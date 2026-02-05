Расширенное заседание коллегии прокуратуры прошло в Подмосковье. На нем подвели итоги работы за 2025 год и наметили цели на будущее. Прокурор области Сергей Забатурин рассказал, что ведомство уделяет особое внимание социальной сфере и поддержке участников СВО.

«Наша общая задача — чтобы каждый законопослушный житель Московской области чувствовал, что закон на его стороне, а справедливость — не просто абстрактное слово», — сказал Сергей Забатурин.

Социальная сфера и ЖКХ

Благодаря вмешательству прокуратуры за год семи тысячам жителей выплатили задолженности по зарплате на общую сумму более миллиарда рублей. Также усилили работу с обанкроченными предприятиями.

«Для любого работающего человека крайне важна своевременная и честная зарплата. Поэтому надзор в сфере оплаты труда — это не просто строчка в отчете. Это прямая обязанность прокуроров по защите базовых прав граждан, поддержанию в регионе социального спокойствия», — сказал прокурор.

Также за год удалось восстановить права 12 тысяч инвалидов, которым назначили выплаты на приобретение технических средств реабилитации на сумму более 6,3 миллиарда рублей.

Большое внимание уделили и сфере ЖКХ. Так, в систему вернули почти четыре миллиарда рублей задолженности за топливно-энергетические ресурсы. При содействии прокуратуры скорректировали механизмы капитального ремонта.

Поддержка участников СВО

Еще одно приоритетное направление работы прокуратуры в Подмосковье — поддержка участников спецоперации и их семей. На контроле находится решение каждого вопроса, который поступает от военнослужащих или их родственников.