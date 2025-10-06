Сегодня 13:52 Замена оборудования и закупка новой техники. Воробьев – о подготовке системы водоснабжения Подмосковья к зиме Андрей Воробьев: все узлы водоснабжения проверят к зиме в Подмосковье 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

В Подмосковье продолжается подготовка систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону. О работах, которые уже выполнены, а также о дальнейших планах рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Планы по модернизации инфраструктуры В 2025 году в Московской области планируют построить и реконструировать 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, три канализационные насосные станции, а также обновить 87 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Среди ключевых проектов — строительство водозаборного узла в микрорайоне Востряково в Домодедове, реконструкция водозабора № 1 в Яхроме, а также модернизация очистных сооружений в деревне Зарудня и в Лыткарине. Еще около 150 мероприятий проведут в 2026 году. Изменения в общей сложности коснутся трех миллионов жителей Московской области.

«Важно заранее проверять узлы — от источников и резервных насосов до задвижек и КНС, настроить резервное питание, пополнять набор запчастей, отработать график дежурств и маршруты выезда. Особенно важно внимание к наиболее изношенным объектам — КНС, ВЗУ, сетям, коллекторам. Все регламентные работы уже также должны быть завершены. Это и замена задвижек, и установка частотников, фильтров, и промывка резервуаров чистой воды», — пояснил Андрей Воробьев.

По его словам, не менее важно убедиться в наличии резервных насосов, которые либо необходимо установить, либо хранить на складе. Выполненные работы по замене оборудования Подготовка к зиме включает целый комплекс мероприятий. Проведено обследование 3,5 тысячи задвижек — ключевых элементов системы, которые отвечают за равномерное распределение воды и предотвращение утечек. Уже 1,8 тысячи из них заменили. Кроме того, установили свыше 160 частотных преобразователей, регулирующих скорость вращения насосов и обеспечивающих стабильное давление. Эти устройства позволяют экономить электроэнергию, защищают оборудование и обеспечивают его плавную работу. Особое внимание уделили качеству воды. Специалисты промыли более 800 резервуаров.

«У нас большая программа по замене задвижек, мойке резервуаров и установке частотников. Мы ставили крайний срок выполнения работ — 15 сентября. Однако на сегодняшний момент все работы выполнены уже на 100%», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Дальнейшие перспективы и обновление автопарка Далее планируется обследовать водозаборные узлы и канализационные насосные станции и убедиться в наличии резервных насосов и скважин. «Там, где выявлен факт отсутствия дополнительного насоса, будет подготовлена дорожная карта, чтобы обеспечить резервом все объекты», — уточнил глава ведомства. Кроме того, в 2025 году запланирована закупка 350 единиц техники. Первая партия — 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора — поступила в 32 округа Подмосковья в конце сентября.

В октябре муниципалитеты получат еще более 40 единиц техники, а также 20 илососов. До конца года поступят также краны-манипуляторы и аварийные машины.

В следующем году планируется закупить 448 единиц техники, а в 2027 — 397.