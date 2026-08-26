В Серпухове развивают спортивную базу «Лесная опушка», где тренируются профессиональные спортсмены, детские команды и любители. О возможностях комплекса и его дальнейшем развитии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал во время посещения объекта в деревне Лужки, где он встретился с тренерами и спортсменами.

База для профессионалов и любителей «Лесную опушку» открыли в 2023 году на территории бывшего санатория. Ее основателем стал общественный деятель Умар Кремлев, который также возглавляет наблюдательный совет Федерации спортивной борьбы России и Международную ассоциацию бокса IBA. Сегодня комплекс принимает спортивные сборы и курсы повышения квалификации для тренеров. «На базе проводят сборы представители разных видов спорта. Сегодня здесь могут единовременно тренироваться до 600 человек, в планах — увеличить их количество до нескольких тысяч. На территории есть медицинский центр, бассейн, спортивные залы, залы хореографии. Здорово, что есть такие комплексы, они очень востребованы, причем у спортсменов из разных городов и с разным уровнем подготовки», — отметил Андрей Воробьев.

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На территории работают площадка для воркаута, спортивные корты и спа-комплекс. Для проживания предусмотрены шесть корпусов, также действует медицинский центр.

Тренировки сборных База «Лесная опушка» принимает женскую сборную России по боксу, национальные команды по самбо, греко-римской и вольной борьбе, а также юниорские сборные. Там также проводят сборы команды по футболу, фехтованию и другим дисциплинам.

«Сюда приезжают команды на тренировки и сборы, в спортивных лагерях отдыхают дети, приезжают на выходные семьи. Мы будем развивать базу и дальше. Строить новые спортивные объекты, ледовую арену, развивать футбольную и легкоатлетическую инфраструктуру, боксерские залы, спортивную медицину и восстановление. Хотим сделать здесь лучший спортивный центр, чтобы спортсмен мог в одном месте тренироваться, жить, восстанавливаться и готовиться к соревнованиям», — пояснил Умар Кремлев.

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По словам руководителя спортивной сборной Московской области по ММА Владимира Осии, база стала удобной площадкой для подготовки спортсменов. «У многих наших спортсменов по смешанным единоборствам из Серпухова отличные показатели. Я являюсь главным тренером спортивной сборной Московской области по ММА. В „Лесной опушке“ мы проводим спортивную подготовку. Нам предоставили здесь помещение, пока основной зал на капремонте. Все очень комфортно и удобно», — рассказал губернатору Осия. Воспользоваться инфраструктурой могут и детские спортивные учреждения. Руководитель клуба киокушинкай-карате «Исамаши Додзе» Константин Когановский обратил внимание на выдающееся оснащение базы. «Когда приезжали накануне посмотреть, что нужно привезти из инвентаря, оказалось, что здесь есть все необходимое для тренировок, причем для спортсменов любого уровня — от массового спорта до сборных команд. Все очень удобно», — поделился он. Комплекс продолжит расти Участники встречи обсудили и дальнейшее расширение спортивной инфраструктуры. Александр Коган отметил, что «Лесная опушка» постепенно превращается в площадку федерального масштаба.

«Здесь воспитывают чемпионов. Огромная территория заложена под тренировочные зоны, застройку, здесь появится бассейн, где смогут тренироваться команды синхронного плавания. Кроме того, активно развиваются шахматы», — заметил Александр Коган.

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Юные спортсменки также предложили включить гандбол в программу Школьной лиги. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, в свою очередь, сообщил, что муниципальные этапы по этому виду спорта уже запускают в округах, где гандбол пользуется наибольшей популярностью. Поддержка детей Отдельное направление работы базы — спортивные смены для детей бойцов СВО, а также жителей Курской и Белгородской областей и других территорий. В 2024–2026 годах в «Лесной опушке» отдохнули свыше 800 детей.

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«Эта база была первой, принявшей на смены детей из Курска и Белгорода. Они попали сюда по инициативе нашего общероссийского общественного движения „Здоровое Отечество“. С ребятами работали психологи, учителя, дети были на полном пансионе», — отметил Алексей Батогов.