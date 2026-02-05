«Закон на стороне каждого жителя». Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин — об итогах работы в 2025 году
Прокурор Подмосковья Забатурин подвел итоги работы за год
Расширенное заседание коллегии прокуратуры прошло в Подмосковье. На нем подвели итоги работы за 2025 год и наметили цели на будущее. Прокурор области Сергей Забатурин рассказал, что ведомство уделяет особое внимание социальной сфере и поддержке участников СВО.
«Наша общая задача — чтобы каждый законопослушный житель Московской области чувствовал, что закон на его стороне, а справедливость — не просто абстрактное слово», — сказал Сергей Забатурин.
Социальная сфера и ЖКХ
Благодаря вмешательству прокуратуры за год семи тысячам жителей выплатили задолженности по зарплате на общую сумму более миллиарда рублей. Также усилили работу с обанкроченными предприятиями.
«Для любого работающего человека крайне важна своевременная и честная зарплата. Поэтому надзор в сфере оплаты труда — это не просто строчка в отчете. Это прямая обязанность прокуроров по защите базовых прав граждан, поддержанию в регионе социального спокойствия», — сказал прокурор.
Также за год удалось восстановить права 12 тысяч инвалидов, которым назначили выплаты на приобретение технических средств реабилитации на сумму более 6,3 миллиарда рублей.
Большое внимание уделили и сфере ЖКХ. Так, в систему вернули почти четыре миллиарда рублей задолженности за топливно-энергетические ресурсы. При содействии прокуратуры скорректировали механизмы капитального ремонта.
Поддержка участников СВО
Еще одно приоритетное направление работы прокуратуры в Подмосковье — поддержка участников спецоперации и их семей. На контроле находится решение каждого вопроса, который поступает от военнослужащих или их родственников.
За год в правах восстановили 193 бойца. Они получили выплаты на общую сумму более 78 миллионов рублей.
Поддержка предпринимателей
В регионе продолжают обеспечивать благоприятный инвестиционный климат, который позволяет предпринимателям эффективно работать. Под надзором прокуратуры устраняют административные барьеры и восстанавливают владельцев бизнеса в правах. Так, в 2025 году была погашена задолженность по публичным контрактам на 722 миллиона рублей.
Борьба с коррупцией и работа судов
В суды общей юрисдикции направили более шести тысяч исков на 4,5 миллиарда рублей в области гражданского, административного и уголовного права.
Заметных результатов удалось добиться в части борьбы с коррупцией. Количество уволенных из-за утраты доверия выросло в два раза за год — с пяти до 13 человек. Сумма штрафов в этом направлении превысила 110 миллионов рублей.
Защита прав детей
Благополучие семей и защита несовершеннолетних занимает особое место в работе прокуратуры.
«Эта сфера, без преувеличения, сердце нашей работы. За каждой цифрой — судьба ребенка, благополучие семьи, а в итоге — здоровье всего общества», — отметил Забатурин.
В прошлом году в правах восстановили более шести тысяч детей. Удалось усилить контроль за алиментами — сумма выплаченных задолженностей превысила 3,8 миллиарда рублей.
По инициативе прокуратуры вступил в силу закон, по которому несовершеннолетним запрещено находиться у водоемов без взрослых. В результате детская смертность в таких местах снизилась на 40%.
Борьба с преступностью
Общее количество выявленных преступлений в Подмосковье за год снизилось. В регионе стало меньше убийств, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и краж.
Суды первой инстанции рассмотрели 28,9 тысячи уголовных дел. Особое внимание уделили повышению эффективности взыскания имущества и доходов у осужденных.
Сергей Забатурин поблагодарил коллег за работу и обозначил приоритетные направления в 2026 году. Ими стали реализация новых государственных стратегий, обеспечение законности при проведении выборов и повышение эффективности прокурорского надзора.
«Мы знаем, как защищать и людей, и государство, и будем делать это с еще большей отдачей», — резюмировал он.