклад в реализацию национальной цели, в импортозамещение», — отметил губернатор.

«В Серпухове мы создаем центр технологического развития, основанный на умном производстве, локальных решениях и международном партнерстве», — пояснил Умар Кремлев.

Особенностью производства станет высокая степень автоматизации — до 90% — и использование российских мобильных операционных систем РЕД ОС и РЕД ОС М.

«Данное решение способно изменить цифровой облик будущего, как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных заказчиков в России и за рубежом», — подчеркнул Вячеслав Комлев.

Продукция будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны СНГ и Восточной Европы. Основатель бренда Passion Ю Синьюй выразил уверенность в том, что российский завод позволит вывести устройства на качественно новый технологический уровень.