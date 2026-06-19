Заседание Мособлдумы по сохранению объектов культурного наследия прошло в Балашихе
Итоги работы по сохранению объектов культурного наследия за пять лет подвели в Подмосковье. Выездное заседание Мособлдумы прошло в усадьбе Горенки в Балашихе.
Заседание прошло под руководством заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова.
«Мы оказываем помощь в решении вопросов, связанных с подключением коммуникаций и имущественными моментами. Во всем, что может интересовать людей, восстанавливающих усадьбы. Мы собираемся раз в полгода, и сейчас, в завершение созыва, подводим итоги за пять лет», — сказал он.
По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, всего в регионе 6,7 тысячи объектов культурного наследия. При этом каждому из них стараются найти собственника, чтобы вовлечь его в хозяйственную работу. С этой целью в парламенте создали специальную рабочую группу, в которую входят представители министерств и Общественной палаты.
В ходе восьми заседаний в протокол внесли 145 поручений, были выявлены самые проблемные вопросы, в числе которых — присоединение объектов к сетям.
За пять лет были внесены изменения в федеральные законы, которые упрощают процедуры по сохранению и использованию зданий.
«Помимо той огромной работы, которую собственники и арендаторы ведут на своих объектах, мы как органы власти также исполняем свои обязанности по сохранению объектов культурного наследия, выделяя средства из регионального бюджета», — отметила Линара Самединова.
На заседании привели успешные примеры реставрации усадеб. А в Народную программу «Единой России» включили наказы по восстановлению памятников, включая усадьбу Гребнево, которую уже привели в порядок.
Еще один успешный пример — Горенки в Балашихе. Ранее там находилось медучреждение, и жители обращались с просьбой провести там реставрацию.
«За прошедший период мы видим изменения. Территория преобразилась: в рамках государственной программы создан парк, он связан с городской инфраструктурой. Сегодня здесь можно посетить музей, ознакомиться с историей места и культурного ансамбля. Проводятся большие мероприятия, есть и дальнейшие планы», — сказал председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
По госпрограмме на территории создали парк и открыли музей.
В будущем в Подмосковье усилят работу по повышению посещаемости усадеб и музеев школьниками.