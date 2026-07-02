Заседание Мособлдумы на тему переработки металла прошло в Лобне
В Лобне состоялось выездное заседание круглого стола, организованное комитетом Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Главной темой встречи стало развитие системы сбора и переработки металлолома как одного из ключевых элементов экономики замкнутого цикла.
Участниками встречи стали депутаты, представители органов власти и предприятий отрасли.
Мы продолжаем цикл мероприятий по обсуждению вопросов формирования экономики замкнутого цикла в Московской области. Первое мы проводили в Балашихе по теме переработки текстиля. В Лобне провели второе мероприятие, посвященное металлу.
Владимир Шапкин
председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии
Депутат Государственной думы Ирина Роднина подчеркнула, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без совершенствования нормативно-правовой базы. По ее мнению, именно нехватка современных стандартов нередко становится препятствием для эффективной организации сбора и переработки отходов, поэтому работа над законодательством должна идти параллельно с развитием инфраструктуры.
О положительных изменениях в отрасли рассказал депутат Госдумы Денис Кравченко. Он сообщил, что за последние пять лет в России ввели в эксплуатацию свыше 280 объектов, предназначенных для обработки и утилизации отходов. За этот же период доля отходов, которые направляют на переработку, увеличилась с 8% до более чем 55%, а объем переработанных твердых коммунальных отходов превысил 4,6 миллиона тонн.
По его словам, такие показатели свидетельствуют о формировании в стране системы экономики замкнутого цикла, которую необходимо последовательно развивать.
Большая часть достижений достигнута благодаря политике Московской области. За последние пять лет были построены и введены в эксплуатацию 10 новых комплексов по переработке отходов. Двадцать семь из 39 закрытых полигонов ТКО были рекультивированы. Все это говорит о том, что в нашем регионе удалось создать полноценную инфраструктуру в сфере обращения с отходами. Обновлена сама инфраструктура сбора мусора: за пять лет в регионе появилось 200 тысяч новых контейнеров, более полутора тысяч новых мусоровозов.
Денис Кравченко
депутат Госдумы
Одним из важных инструментов развития системы раздельного сбора отходов остается региональный проект «Мегабак», который реализуют с 2019 года. Сегодня в Подмосковье работает 61 специализированная площадка в 52 городских округах.
Жители могут бесплатно сдавать бытовую технику, мебель, бумагу, картон, стекло, металлические изделия, пластиковую тару, книги, одежду, батарейки, лампы и другие виды вторсырья. Затем отходы напрямую передают предприятиям-переработчикам.
На площадках «Мегабак» также организовали прием металлолома, за который жители получают денежное вознаграждение.
Практически в каждом городе должен быть такой пункт сбора. Такая цивилизованная структура подразумевает и информационную составляющую: люди должны знать, куда нести и каким образом организовывать прием таких вещей
Владимир Шапкин
председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии
С начала 2025 года через площадки «Мегабак» в Подмосковье собрали более 670 тонн металла. Заготовкой и дальнейшей переработкой металлического лома занимаются два специализированных оператора, в том числе компания «Петромакс» в Лобне. Именно ее производственную площадку посетили участники круглого стола.
«Металл поступает к нам из различных источников. В первую очередь это юридические лица, с которыми у нас заключены договоры. Мы занимаемся вывозом металлолома и отходов как своим транспортом, так и транспортом клиентов. Также у нас существует сеть мегабаков, где мы принимаем лом от жителей. Основная база находится здесь, в Лобне, где мы осуществляем полный цикл переработки. Отходы превращаются в сырье для производственных предприятий. В частности, производятся медная катанка, проволока и медный кабель, который затем используется на стройках по всей территории Российской Федерации», — отметил генеральный директор «Петромакс» Антон Кулаков.
Кроме того, предприятие производит и готовые изделия из переработанного металла, включая канализационные люки.