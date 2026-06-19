Заседание Мособлдумы по сохранению объектов культурного наследия прошло в Балашихе

Итоги работы по сохранению объектов культурного наследия за пять лет подвели в Подмосковье. Выездное заседание Мособлдумы прошло в усадьбе Горенки в Балашихе.

Заседание прошло под руководством заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова.

«Мы оказываем помощь в решении вопросов, связанных с подключением коммуникаций и имущественными моментами. Во всем, что может интересовать людей, восстанавливающих усадьбы. Мы собираемся раз в полгода, и сейчас, в завершение созыва, подводим итоги за пять лет», — сказал он.

По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, всего в регионе 6,7 тысячи объектов культурного наследия. При этом каждому из них стараются найти собственника, чтобы вовлечь его в хозяйственную работу. С этой целью в парламенте создали специальную рабочую группу, в которую входят представители министерств и Общественной палаты.

В ходе восьми заседаний в протокол внесли 145 поручений, были выявлены самые проблемные вопросы, в числе которых — присоединение объектов к сетям.