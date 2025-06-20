Сегодня 12:17 «Задача — работать под ключ». Как в Подмосковье внедряют новые проекты для госуправления Министр Куртяник рассказала о новых проектах для госуправления в Подмосковье 0 0 0 Эксклюзив

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Московская область продолжает внедрять все новые проекты для оптимизации и улучшения системы госуправления. Цель — получать максимальный результат, экономить людские ресурсы и время. Подробнее о новых решениях в беседе с 360.ru рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Новые решения для госуправления «В системе госуправления нам помогают и автоматизация, и искусственный интеллект. Технологиями ИИ мы занимаемся уже не первый год, начинали с голосовых помощников. И потенциал у этого направления очень большой. Сейчас у нас голосовых помощников около 10, что помогает высвобождать порядка 1000. Ответы на обращения по телефону, все возможные ответы на вопросы жителей помощники забирают на себя», — пояснила она. Еще одно направление — это фото- и видеоаналитика, камеры «Безопасный регион». Большой проект Подмосковье презентовало на прошлом форуме об уборке территорий и очередях на общественный транспорт. В этом году область представила расширение этого проекта о привлечении к ответственности нарушителей правил парковки, загораживающих подъезд к контейнерным площадкам.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Важно привлекать к ответственности нарушителей. Систему мы внедрили — ИИ распознает номер машины, перегородившей путь мусоровозу к контейнерной площадке. По нему быстро ищут владельца авто, затем формируется протокол. Он вместе с фотодоказательствами уходит в его личный кабинет на „Госуслугах“. Штрафы оплачиваются по квитанции из личного кабинета. И надо проследить, что штраф оплачен. Мы даем срок два месяца. Если его не оплатили, данные поступают судебным приставам. Наша задача — работать под ключ. В этом смысл нашего госуправления», — рассказала собеседница 360.ru.

Интересно Камера «Безопасного региона» может зафиксировать сразу несколько нарушений. В области на сегодняшний день есть 150 тысяч камер с разными ракурсами, и все потоки попадают в систему. В зависимости от нарушения сигналы идут в разные ведомства, распределяются системно. Камера «Безопасного региона» может зафиксировать сразу несколько нарушений. В области на сегодняшний день есть 150 тысяч камер с разными ракурсами, и все потоки попадают в систему. В зависимости от нарушения сигналы идут в разные ведомства, распределяются системно.

Куртяник обратила внимание, что факты неправильной парковки снизились на 40%. «Помимо этого, в 2025-м мы больше стали жить и генеративными моделями, помогающими распознавать документы на „Госуслугах“. Сначала модель распознавала несложные документы, затем — более сложные. Второй этап планируем внедрить в августе, тогда у нас порядка 340 человек будут полностью освобождены от этой работы», — добавила министр.

Отдельно она отметила, что использование ИИ-технологий не приведет к сокращениям сотрудников, но позволит им не заниматься рутиной и брать более интересные задачи — расти. Еще один плюс — такое решение снимает вопрос о расширении штата на фоне растущих задач.

Фото: РИА «Новости»

«Мы сильно развиваемся, технологии позволяют нам не расширять штат, нет цели выгонять людей на улицу, но, наоборот, чтобы они не занимались рутинной работой. Им есть чем заняться — более интересным», — указала Куртяник. Следом за Софией в Подмосковье появится Добробот С августа-сентября в области запустят проект умного помощника для облегчения подачи заявлений для услуг земельно-имущественного блока. Их много, и разобраться неподготовленному человеку бывает сложно. Решением проблему нивелируют. В качестве примера Куртяник привела робота Софию, ставшую одной из звезд на ПМЭФ. Она умеет отвечать на любые вопросы о бизнесе, а ее веб-версия функционирует на инвестиционном портале региона. «А это будет Добробот. С ним 24 услуги с августа запустим. Партнером будет выступать Сбер, мы сотрудничаем давно. За основу берем их GigaChat, чтобы обеспечить сохранность персональных данных людей», — пояснила собеседница 360.ru Еще один любопытный проект — «Все сети», помогающий ресурсным организациям, операторам связи пользоваться одной платформой и изучать топоплан параллельно, что сильно снижает сроки согласования строительства той или иной инфраструктуры. Без этого проекта процесс мог занимать до 12 месяцев. Теперь речь идет о 14 днях.