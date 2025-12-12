«Заботы много не бывает». Воробьев — о введении новых услуг для бойцов СВО в МФЦ Подмосковья
Услуги военно-социального центра Минобороны России для участников СВО и их семей стали доступны в МФЦ Подмосковья. Среди них — вопросы страхового обеспечения, поступления ребенка в вуз без экзаменов и другие. Кроме того, с этого года ветераны и их близкие могут обратиться в офисы за комплексным сопровождением, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Соглашение о внедрении новых госуслуг в МФЦ подписали на семинаре по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО. Ранее их можно было получить только в офисе фонда «Защитники Отечества».
В мероприятии участвовали около 150 человек. Это представители Минобороны, органов власти и других профильных ведомств. На протяжении двух дней они обсуждали вопросы адаптации бойцов, социальные услуги и психологическую реабилитацию, обменивались накопленным опытом и посещали тематические мастер-классы.
«Заботы и внимания много не бывает, и мы рады, что этот семинар становится традиционным. Наша задача — еще раз показать, что ваша сложная и специфичная работа важна», — отметил Воробьев.
Всего бойцам СВО в Подмосковье доступно 36 региональных мер поддержки. Они получают единовременные выплаты, возможность бесплатной реабилитации, содействие в трудоустройстве и многое другое. Среди новых льгот — 500 тысяч рублей взамен земельных участков. Кроме того, с этого года ветераны на колясках, протезах, а также потерявшим зрение положена ежегодная выплата 24 тысяч рублей на такси.
«Наша задача — создать экосистему заботы о бойцах и их близких. Как сказал наш президент, важно предоставить равные права всем без исключения участникам специальной военной операции», — отметил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.
С 1 сентября на региональном портале заработала новая комплексная услуга для военнослужащих. По одному заявлению можно получить 17 видов поддержки.
«Я хочу поблагодарить наши общественные организации. Ребята, которым вы помогли, наши герои, их семьи очень благодарны за то, что им подставили плечо. И эту работу будем продолжать вместе с вами», — добавил губернатор.