Сегодня 23:37 Улитки, страусы и крокодилы. За чем иностранцы едут в Подмосковье Экономист Корнеев: благодаря туризму в Подмосковье развиваются территории 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Эксклюзив

Подмосковье

Туризм

Музеи

Россия

Деньги

Китай

Экономика

Долгое время Москва оставалась одним из главных туристических центров России, но в последние годы Подмосковье уверенно заявляет о себе как о новом культурном хабе. В этом году в регион, где древняя история и современность переплетаются, создавая неповторимый культурный ландшафт, побывали более 104 тысяч иностранных туристов. Чем манит жителей других стран Московская область, а также на что тратит деньги регион, — в материале 360.ru.

Министерство культуры и туризма назвало топ достопримечательностей, наиболее популярных у иностранцев — это Троице-Сергиева лавра, Коломенский кремль, Новоиерусалимский монастырь и музейно-выставочный комплекс, Звездный Городок, парк «Патриот» (храм, территория парка) и музей «1418 шагов к Победе». Едут из Китая, стран СНГ и Ближнего Востока. С начала года Подмосковье посетили 104 888 человек. Для сравнения — в прошлом году в регионе побывали около 92 тысяч путешественников. Как подчеркнули в ведомстве, в Московской области представлены все виды туризма — каждый найдет себе занятие по душе и увезет домой самые теплые воспоминания. Подмосковье — это регион, который удивительно сочетает древнюю историю и современность. Здесь историческое наследие служит основой для культурного развития, а современность придает этому наследию новую жизнь.

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com / Global Look Press

За чем едут в Подмосковье иностранцы За едой Коломенская пастила — лакомство, которое каждый турист непременно везет из Подмосковья, делали еще при Иване Грозном. Свой собственный рецепт придумали в Коломне, которая славилась яблоневыми садами. Нежный кисло-сладкий десерт готовят из кислых сортов яблок, меда и патоки. Ее можно не только попробовать в музее «Коломенская пастила» и в «Музейной фабрике пастилы», но и стать участником театрализованной программы. Гостям наливают чай и угощают пастилой, которую любили великие русские классики. Туристы также с удовольствием покупают нежную, сливочную, тающую во рту серпуховскую помадку. Ее готовят по рецепту, который оставила серпуховская купчиха Анна Мараева. По словам менеджера туристической фирмы «Вокруг света» Елены Кругловой, в Подмосковье активно развивается гастротуризм. В регионе сосредоточилось все самое модное, необычное и интересное. «У туристов очень популярно „Хмельное путешествие“ — это Гуслицы, Егорьевск. Гостям дают попробовать пять сортов пива на частной пивоварне „Шварцкайзер“ и показывают, как его варят. В Коломне есть улиточная и крокодиловая фермы. Там проводят мастер-классы по приготовлению улиток, а потом дегустируют под бокал вина. На крокодиловой ферме можно покормить крокодилов с удочки. А в Жаворонках угощают блюдами по старинным рецептам, которые готовят в русской печи. Все это впечатляет туристов со всего света», — рассказала Круглова 360.ru. Гости также могут отведать и страусиного мяса в Серпухове, и конечно, множество сортов сыра от подмосковных сыроваров.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press 1/3 Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press / Global Look Press 2/3 Фото: Daniel Karmann/dpa / Global Look Press 3/3

За историей Древние кремли, роскошные усадьбы, величественные храмы — все это находят путешественники в Московской области. Одна из жемчужин региона — Троице-Сергиева лавра, построенная в 1423 году. Именно там Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, а Андрей Рублев написал «Троицу». Монастырь штурмовали поляки в Смутное время, не раз там бывал император Петр Первый и другие самодержцы. Сейчас ансамбль лавры — более полусотни зданий. Это храмы, музеи, сувенирные лавки и кафе. Зарайский кремль — один из девяти древних укреплений Московской области. В Зарайске — самый маленький и самый сохранный, его построили в 1528–1531 годах по указу Василия III. Высокие, до 14 метров кирпичные башни привлекают туристов не только со всей России, но и любителей архитектуры из-за рубежа. Не менее красивы кремли в Коломне, Волоколамске, Дмитрове. Знаменская церковь в Дубровицах под Подольском — уникальный храм и «визитка» одноименной усадьбы. Нетипичную для Подмосковья — церковь построили из белого камня в стиле голицынское барокко. Этот объект культурного наследия федерального значения привлекает внимание не только туристов-россиян и иностранцев, но и паломников, ведь храм действующий, в нем проводят богослужения. Едут путешественники и в парк «Патриот» под Одинцовом. Открытый несколько лет назад, он успел стать одним из самых посещаемых мест Подмосковья. Здесь и главный храм Вооруженных сил России, и музей «1418 шагов к победе», и даже площадка для молодоженов — пожениться в одном из самых красивых мест Подмосковья могут жители и гости региона. Ценители классической музыки приезжают в Клин, в усадьбу одного из величайших композиторов Петра Чайковского. Детские развлекательные программы, экскурсии и музыкальные фестивали — все это привлекает путешественников со всех уголков света. Самая известная усадьба Антона Чехова в Мелихове — еще одна точка на карте любителей истории. За семь лет писатель поработал там врачом, построил три школы и написал около 40 произведений. Самые известные — «Чайка», «Дядя Ваня» и «Палата № 6», туристы могут побывать в доме, где творил русский классик.

