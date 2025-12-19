Замминистра юстиции России Вадим Баланин посетил Центр пробации в Подмосковье

В Подмосковье с рабочим визитом побывали высокопоставленные гости, чтобы лично оценить, как в регионе помогают людям, освободившимся из мест лишения свободы. Делегация посетила Центр пробации, который работает на базе социально-реабилитационного центра «Теплый прием».

«Наша организация „Теплый прием“ предоставляет освободившимся из мест лишения свободы временное место проживания, помогает переобучиться, трудоустроиться, содействует в восстановлении документов, оказывает психологическую и медицинскую помощь», — пояснил он.

В группу, которую возглавлял заместитель министра юстиции России Вадим Баланин, вошли заместитель начальника Управления Министерства юстиции по Московской области Казимагомед Сефикурбанов, заместитель министра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов, начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону Александр Ветров, заместитель начальника службы Лидия Скворцова и другие почетные гости.

В рамках встречи Александр Ветров напомнил, что в январе текущего года в Подмосковье стартовала практическая работа по новому закону о пробации, который регулирует помощь людям после освобождения.

Заместитель министра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов, в свою очередь, обратил внимание на то, что с начала 2025 года услуги по социально-трудовой реабилитации в центре получили шесть человек, а еще 64 освободившихся обратились за помощью в трудоустройстве в кадровый центр региона.

Важной частью визита стало личное общение гостей с теми, кто сейчас живет в центре. Они услышали личные истории и узнали о трудностях, с которыми сталкиваются люди на пути к обычной жизни.

Многие подопечные центра благодарили за возможность получать поддержку и необходимые для работы навыки.

Подводя итоги, заместитель министра юстиции Вадим Баланин дал оценку увиденному.