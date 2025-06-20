«Задача — работать под ключ». Как в Подмосковье внедряют новые проекты для госуправления
Министр Куртяник рассказала о новых проектах для госуправления в Подмосковье
Московская область продолжает внедрять все новые проекты для оптимизации и улучшения системы госуправления. Цель — получать максимальный результат, экономить людские ресурсы и время. Подробнее о новых решениях в беседе с 360.ru рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Новые решения для госуправления
«В системе госуправления нам помогают и автоматизация, и искусственный интеллект. Технологиями ИИ мы занимаемся уже не первый год, начинали с голосовых помощников. И потенциал у этого направления очень большой. Сейчас у нас голосовых помощников около 10, что помогает высвобождать порядка 1000. Ответы на обращения по телефону, все возможные ответы на вопросы жителей помощники забирают на себя», — пояснила она.
Еще одно направление — это фото- и видеоаналитика, камеры «Безопасный регион». Большой проект Подмосковье презентовало на прошлом форуме об уборке территорий и очередях на общественный транспорт. В этом году область представила расширение этого проекта о привлечении к ответственности нарушителей правил парковки, загораживающих подъезд к контейнерным площадкам.
«Важно привлекать к ответственности нарушителей. Систему мы внедрили — ИИ распознает номер машины, перегородившей путь мусоровозу к контейнерной площадке. По нему быстро ищут владельца авто, затем формируется протокол. Он вместе с фотодоказательствами уходит в его личный кабинет на „Госуслугах“. Штрафы оплачиваются по квитанции из личного кабинета. И надо проследить, что штраф оплачен. Мы даем срок два месяца. Если его не оплатили, данные поступают судебным приставам. Наша задача — работать под ключ. В этом смысл нашего госуправления», — рассказала собеседница 360.ru.
Интересно
Куртяник обратила внимание, что факты неправильной парковки снизились на 40%.
«Помимо этого, в 2025-м мы больше стали жить и генеративными моделями, помогающими распознавать документы на „Госуслугах“. Сначала модель распознавала несложные документы, затем — более сложные. Второй этап планируем внедрить в августе, тогда у нас порядка 340 человек будут полностью освобождены от этой работы», — добавила министр.
Отдельно она отметила, что использование ИИ-технологий не приведет к сокращениям сотрудников, но позволит им не заниматься рутиной и брать более интересные задачи — расти. Еще один плюс — такое решение снимает вопрос о расширении штата на фоне растущих задач.
«Мы сильно развиваемся, технологии позволяют нам не расширять штат, нет цели выгонять людей на улицу, но, наоборот, чтобы они не занимались рутинной работой. Им есть чем заняться — более интересным», — указала Куртяник.
Следом за Софией в Подмосковье появится Добробот
С августа-сентября в области запустят проект умного помощника для облегчения подачи заявлений для услуг земельно-имущественного блока. Их много, и разобраться неподготовленному человеку бывает сложно. Решением проблему нивелируют.
В качестве примера Куртяник привела робота Софию, ставшую одной из звезд на ПМЭФ. Она умеет отвечать на любые вопросы о бизнесе, а ее веб-версия функционирует на инвестиционном портале региона.
«А это будет Добробот. С ним 24 услуги с августа запустим. Партнером будет выступать Сбер, мы сотрудничаем давно. За основу берем их GigaChat, чтобы обеспечить сохранность персональных данных людей», — пояснила собеседница 360.ru
Еще один любопытный проект — «Все сети», помогающий ресурсным организациям, операторам связи пользоваться одной платформой и изучать топоплан параллельно, что сильно снижает сроки согласования строительства той или иной инфраструктуры. Без этого проекта процесс мог занимать до 12 месяцев. Теперь речь идет о 14 днях.