Фото: Коломенский кремль/Konstantin Kokoshkin/Russian Look / Global Look Press 1/5 Фото: Знаменская церковь в Дубровицах/Ilya Galakhov / Global Look Press 2/5 Фото: Главный храм Вооруженных сил в парке «Патриот»/Bulkin Sergey/news.ru/ / Global Look Press 3/5 Фото: Дом-усадьба Петра Чайковского/Konstantin Kokoshkin/Russian Look / Global Look Press 4/5 Фото: Усадьба Антона Чехова в Мелихове/Konstantin Kokoshkin/Russian Look / Global Look Press 5/5

За развлечениями Ярмарки, народные гуляния, фестивали — все знают, что жители России обожают праздники и умеют их отмечать с размахом. Туристы едут, чтобы получить новые впечатления и проникнуться атмосферой веселья. По-настоящему народный фестиваль «Город танцует в парках» в этом году провели в 30 городских округах Подмосковья. Иностранные гости самозабвенно танцевали вместе с жителями в парках региона. Масштабный фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2:0» принял Зарайск. Он стал Меккой для поклонников необычных форм, цвета, красок и, конечно, для тех, кто ищет новые смыслы. Культурный фестиваль, который проходит уже второй раз, традиционно притягивает поклонников примитивизма, нонконформизма и абстрактной живописи. Попасть на фестивали «Ночь музеев» и «Ночь искусств» в Подмосковье стремятся не только жители из разных регионов России, но и иностранцы. Приехать, чтобы увидеть своими глазами уникальные экспонаты краеведческих музеев или узнать, как жили великие русские писатели, композиторы и поэты — Пушкин, Тютчев, Чайковский и другие. Подмосковье щедро делится своей захватывающей историей с каждым. Это лишь малая часть культурных, гастрономических и спортивных мероприятий, которые проводятся в регионе каждый год.

Фото: Участники реконструкции Бородинского сражения. Oleg Brusnikin/imago stock&people / Global Look Press 1/3 Фото: Фестиваль «Город танцует в парках». Alexander Legky / Global Look Press 2/3 Фото: Отдыхающие в усадьбе «Архангельское». Roman Denisov / Global Look Press 3/3

Что Подмосковью дают туристы «Туризм — это очень популярный способ развития территорий. Если промышленность развивается сама по себе, то рекреационная активность, в частности, туризм, культурные мероприятия, которые проводят в Подмосковье, дают возможность россиянам тратить деньги у себя в стране, а не вывозить за границу», — уверен экономист, доктор бизнес-администрирования (DBA), политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, с увеличением турпотока в регионе строятся новые гостиницы, открываются рестораны — это дополнительные рабочие места.

Вокруг туристических городов всегда развивается какая-то местная промышленность, потому что любой турист хочет взять какие-то сувениры, хочет ознакомиться с местными достопримечательностями, а возле местных достопримечательности можно организовывать всякие экскурсии. Валерий Корнеев

Благодаря туристам появляются креативные бизнес-идеи — от создания необычных музеев до уникальных маршрутов. А регион поддерживает начинания подмосковных предпринимателей. «Корпорация МСП поддерживает туристический бизнес, и субсидии выдаются подмосковным правительством на определенные туристические объекты. Через корпорацию МСП и другие внутренние фонды субсидируется создание таких же маленьких локальных музеев как, например, „Музей пряника“ и подобные идеи. Фонды, которые формируются из этих налогов с туристических объектов, туристических продуктов, с туристов в большой степени тратятся на развитие вот этого же самого туризма, который опять увеличивает те же самые бюджетные отчисления. Это, в общем, такая самоподдерживающаяся система», — рассказал 360.ru Корнеев. Бизнес-туризм в Подмосковье Регион интересен не только обычным путешественникам, многие едут сюда с бизнес-целями. И охотно инвестируют. А главные иностранные партнеры Московской области — представители бизнеса из Поднебесной. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, регион сотрудничает с Китаем уже 15 лет. «КНР для нас — главный внешнеторговый партнер: на первом месте по общему объему товарооборота, первый по импорту и третий по экспорту. Мы продолжаем развивать инфраструктуру вместе с китайскими партнерами», — сказал Воробьев.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Инновационные проекты, новые инициативы от экологических до молодежных, современные гиганты-новостройки, соседствующие с древними памятниками архитектуры, живописные реки, заповедные леса и в то же время близость к столице, а также атмосфера творчества, энергия молодости и креатива, привлекают сюда не только россиян, но и иностранцев, которых с каждым годом будет становиться все больше.