Сегодня 14:12 «Колоссальная значимость». Замминистра транспорта Подмосковья Шигабутдинов — о новых дорогах 2024 года Минтранс: 17 дорожных проектов реализовали в Подмосковье в 2024 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Эксклюзив

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За год в Подмосковье построили 17 дорог, развязок и путепроводов. О том, какие перемены принесли жителям эти проекты, в интервью 360.ru рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Михаил Шигабутдинов.

Северный обход Лобни В декабре 2024 года в Подмосковье завершили строительство Северного обхода Лобни. Долгожданная дорога позволила грамотно перераспределить транспортные потоки, избежать заторов на Рогачевском шоссе и скопления машин на железнодорожных переездах. Работы по совершенствованию обхода продолжатся в 2025 году.

Фото: Северный обход Лобни, развязка на Рогачевском шоссе / Пресс-служба губернатора Московской области

«Жители восточной части Лобни, которые отделены от центра железнодорожными путями, сегодня не могут выбраться на Северный обход. Поэтому в следующем году у нас запланированы мероприятия по началу строительства так называемого Северного подъезда к Лобне. Это будет прямая дорога от восточной части города, интегрированная в новый обход», — рассказал замминистра.

Мытищинская хорда В конце года открыли Мытищинскую хорду. Это первый региональный проект, реализованный на принципе государственно-частного партнерства.

Фото: Мытищинская хорда / Пресс-служба губернатора Московской области

Мытищинская хорда позволила разгрузить Ярославское и Дмитровское шоссе. Длина дороги составила 16 километров. На ней четыре полосы движения без светофоров и без пересечений с другими дорогами. «На отрезке 11 мостов, путепроводов. Шесть развязок, 27 съездов на местную железнодожную сеть. Мы учли максимально все существующие транспортные связи, что позволило интегрировать практически всю улично-дорожную сеть в новую скоростную дорогу», — добавил Шигабутдинов.

Обход деревни Малые Вяземы В 2024 году открыли обход в районе деревни Малые Вяземы. Он решил проблему с заторами и позволил сэкономить немало времени участникам движения.

Фото: Обход деревни Малые Вяземы / Пресс-служба губернатора Московской области

«Когда в 2020 году запустили ЦКАД, он оказался разорван как раз этим участком. Необходимо было выезжать на Можайское шоссе со светофорами, оттуда съезжать на бетонку, пересекать железнодорожный переезд. Все это приводило к двухчасовым заторам, без преувеличения. Поэтому значимость обхода у деревни Малые Вяземы — колоссальная», — сказал Михаил Шигабутдинов.

Строительство дорог в 2025 году Подмосковье растет и развивается, поэтому новые дороги необходимы региону. В следующем году работа по проектированию и строительству транспортной инфраструктуры продолжится.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы мониторим ситуацию в каждом узле после открытия новых объектов и прислушиваемся к мнению местных жителей», — подчеркнул Шигабутдинов. В планировании и реализации новых транспортных проектов примут участие и сами водители.