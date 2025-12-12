Услуги военно-социального центра Минобороны России для участников СВО и их семей стали доступны в МФЦ Подмосковья. Среди них — вопросы страхового обеспечения, поступления ребенка в вуз без экзаменов и другие. Кроме того, с этого года ветераны и их близкие могут обратиться в офисы за комплексным сопровождением, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Соглашение о внедрении новых госуслуг в МФЦ подписали на семинаре по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО. Ранее их можно было получить только в офисе фонда «Защитники Отечества».

В мероприятии участвовали около 150 человек. Это представители Минобороны, органов власти и других профильных ведомств. На протяжении двух дней они обсуждали вопросы адаптации бойцов, социальные услуги и психологическую реабилитацию, обменивались накопленным опытом и посещали тематические мастер-классы.

«Заботы и внимания много не бывает, и мы рады, что этот семинар становится традиционным. Наша задача — еще раз показать, что ваша сложная и специфичная работа важна», — отметил Воробьев.