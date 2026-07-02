Заседание Мособлдумы на тему переработки металла прошло в Лобне

В Лобне состоялось выездное заседание круглого стола, организованное комитетом Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Главной темой встречи стало развитие системы сбора и переработки металлолома как одного из ключевых элементов экономики замкнутого цикла.

Мы продолжаем цикл мероприятий по обсуждению вопросов формирования экономики замкнутого цикла в Московской области. Первое мы проводили в Балашихе по теме переработки текстиля. В Лобне провели второе мероприятие, посвященное металлу.

Депутат Государственной думы Ирина Роднина подчеркнула, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без совершенствования нормативно-правовой базы. По ее мнению, именно нехватка современных стандартов нередко становится препятствием для эффективной организации сбора и переработки отходов, поэтому работа над законодательством должна идти параллельно с развитием инфраструктуры.

О положительных изменениях в отрасли рассказал депутат Госдумы Денис Кравченко. Он сообщил, что за последние пять лет в России ввели в эксплуатацию свыше 280 объектов, предназначенных для обработки и утилизации отходов. За этот же период доля отходов, которые направляют на переработку, увеличилась с 8% до более чем 55%, а объем переработанных твердых коммунальных отходов превысил 4,6 миллиона тонн.

По его словам, такие показатели свидетельствуют о формировании в стране системы экономики замкнутого цикла, которую необходимо последовательно развивать.